Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Трогательные слоны, полеты под куполом и отсылки к «Полосатому рейсу»: 5 интересных фактов про сериал «Цирк!»

Обзор сериалов >>
28 марта 2024

На канале СТС 1 апреля начинается показ сериала «Цирк!» про троицу незадачливых парней, которые попадают на исправительные работы в цирк и постепенно проникаются особой атмосферой этого искусства. «Цирк!» удивляет не только легким юмором, но и масштабными декорациями, и актерским составом – естественно, помимо профессиональных актеров в проекте задействованы реальные артисты цирка и животные. Рассказываем еще пять интересных фактов об этой яркой и искрометной комедии.

Трогательные слоны, полеты под куполом и отсылки к «Полосатому рейсу»: 5 интересных фактов про сериал «Цирк!»
фото: Пресс-служба канала СТС

Первый комедийный сериал про цирковое закулисье

Цирк хоть и является притягательной для кинематографистов локацией, однако разножанровых фильмов и сериалов про него совсем немного. Если говорить про относительно современные российские сериалы, то были только мелодрама «Принцесса цирка» и историческая драма «Маргарита Назарова», где режиссерами-дрессировщиками выступали братья Запашные, также работавшие и на «Цирке!», причем Эдгард выступил на сериале СТС еще и одним из продюсеров. «Цирк!» действительно можно назвать первой отечественной комедией про цирковое закулисье. Запашный отмечает, что этим проектом создатели хотят сломать стереотипы об их любимом искусстве: «Мы покажем настоящее закулисье, чтобы сформировать позитивное отношение к цирку. И главное — в кадре будут красивые и здоровые животные. Тем самым мы опровергнем еще один миф, что все они в цирке голодные и несчастные. И, конечно, мы расскажем о людях. На самом деле это хоть и особенный мир, но не закрытый, как думают некоторые. Так что сериал — это некое погружение прежде всего в закулисье циркового искусства».

Трогательные слоны, полеты под куполом и отсылки к «Полосатому рейсу»: 5 интересных фактов про сериал «Цирк!»
фото: Пресс-служба канала СТС

Молодые актеры в главных ролях

Сюжет «Цирка!» строится вокруг трех случайно попавших в закулисье парней. Детдомовца Тимофея, подворовывающего портмоне и мечтающего отправиться в Венгрию, где живет его любимая девушка, сыграл звезда сериала «Юность» Егор Кирячок. Роль непоседливого бабника Севы исполнил Иван Злобин, который в следующем году появится в образе Лермонтова в фильме «Пророк. История Александра Пушкина». Кстати, в «Цирке!» герой Злобина пытается завоевать сердце метательницы ножей Эльзы. Её на экране воплотила Тина Стойилкович, которая уже играла непростые романтические отношения со Злобиным в фестивальном дебюте Софьи Мелединой «Миттельмарш». Роль третьего неудачника – маменькиного сынка Валика – исполнил Илья Сигалов, знакомый зрителям по фильму «Маленький воин». Но если там он шел к званию чемпиона мира по сумо, то здесь постигает азы циркового искусства с самых первых серий: например, один на один оказывается с медведем и летает в костюме попугая под куполом цирка.

Трогательные слоны, полеты под куполом и отсылки к «Полосатому рейсу»: 5 интересных фактов про сериал «Цирк!»
фото: Пресс-служба канала СТС

Цирковой опыт заслуженных артистов

Молодые артисты в сериале по-своему противостоят уже заслуженным, играющим опытных работников цирка. Так, например, в образе директора учреждения, любимым ругательством которого является выражение «Что это за сальто-мортале» (так, кстати, в рабочем варианте назывался сериал), появляется Николай Добрынин, уже погружавшийся в цирковую киноэстетику в сериале «Маргарита Назарова». А вот Владимир Стержаков, исполнивший роль дрессировщика, имел реальный цирковой опыт. В Цирке на Цветном бульваре он целую неделю проработал шпрехшталмейстером, когда замещал легендарного Завена Мартиросяна. «Как-то он заболел, и мне предложили спасти положение. Я долго не верил, думал, что это розыгрыш актеров, которые с банкета еще не ложились спать и утром решили пошутить. Поверил, когда за мной приехала машина и отвезла меня в цирк. На месте Максим Юрьевич Никулин сказал: «Да, вы будете вести». Так я каждый вечер выходил на манеж. Это было как в сказке. Я был очень красиво одет: бабочка невероятная, парчовая жилетка. А за кулисами стоял Завен Григорьевич, слушал, как я говорю, очень ревниво к этому относился. Когда я заканчивал, он кивал. Потом, когда я возвращался к себе во МХАТ, все наши корифеи, Мягков, Любшин, Сергачев, Саввина, спрашивали: «Ну как? Рассказывай!» И когда Завен Григорьевич уже выздоровел, он мне сказал: «Вова-джан, ты теперь наш. И знай, что всегда, даже при самых больших аншлагах, у тебя есть два места». Я этим пользуюсь, не скрываю. Часто хожу в цирк», – рассказывает Стержаков.

Трогательные слоны, полеты под куполом и отсылки к «Полосатому рейсу»: 5 интересных фактов про сериал «Цирк!»
фото: Пресс-служба канала СТС

Самые разнообразные животные

Съемки сериала проходили в Большом Московском цирке на Вернадского и в Самарском цирке имени Олега Попова, где остановился итальянский цирк Togni. Так что в съемках участвовали слоны, тигры, медведь, крокодил, обезьяна, верблюды, лошади, зебра, собаки и другие животные из Италии и России. «Мне запомнились два роскошных слона, один из них снимался у Феллини! Безумно трогательно, как слоны ухаживали друг за другом, как их хоботы переплетались. У нас вся съемочная группа не выпускала телефоны, снимая это зрелище», – вспоминает Николай Добрынин. Со слонами, как и с другими животными, поработал и Виталий Хаев — именно ему досталась роль завхоза цирка. Причем его герой – бывший моряк, по привычке рассекающий в тельняшке, что сразу же напоминает зрителям «Цирка!» о легендарной советской комедии «Полосатый рейс». «Я в целом люблю сниматься в комедиях, а здесь и герой-моряк, и цирк, и воспоминания из детства — всё сошлось. Это чистая комедия положений, легкая, обаятельная, чем-то напоминающая французское кино с Луи де Фюнесом», – говорит Хаев.

Трогательные слоны, полеты под куполом и отсылки к «Полосатому рейсу»: 5 интересных фактов про сериал «Цирк!»
фото: Пресс-служба канала СТС

И, конечно, трюки

Какой же цирк без воздушных гимнастов, акробатов, фокусников и других трюкачей! В сериале СТС представлены, кажется, все цирковые профессии. Причем многие из них пришлось освоить самим исполнителям главных ролей. «Полеты под куполом, гонки на высококолесном велосипеде «паук» и мотоцикле в костюме медведя. Еще в меня бросали ножи, из лука стреляли. Мне также пришлось ездить на лошади, которая оказалась своенравной и все время пыталась встать на дыбы», — вспоминает Иван Злобин, на долю которого пришлась большая часть трюков. Над проектом, конечно, работала и профессиональная команда из пятнадцати дублеров во главе с постановщиком Александром Шеином. Каскадеров ожидало больше ста трюков, в числе которых драки, взрыв кабриолета, трюк на движущейся лошади, езда на верблюде, гонки на мотоцикле, прыжок через горящее кольцо, выступления канатоходца и цирковой силачки. Под их присмотром трюки исполнял не только Злобин, но и сыгравший фокусника Сергей Чирков, которому пришлось летать под куполом и готовить фокус с горящим гробом, а также Сергей Рост, которого в одной из сцен подвесили на десятиметровую высоту.

Смотрите сериал «Цирк!» на канале СТС с 1 апреля.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Цирк!» братьев Запашных заработает 25 марта
Возвращение Кати Пушкаревой, фэнтези и новые ситкомы: СТС провел презентацию проектов 2024 года
Виталий Хаев, Николай Добрынин и Сергей Чирков устроились на работу в цирк в сериале «Сальто-Мортале»
Поиск по меткам
КомедияРоссийские сериалыСТС
персоны
Николай ДобрынинАскольд ЗапашныйЭдгард ЗапашныйИван ЗлобинЕгор КирячокСтанислав ЛюбшинЗавен МартиросянСофья МелединаАндрей МягковОлег ПоповСергей РостИя СаввинаВиктор СергачёвИлья СигаловВладимир СтержаковТина СтойилковичФедерико ФеллиниЛуи де ФюнесВиталий ХаевСергей ЧирковАлександр Шеин
фильмы
Маленький воинМаргарита НазароваМиттельмаршПолосатый рейсПринцесса циркаПророк. История Александра ПушкинаЦирк!Юность

фотографии >>
Трогательные слоны, полеты под куполом и отсылки к «Полосатому рейсу»: 5 интересных фактов про сериал «Цирк!» фотографии
Трогательные слоны, полеты под куполом и отсылки к «Полосатому рейсу»: 5 интересных фактов про сериал «Цирк!» фотографии
Трогательные слоны, полеты под куполом и отсылки к «Полосатому рейсу»: 5 интересных фактов про сериал «Цирк!» фотографии
Трогательные слоны, полеты под куполом и отсылки к «Полосатому рейсу»: 5 интересных фактов про сериал «Цирк!» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Юрий Ваксман
27 марта ушёл из жизни актёр Юрий Ваксман.
Олег Бабуев
27 марта ушёл из жизни актёр Олег Бабуев.

День рождения >>

Карэн Бадалов
Алексей Зайцев
Бахтиёр Ихтияров
Алёна Коломина
Ярослав Леонов
Александр Митта
Александр Самойленко
Иннокентий Смоктуновский
Геннадий Фролов (II)
Наташа Швец (II)
Дирк Богард
Винс Вон
Фоско Джакетти
Владимир Йорданофф
Илария Оккини
Джулия Стайлз
Джозефина Чаплин
все родившиеся 28 марта >>

Афиша кино >>

Резня
трагикомедия
Германия, Испания, Польша, Франция, 2011
Сказки Гофмана
драма, комедия
Россия, 2022
Золото Рейна
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Ненормальный
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2024
Проклятие
детектив, драма, триллер, фильм ужасов
Япония, 2002
Уиджа. Проклятое зеркало
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2020
(Не)бывшие
драма
Франция, 2023
Материнский инстинкт
психологический триллер
США, 2024
Отважный Бим и пернатые колокольчики
детский фильм, приключения, фэнтези
Бельгия, 2023
Хитмен. Последнее дело
криминальный фильм, триллер
США, 2023
Шпион на всю голову
триллер
США, 2023
Вождь орков
фэнтези
Великобритания, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?