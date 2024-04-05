Все маньяки будут пойманы: 5 причин смотреть «Тень Чикатило»

В онлайн-кинотеатре Okko 4 апреля состоялась премьера сериала «Тень Чикатило», режиссерами которого стали Сарик Андреасян и Давид Дадунашвили. Основан проект на реальных событиях — истории так называемого «Ангарского маньяка» Михаила Попкова, а название намекает не только на то, что этот преступник не уступил Чикатило по уровню жестокости и превзошел его по количеству жертв, но и то, что сериал станет своеобразным продолжением другой экранной истории, растянувшегося на два сезона «Чикатило», над которым работала та же команда и часть актеров которого вернется к своим образам снова. Кино-Театр.Ру рассказывает подробнее об этом и о том, чем еще может удивить сериал «Тень Чикатило».
Громкое дело
Дело «Ангарского маньяка» Михаила Попкова — одна из самых страшных и вопиющих криминальных историй современной России. Расследованию посвящены уже несколько документальных фильмов, передач и книг, множество тру-крайм видео и подкастов, сюжет одного художественного сериала — «Хороший человек
» — частично основан на реальной биографии «Ангарского маньяка». Однако «Тень Чикатило» станет первым игровым проектом, в полной мере раскрывающим зловещий феномен убийцы.
Кроме этого, создатели обещают уделить особое внимание не только непосредственным событиям, но и контексту — эпохе, которая сыграла немаловажную роль в том, что Попкову так долго удавалось оставаться на свободе и продолжать убивать. Чеченская война, расцвет организованной преступности, снизившийся уровень жизни — все это в 90-х привело к хаосу не только в обществе, сосредоточенном на выживании, но в органах правопорядка, где никто не был готов брать на себя ответственность.
Опытная команда по обе стороны экрана
Название «Тень Чикатило» не случайно, и дело не только в схожей жестокости и беспощадности двух преступников, чьи имена стали нарицательными, и в том, что Попков в каком-то смысле продолжил дело своего предшественника, но и в том, что команда, работавшая над сериалом «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым
в главной роли, ответственна и за новый сериал. Причем, как люди за кадром — режиссер Сарик Андреасян и сценарист Сергей Волков
, а также команда продюсеров — так и команда героев, перекочевавшая из одной истории в другую. Актеры Олег Каменщиков
, Дмитрий Власкин
, Юлия Афанасьева
, Евгений Шириков
, Николай Козак
, сыгравшие в «Чикатило» группу следователей и оперативников, ловивших маньяка, вернуться к своей работе и в «Тени». Им предстоит начать расследование и выйти на след еще одного неуловимого и жестокого убийцы, опираясь на свой предыдущий опыт.
Основано на реальных событиях
«Тень Чикатило» станет первой наиболее точной и подробной историей «Ангарского маньяка» в формате художественного сериала. Режиссер Сарик Андреасян и его команда не в первый раз берутся за осмысление и экранизацию реальных историй и, судя по тому же сериалу «Чикатило», два сезона которого были посвящены поискам маньяка и судебному разбирательству, в результате которого монстр был приговорен к расстрелу, создатели ценят достоверность и внимательны к деталям, фактам и даже внешнему сходству персонажей с их прототипами. Это, конечно, не исключает художественного осмысления материала и некоторых вымышленных дополнений. В случае с «Тенью Чикатило», хоть авторы и не скрывают, о ком идет речь и какая история стала основой для сюжета, имя главного героя слегка изменено — не Попков, а Попцов (его играет Федор Лавров
) — а линию со следственной группой, расследовавшей дело Чикатило и перебравшейся в Ангарск для нового расследования, можно считать интересным допущением. Главное, что мотивы преступника — желание очистить мир от «человеческого мусора» — совпадают с основной мотивацией реального «Ангарского маньяка», как и время и место действия, а, следовательно, картина будет максимально правдоподобной.
Вымышленная вселенная настоящих ужасов
В фильмографии Сарика Андреасяна и его команды «Тень Чикатило» станет не первым проектом, снятым по мотивам реальных происшествий — есть и жуткие истории, вроде того че «Чикатило» или недавнего «Сама виновата?
» об истории Маргариты Грачевой, которой муж отрубил руки, и героические, как фильм «На солнце вдоль рядов кукурузы
», и драмы «Непрощенный
» и «Землетрясение
». Однако, на этот раз авторы идут даже дальше, объединяя два сериала с помощью героев в одну вселенную. И герои эти — не сами преступники, хоть формально они являют главными, а то и заглавными персонажами — а те, кто борется со злом. В послужном списке режиссера Андреасяна есть кино про вымышленных супергероев, людей со сверхспособностями — речь о «Защитниках
» — однако именно сейчас он берется за проекты, где речь идет об истинных супергероях, людей, пусть не умеющих летать и читать мысли, зато оберегающих мир от вполне осязаемой и куда более страшной, чем любая вымышленная, опасности.
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Вслед за зарубежными коллегами российские кинематографисты всерьез увлеклись трендом на фильмы и сериалы про реальные преступления. Их становится все больше, растет и зрительский интерес, и качество материала. Несмотря на то что подобная «мода» может показаться странной, у историй такого рода не только развлекательная функция — пощекотать нервы — но в каком-то смысле даже образовательная. В первую очередь, подобные истории — и «Тень Чикатило», очевидно, не станет исключением — фиксируют определенную эпоху, позволяя взглянуть на нее через честную призму преступлений и оценить с высоты прошедшего времени, какие именно факторы привели к формированию того или иного преступника. Второй не менее важный фактор — память, не о самом маньяке, а о жертвах его преступлений, и в этом смысле команда Сарика Андреасяна, как можно судить по предыдущим работам, относится к этому аспекту бережно и уважительно. Ну и последний, но столь же значимый эффект лежит в плоскости морали — и речь здесь не о нравоучениях, а о выводах, которые зритель неизбежно будет делать при просмотре, оглядываясь на прошлое страны, вспоминая самые темные его страницы и размышляя о том, что нужно сделать, чтобы такого больше не повторилось.
Смотрите сериал «Тень Чикатило» в онлайн-кинотеатра Okko с 4 апреля.
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