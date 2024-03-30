Есть ли жизнь после эпидемии: почему стоит обратить внимание на сериал «Точка ноль» с Мариной Александровой

В онлайн-кинотеатре Иви 4 апреля выходят все серии драмы «Точка ноль» с Мариной Александровой в роли опытного вирусолога, которая практически в одиночку борется с неизвестной болезнью, распространяющейся из забытой всеми деревни в города-миллионники. Рассказываем, почему стоит обратить внимание на этот сериал.
фото: Съемки сериала "Точка ноль"/Иви/НТВ
Марина Александрова в неожиданной роли врача с проблемами в общении
В ролях романтичных барышень, сильных женщин, исторических личностей и даже сотрудниц милиции Марина Александрова появлялась на экранах множество раз, однако образ врача воплощала совсем редко. В «Точке ноль» ее героиня Аня Маркова не просто обладает медицинскими знаниями и готова оказать первую помощь, она – опытный вирусолог, по законам жанра убегающая от собственных проблем, как от чумы, – из Москвы в Новосибирск. Но именно чума нового типа случайно застает ее в деревушке, куда Маркова едет, увидев ролик о том, какой вред наносит местным жителям могильник крупного мясокомбината. В крови Марковой поначалу не вирус, а лишь адреналин, зашкаливающий от предчувствия беды. В душе – пустота от трагической потери самого важного человека, еще маленькой девочки, у которой была вся жизнь впереди. С ней сложная в общении с коллегами, практически выцеживающая из себя слова Маркова ведет задушевные и профессиональные разговоры. Подробными голосовыми сообщениями, которые уже не могут быть доставлены до адресата.
«Точка ноль» только поначалу кажется сконцентрированной исключительно на героине Марины Александровой. Ее Маркова – та самая ключевая молекула, порождающая новые цепочки и взаимосвязи, образующиеся среди других персонажей сериала, среди которых нет статистов. Здесь важен каждый образ, каждая жизнь. И когда дело касается жителей забытой всеми деревушки, где заговоры местной травницы, давно пребывающей в деменции, соседствуют с «шапочками из фольги», которые пропагандирует производитель алколекарства от всех болезней, и прикрывающей холодный расчет верой в шаманов со стороны председателя деревни. И особенно, когда речь идет о новых коллегах Марковой. Будь то пользующийся протекцией отца разгильдяй Алексей (Константин Белошапка), старательный перфекционист Виктор (Всеволод Макаров), боящаяся принимать решения Света (Анастасия Дьячук) или напротив – брутально-решительный Ваня (Сергей Марин). Эта компания вирусологов под руководством героини Натальи Рогожкиной тянет на отдельный сериал. Тем более, что уже в «Точке ноль» каждому прописали объемный характер и предысторию, раскрывающуюся не банальными флешбеками, а точными фразами и способами взаимодействия с другими персонажами.
Сценарий «Точки ноль» написал дебютант Кирилл Притула, который до этого работал только над комедийными короткометражками «Безголовые» и «Ребята с нашего двора». Тем удивительнее, что в этом первом сериальном опыте ему удалось создать объемную характерную историю практически для всех, даже самых второстепенных героев. Конечно, в «Точке ноль» можно найти отсылки к таким успешным отечественным сериалам, как «Эпидемия» и «Нулевой пациент», особенно если говорить про масштаб съемок и затронутых в проекте тем. Но если на первый план ставить личную историю героини, то «Точка ноль» больше напоминает канадскую «Хронику эпидемии», которая в свое время предвосхитила пандемию коронавируса. Так что сериалу вполне удается затронуть и актуальные для всех обществ страх, невежество и коррупцию, особенно проявляющиеся в чрезвычайных ситуациях, и глубоко личные мотивы, откликающиеся в каждом из нас.
Снимал «Точку ноль» режиссер Сергей Пикалов, когда-то начинавший свою карьеру сериалом «Не родись красивой», а в 2014 году представлявший свою лирическую короткометражку «Последний» в конкурсе Каннского кинофестиваля. Пикалов работал над многими популярными проектами, однако «Точку ноль» можно назвать самой масштабной его работой. Съемки сериала велись в Москве, Подмосковье и башкирских селах Ишля и Отнурок, где съемочная группа каждую смену запускала в небо сигнальные ракеты, чтобы отпугивать диких зверей. По сюжету действие «Точки ноль» происходит также и в стенах научно-исследовательского института Новосибирска, в московских чиновничьих кабинетах, больницах и даже на территории Казахстана, куда отправляется команда вирусологов, чтобы не допустить распространение чумы нового типа.
История об ответственности каждого
Режиссер рассказывал, что для максимально достоверной проработки медицинской составляющей проекта еще на этапе создания сценария к нему были привлечены профессиональные консультанты-вирусологи. Однако «Точка ноль» – это не только первый отечественный процедурал о представителях этой профессии, но и подробно выстроенная история о шансе на новую жизнь, противостоянии невежеству и умении принимать на себя ответственность за свои поступки. Порой вопреки написанным уставам и протоколам работы. Но всегда – для такого, чтобы спасти жизнь. Одного человека или целой деревни.
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