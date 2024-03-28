Трогательные слоны, полеты под куполом и отсылки к «Полосатому рейсу»: 5 интересных фактов про сериал «Цирк!»

На канале СТС 1 апреля начинается показ сериала «Цирк!» про троицу незадачливых парней, которые попадают на исправительные работы в цирк и постепенно проникаются особой атмосферой этого искусства. «Цирк!» удивляет не только легким юмором, но и масштабными декорациями, и актерским составом – естественно, помимо профессиональных актеров в проекте задействованы реальные артисты цирка и животные. Рассказываем еще пять интересных фактов об этой яркой и искрометной комедии.
фото: Пресс-служба канала СТС
Первый комедийный сериал про цирковое закулисье
Цирк хоть и является притягательной для кинематографистов локацией, однако разножанровых фильмов и сериалов про него совсем немного. Если говорить про относительно современные российские сериалы, то были только мелодрама «Принцесса цирка» и историческая драма «Маргарита Назарова», где режиссерами-дрессировщиками выступали братья Запашные, также работавшие и на «Цирке!», причем Эдгард выступил на сериале СТС еще и одним из продюсеров. «Цирк!» действительно можно назвать первой отечественной комедией про цирковое закулисье. Запашный отмечает, что этим проектом создатели хотят сломать стереотипы об их любимом искусстве: «Мы покажем настоящее закулисье, чтобы сформировать позитивное отношение к цирку. И главное — в кадре будут красивые и здоровые животные. Тем самым мы опровергнем еще один миф, что все они в цирке голодные и несчастные. И, конечно, мы расскажем о людях. На самом деле это хоть и особенный мир, но не закрытый, как думают некоторые. Так что сериал — это некое погружение прежде всего в закулисье циркового искусства».
фото: Пресс-служба канала СТС
Молодые актеры в главных ролях
Сюжет «Цирка!» строится вокруг трех случайно попавших в закулисье парней. Детдомовца Тимофея, подворовывающего портмоне и мечтающего отправиться в Венгрию, где живет его любимая девушка, сыграл звезда сериала «Юность» Егор Кирячок. Роль непоседливого бабника Севы исполнил Иван Злобин, который в следующем году появится в образе Лермонтова в фильме «Пророк. История Александра Пушкина». Кстати, в «Цирке!» герой Злобина пытается завоевать сердце метательницы ножей Эльзы. Её на экране воплотила Тина Стойилкович, которая уже играла непростые романтические отношения со Злобиным в фестивальном дебюте Софьи Мелединой «Миттельмарш». Роль третьего неудачника – маменькиного сынка Валика – исполнил Илья Сигалов, знакомый зрителям по фильму «Маленький воин». Но если там он шел к званию чемпиона мира по сумо, то здесь постигает азы циркового искусства с самых первых серий: например, один на один оказывается с медведем и летает в костюме попугая под куполом цирка.
фото: Пресс-служба канала СТС
Цирковой опыт заслуженных артистов
Молодые артисты в сериале по-своему противостоят уже заслуженным, играющим опытных работников цирка. Так, например, в образе директора учреждения, любимым ругательством которого является выражение «Что это за сальто-мортале» (так, кстати, в рабочем варианте назывался сериал), появляется Николай Добрынин, уже погружавшийся в цирковую киноэстетику в сериале «Маргарита Назарова». А вот Владимир Стержаков, исполнивший роль дрессировщика, имел реальный цирковой опыт. В Цирке на Цветном бульваре он целую неделю проработал шпрехшталмейстером, когда замещал легендарного Завена Мартиросяна. «Как-то он заболел, и мне предложили спасти положение. Я долго не верил, думал, что это розыгрыш актеров, которые с банкета еще не ложились спать и утром решили пошутить. Поверил, когда за мной приехала машина и отвезла меня в цирк. На месте Максим Юрьевич Никулин сказал: «Да, вы будете вести». Так я каждый вечер выходил на манеж. Это было как в сказке. Я был очень красиво одет: бабочка невероятная, парчовая жилетка. А за кулисами стоял Завен Григорьевич, слушал, как я говорю, очень ревниво к этому относился. Когда я заканчивал, он кивал. Потом, когда я возвращался к себе во МХАТ, все наши корифеи, Мягков, Любшин, Сергачев, Саввина, спрашивали: «Ну как? Рассказывай!» И когда Завен Григорьевич уже выздоровел, он мне сказал: «Вова-джан, ты теперь наш. И знай, что всегда, даже при самых больших аншлагах, у тебя есть два места». Я этим пользуюсь, не скрываю. Часто хожу в цирк», – рассказывает Стержаков.
фото: Пресс-служба канала СТС
Самые разнообразные животные
Съемки сериала проходили в Большом Московском цирке на Вернадского и в Самарском цирке имени Олега Попова, где остановился итальянский цирк Togni. Так что в съемках участвовали слоны, тигры, медведь, крокодил, обезьяна, верблюды, лошади, зебра, собаки и другие животные из Италии и России. «Мне запомнились два роскошных слона, один из них снимался у Феллини! Безумно трогательно, как слоны ухаживали друг за другом, как их хоботы переплетались. У нас вся съемочная группа не выпускала телефоны, снимая это зрелище», – вспоминает Николай Добрынин. Со слонами, как и с другими животными, поработал и Виталий Хаев — именно ему досталась роль завхоза цирка. Причем его герой – бывший моряк, по привычке рассекающий в тельняшке, что сразу же напоминает зрителям «Цирка!» о легендарной советской комедии «Полосатый рейс». «Я в целом люблю сниматься в комедиях, а здесь и герой-моряк, и цирк, и воспоминания из детства — всё сошлось. Это чистая комедия положений, легкая, обаятельная, чем-то напоминающая французское кино с Луи де Фюнесом», – говорит Хаев.
фото: Пресс-служба канала СТС
И, конечно, трюки
Какой же цирк без воздушных гимнастов, акробатов, фокусников и других трюкачей! В сериале СТС представлены, кажется, все цирковые профессии. Причем многие из них пришлось освоить самим исполнителям главных ролей. «Полеты под куполом, гонки на высококолесном велосипеде «паук» и мотоцикле в костюме медведя. Еще в меня бросали ножи, из лука стреляли. Мне также пришлось ездить на лошади, которая оказалась своенравной и все время пыталась встать на дыбы», — вспоминает Иван Злобин, на долю которого пришлась большая часть трюков. Над проектом, конечно, работала и профессиональная команда из пятнадцати дублеров во главе с постановщиком Александром Шеином. Каскадеров ожидало больше ста трюков, в числе которых драки, взрыв кабриолета, трюк на движущейся лошади, езда на верблюде, гонки на мотоцикле, прыжок через горящее кольцо, выступления канатоходца и цирковой силачки. Под их присмотром трюки исполнял не только Злобин, но и сыгравший фокусника Сергей Чирков, которому пришлось летать под куполом и готовить фокус с горящим гробом, а также Сергей Рост, которого в одной из сцен подвесили на десятиметровую высоту.
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