«Наследство»: Чао, бамбино, сорри

На канале ТНТ начинается показ сериала «Наследство», отчасти продолжающего тему недавнего проекта канала «Бедные смеются, богатые плачут», только теперь отец семейства не выдумывает смертельную болезнь, чтобы собрать всех родственников, а использует более проверенную – финансовую – приманку, сразу же объявляя денежный конкурс на лучшего ребенка. В роли отца – Александр Робак с усами, в роли жены – Нонна Гришаева, а за детей отвечают Роман Фомин, Маргарита Аброськина и Глеб Калюжный.
Татьяна (Гришаева) в домашнем кругу отмечает юбилей. Поздравить маму с 50-летием собрались все трое детей. Старший – рохля Игорь (Фомин) – подкаблучник, 10 лет работающий в офисе, но так и не дождавшийся повышения. Средняя – все еще не устроившая свою жизнь, несмотря на 30-летний возраст, Маша (Аброськина), погрязшая в кредитах, затеяв малый бизнес в виде цветочного магазина «Последний букет», расположенного на кладбище. Младший – тоже не сильно успешный блогер Юра (Калюжный), строящий любовь с приехавшей «с Ростова» Аней (Анна Немченко
), которую не взяли даже в «Дом-3». Но мама Татьяна всех своих детей искренне любит, разве что кроме старшей невестки, и единственное, о чем сожалеет, что ее муж Виктор, герой-разведчик, так и не увидел, как они выросли, – погиб, исполняя служебный долг.
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Сериал «Бедные смеются, богатые плачут»
Праздничную скорбь, впрочем, нарушает нежданный звонок в дверь, на пороге которой оказывается тот самый Виктор (Робак) – совсем не погибший и совсем не разведчик. А, как выясняется, бывший бандит, сбежавший ровно с излетом 90-х от своих «бизнес-партнеров» с деньгами в солнечную Италию, где приобрел модные усишки и умение вставлять итальянские слова типа «бамбини» в исконно русский лексикон. Татьяна с детьми воскрешению Виктора не сильно рады – все-таки бросил семью на произвол 25 лет назад, а теперь вернулся на все готовенькое. Но папаша пытается отпрысков подкупить – для новых жизненных целей ему нужна старая семья. А потому устраивает для своих брошенных детей конкурс на лучшего ребенка – с призовым фондом в один миллион евро. Финансовый кризис в детях быстро побеждает моральный, так что, быстро пережив стадию отрицания, они переходят к торгу и принятию, веселя застрявшее все в тех же 90-х эго отца заботой, юмором и, возможно, искренней любовью.
«Наследство», шоураннером которого выступила Аня Мирохина
, снимавшая «Агентство О.К.О
», «Регби
» и «Отмороженных
», продолжает наметившийся в отечественных сериалах тренд на противостояние не самых счастливых богатых и бедных, которые уверены, что жизнь с деньгами и прочими благами заиграет новыми красками. Эту классовое кинорасслоение когда-то начинали «Ивановы-Ивановы
», а в последний год вышло сразу несколько сериалов на эту тему – от детективного «Престижа
», где убийцу няни в богатом поселке ищут и среди владельцев роскошных особняков, и среди прислуги, хранящей свои тайны, до лирического «Бедные смеются, богатые плачут», в котором тоже миллионер, правда, в исполнении Александра Самойленко
под предлогом мнимой смертельной болезни собирал в одном доме своих бывших и настоящих жен с детьми, которые, в свою очередь, вступали в своеобразную гонку за наследством, причем на фоне тоже не лишенной тайн и корысти жизни горничных.
В сериале Мирохиной тем не менее ярких жанровых элементов на удивление мало – остроумных диалогов или каких-то ироничных отсылок к условному «Клану Сопрано
» или «Крестному отцу
», раз уж главный герой вернулся из Италии, в первых сериях отчаянно не хватает. Внимание удерживает разве что актерский ансамбль, удачно возглавляемый Александром Робаком, который тут выступает в не совсем привычном для себя амплуа ненадежного русского мужика, и Нонной Гришаевой, давно не появлявшейся в главной, причем в данном случае, скорее, драматической, роли в многосерийном проекте.
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Коварные домохозяйки и отчаянные горничные: Рецензия на сериал «Престиж»
«Наследство» при этом оказывается не только сериалом о хитросплетениях семейных уз, но и продолжает еще и другой очевидный тренд на 90-е, наследие которых сейчас становится чуть ли не обязательным элементом отечественных кинопроектов. Вот и Виктор, выставляя конкурсные баллы собственным детям, параллельно решает насущные вопросы, доставшиеся вместе с деньгами от тех «лихих», с которыми бы пора уже попрощаться. Хотя бы в сериалах.
Смотрите сериал «Наследство» на ТНТ с 18 марта в 20:00.
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