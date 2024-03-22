«Внутри убийцы»: А Зои здесь тихие

На Кинопоиске завершился показ оригинального проекта платформы, мини-сериала «Внутри убийцы» — не только первой российской, но в целом пока что единственной экранизации одноименного произведения израильского писателя Майка Омера, автора детективов-бестселлеров про поиски маньяков. Роман «Внутри убийцы» является начальной главой трилогии о профайлере Зои Бентли и агенте ФБР Тейтуме Грее. Вместе они расследуют изощренные убийства и параллельно разбираются с мрачным прошлым самой Зои, которой пришлось столкнуться с тьмой еще в подростковом возрасте и за которой охотится преступник из ее детства. В сериальной версии главных героев, получивших имена Зоя Волгина и Тимофей Волох, сыграли актеры Анастасия Евграфова и Тихон Жизневский. Режиссером стал Владимир Мирзоев.
В Санкт-Петербурге находят забальзамированные тела девушек, оставленные в людных местах, то на мосту, то на пляже, и в причудливых позах – таких, что прохожие не сразу понимают, что перед ними мертвецы. Делом заинтересованы не только взявшиеся за расследование местные оперативники во главе с Апраксиным (Федор Лавров
), но и отдел поведенческого анализа (ОПА) московского СК. Его начальница по фамилии Самара (Яна Сексте
) призывает на помощь уникального консультанта, психолога-профайлера Зою Волгину, а в напарники ей (а заодно и в качестве своих глаз в Петербурге) назначает опального опера Тимофея Волоха, едва удержавшегося на службе после закончившегося убийством задержания преступника. Пара отправляется в северную столицу и подключается к расследованию: Зоя по крупицам собирает психологический портрет преступника, Тимофей ищет и опрашивает свидетелей. Отношения с питерскими полицейскими становятся все напряженнее, количество трупов растет, а Зоя все больше погружается в воспоминания о детстве в родном городке Троицк. Когда ей было 14 лет, кто-то убивал там девушек, и Волгина, уже тогда увлеченная криминалистикой, смогла, как ей казалось, вычислить маньяка. Однако девочке никто не поверил, дело повесили на другого и благополучно закрыли, когда сам он повесился в камере. А тот, кого подозревала Зоя, скрылся – а теперь, кажется, объявился вновь, и объявил охоту. То ли на всех женщин, то ли на одну Зою.
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Несмотря на то, что местом действия вместо Чикаго стал Петербург, а ФБР заменили на СК, события сериала почти дословно повторяют литературный источник. Мрачные локации со страниц книги обретают очертания безликих городских окраин и вполне узнаваемых туристических мест – однако, и пляжи, и мосты над каналами не выглядят приветливо, становясь местами жутких находок и точками на карте чудовищных преступлений неуловимого маньяка, который не оставляет следов и явно помешан на извращенной идее сохранения тел.
Удалось по мере возможности сохранить или адаптировать даже имена персонажей, не говоря уж о том, что почти все герои книги, как главные, так и второстепенные, перекочевали со страниц на экран. От колоритного и медийного, но некомпетентного якобы еще одного профайлера Сафразьяна (Александр Резалин
), которого Зоя уделывает одной левой, до жизнелюбивого деда Тимофея (его играет Сергей Шакуров
), своим появлением не только треплющего нервы внуку, но и разряжающего обстановку комичными и эксцентричными выходками. Со стороны Зои фигурирует сестра Александра (Дарья Коныжева
), важный персонаж для последующего развития сюжета, который не заканчивается этой историей и продолжается еще в двух книгах (стоит ли ждать еще два сезона?).
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Впрочем, несмотря на все формальные сходства источника и экранизации, тем, кто читал книгу, будет интересен сериал, а те, кто после просмотра захотят ознакомиться с книгой Омера, также не останутся разочарованы – даже зная, кто маньяк. Различия здесь лежат в первую очередь в плоскости характеров главных героев, Зои и Тимофея и Зои и Тейтума, а также в характере их отношений друг с другом. Зоя Анастасии Евграфовой получилась такой же нервной и травмированной, как и прототип, однако в жесткости, грубости, социальной отрешенности все же уступает литературной героине – ее образ выглядит более тихим, сложным и тонким, не столь зацикленным на внешних громогласных деталях, вроде страстной любви к кофе и поп-музыке, но в то же время не менее загадочным и труднопостижимым для окружающих. Также и Тимофей у Жизневского получился этакой сглаженной версией Тейтума. Что до отношений героев, то в сериальной версии они уже с первых минут исполнены какого-то внутреннего чувственного напряжения, иногда визуализированного в эротических видениях. Одним словом, экранизация не самого замысловатого, но при этом цепляющего легкостью повествования романа – и это несмотря на жестокость некоторых сцен, которые и в книге описаны, и на экране сняты весьма натуралистично, и в целом на гнетущую атмосферу смакования и эстетизации смерти и процесса убийства – не уступает ему. И даже привносит нечто новое, вроде местного колорита и совершенного иного напряжения между героями.
Сериал «Внутри убийцы» смотрите на Кинопоиске.
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