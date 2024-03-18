Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Наследство»: Чао, бамбино, сорри

Обзор сериалов >>
18 марта 2024
На канале ТНТ начинается показ сериала «Наследство», отчасти продолжающего тему недавнего проекта канала «Бедные смеются, богатые плачут», только теперь отец семейства не выдумывает смертельную болезнь, чтобы собрать всех родственников, а использует более проверенную – финансовую – приманку, сразу же объявляя денежный конкурс на лучшего ребенка. В роли отца – Александр Робак с усами, в роли жены – Нонна Гришаева, а за детей отвечают Роман Фомин, Маргарита Аброськина и Глеб Калюжный.

«Наследство»: Чао, бамбино, сорри

Татьяна (Гришаева) в домашнем кругу отмечает юбилей. Поздравить маму с 50-летием собрались все трое детей. Старший – рохля Игорь (Фомин) – подкаблучник, 10 лет работающий в офисе, но так и не дождавшийся повышения. Средняя – все еще не устроившая свою жизнь, несмотря на 30-летний возраст, Маша (Аброськина), погрязшая в кредитах, затеяв малый бизнес в виде цветочного магазина «Последний букет», расположенного на кладбище. Младший – тоже не сильно успешный блогер Юра (Калюжный), строящий любовь с приехавшей «с Ростова» Аней (Анна Немченко), которую не взяли даже в «Дом-3». Но мама Татьяна всех своих детей искренне любит, разве что кроме старшей невестки, и единственное, о чем сожалеет, что ее муж Виктор, герой-разведчик, так и не увидел, как они выросли, – погиб, исполняя служебный долг.

Смотреть онлайн Сериал «Бедные смеются, богатые плачут»
Праздничную скорбь, впрочем, нарушает нежданный звонок в дверь, на пороге которой оказывается тот самый Виктор (Робак) – совсем не погибший и совсем не разведчик. А, как выясняется, бывший бандит, сбежавший ровно с излетом 90-х от своих «бизнес-партнеров» с деньгами в солнечную Италию, где приобрел модные усишки и умение вставлять итальянские слова типа «бамбини» в исконно русский лексикон. Татьяна с детьми воскрешению Виктора не сильно рады – все-таки бросил семью на произвол 25 лет назад, а теперь вернулся на все готовенькое. Но папаша пытается отпрысков подкупить – для новых жизненных целей ему нужна старая семья. А потому устраивает для своих брошенных детей конкурс на лучшего ребенка – с призовым фондом в один миллион евро. Финансовый кризис в детях быстро побеждает моральный, так что, быстро пережив стадию отрицания, они переходят к торгу и принятию, веселя застрявшее все в тех же 90-х эго отца заботой, юмором и, возможно, искренней любовью.

«Наследство»: Чао, бамбино, сорри

«Наследство», шоураннером которого выступила Аня Мирохина, снимавшая «Агентство О.К.О», «Регби» и «Отмороженных», продолжает наметившийся в отечественных сериалах тренд на противостояние не самых счастливых богатых и бедных, которые уверены, что жизнь с деньгами и прочими благами заиграет новыми красками. Эту классовое кинорасслоение когда-то начинали «Ивановы-Ивановы», а в последний год вышло сразу несколько сериалов на эту тему – от детективного «Престижа», где убийцу няни в богатом поселке ищут и среди владельцев роскошных особняков, и среди прислуги, хранящей свои тайны, до лирического «Бедные смеются, богатые плачут», в котором тоже миллионер, правда, в исполнении Александра Самойленко под предлогом мнимой смертельной болезни собирал в одном доме своих бывших и настоящих жен с детьми, которые, в свою очередь, вступали в своеобразную гонку за наследством, причем на фоне тоже не лишенной тайн и корысти жизни горничных.

«Наследство»: Чао, бамбино, сорри

В сериале Мирохиной тем не менее ярких жанровых элементов на удивление мало – остроумных диалогов или каких-то ироничных отсылок к условному «Клану Сопрано» или «Крестному отцу», раз уж главный герой вернулся из Италии, в первых сериях отчаянно не хватает. Внимание удерживает разве что актерский ансамбль, удачно возглавляемый Александром Робаком, который тут выступает в не совсем привычном для себя амплуа ненадежного русского мужика, и Нонной Гришаевой, давно не появлявшейся в главной, причем в данном случае, скорее, драматической, роли в многосерийном проекте.

Читать Коварные домохозяйки и отчаянные горничные: Рецензия на сериал «Престиж»
«Наследство» при этом оказывается не только сериалом о хитросплетениях семейных уз, но и продолжает еще и другой очевидный тренд на 90-е, наследие которых сейчас становится чуть ли не обязательным элементом отечественных кинопроектов. Вот и Виктор, выставляя конкурсные баллы собственным детям, параллельно решает насущные вопросы, доставшиеся вместе с деньгами от тех «лихих», с которыми бы пора уже попрощаться. Хотя бы в сериалах.

Смотрите сериал «Наследство» на ТНТ с 18 марта в 20:00.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александр Робак пообещает «Наследство» добрым родным в середине марта
Мелодрама 2.0: Тина Канделаки, Лео Канделаки и Саша Стоун
Александр Самойленко соберет всех жен и детей в особняке на Рублевке 12 февраля
Катерина Ковальчук повысит градус, а Киркоров с Давой найдут «Сокровища императора»
Анна Снаткина, Екатерина Стулова и Саша Стоун снимутся в мелодраме «Бедные смеются, богатые плачут»
Нонна Гришаева, Глеб Калюжный и Маргарита Аброськина поборются за «Наследство» Александра Робака
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские сериалыТНТ
персоны
Маргарита АброськинаНонна ГришаеваГлеб КалюжныйАня МирохинаАнна НемченкоАлександр РобакРоман Фомин
фильмы
Бедные смеются, богатые плачутНаследствоПрестиж

фотографии >>
«Наследство»: Чао, бамбино, сорри фотографии
«Наследство»: Чао, бамбино, сорри фотографии
«Наследство»: Чао, бамбино, сорри фотографии
«Наследство»: Чао, бамбино, сорри фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Ширвиндт
15 марта ушёл из жизни актёр Александр Ширвиндт.
Нина Давыденко
15 марта ушла из жизни артистка балета Нина Давыденко.

День рождения >>

Ольга Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Сергей Карякин
Ольга Когут
Иван Колесников
Алиса Лозовская
Анна Полупанова
Борис Соколов
Александр Трофимов
Джованна Антонелли
Брэд Дуриф
Дин Кокран
Лили Коллинз
Куин Латифа
София Майлз
Ванесса Эль Уильямс
все родившиеся 18 марта >>

Афиша кино >>

Немая жизнь
биография, драма, исторический фильм
США, 2023
Территория зла
боевик, триллер
США, 2024
Обнажённая муза Пьера Боннара
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2023
Как Иван Пигарёв сон изучал
Россия, 2024
Охота на киллера
детектив, криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2024
Стражи Вселенной: Как приручить динозавров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Теория простых чисел
драма
Франция, Швейцария, 2023
Клуб Зеро
трагикомедия, триллер
Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция, 2023
Крутые яйца: Миссия «Пингвин»
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2022
Легенда о русалке
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2022
Лето. Нулевые
трагикомедия
Россия, 2024
Летучий корабль
романтическая сказка, приключения, комедия
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен