Братья Гримм, Миядзаки и Кафка заходят в бар: 25 аниме весны, которые гарантированно поднимут настроение

1 апреля (кроме шуток) в Японии стартует весенний аниме-сезон, который традиционно сулит новинки и встречи с уже полюбившимися персонажами. Из всего многообразия премьер мы отобрали всего (!) 25, уважив в том числе повторный прокат в РФ Миядзаки. Для тех, кому трудно следить за «эфиром» каждую неделю, сейчас самое время ознакомиться с нашими рекомендациями за зиму, осень и лето, а также почитать подробные обзоры новинок и классики.
Остальных приглашаем в переливающийся мир японской анимации. О многих шоу вы уже слышали, если следите за нашими новостями и дайджестами (а может, даже модным тематическим телеграм-каналом), но если мы что-то упустили — делитесь в комментариях. Только сначала загляните в конец материала, где выписаны тайтлы, которые продолжаются с зимы или не влезли в подробный список. Все трейлеры — с русскими субтитрами!
Где смотреть: Crunchyroll
Странствующий торговец Крафт Лоуренс мечтает открыть магазин, а пока не слишком успешно пытается заработать на него, путешествуя из города в город. Основы фантастической экономики ему вызывается разъяснить богиня урожая Холо, принявшая облик девушки с волчьими ушками. Она хочет вернуться на родину, где давно не была, а по дороге готова рассказать доброму юноше о различных психологических уловках.
Аниме основано на цикле ранобэ Исуны Хасэкуры
, который выходит с 2006 года и уже насчитывает 24 тома. Первая экранизация на два сезона случилась в конце нулевых, но версия студии Passione
(«Когда плачут цикады: Карма
», «Межвидовые рецензенты
») обещает быть более полной. Режиссером выступил Такэо Такахаси
, занимавшийся раскадровками предыдущей адаптации. Сэйю Крафта и Холо, кстати, прежние: Дзюн Фукуяма
(Лелуш Ламперуж из «Кода Гиас
») и Ами Косимидзу
(Мать Демона-паука из «Истребителя демонов
»).
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Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года, которые будут у всех на слуху
Где смотреть: Crunchyroll
После работы в престижном парижском ресторане гениальный миксолог Рю Сасакура возвращается в родную Японию, чтобы смешивать коктейли и исцелять души посетителей уютного питейного заведения на самой окраине Гиндзы. Мастер виртуозно жонглирует шейкером и создает уникальные напитки, анализируя эмоции клиента. Ресторатор Тайдзо Курусима узнает о талантах Рю и предлагает ему место в баре столичного отеля «Кардинал».
Алкогольным проектом на студии Liber
(«Ледяной парень и классная девушка-коллега
») руководит Рёити Курая
(«Необъятный океан
», «Домашний питомец, иногда сидящий на моей голове
»), а сценарий написала Марико Кунисава
(«Власть книжного червя
», «Айкацу!
»). Непревзойденного Рю озвучил Такума Тэрасима
(Альф Хингли
из «Сказки о сахарном яблоке
», Дзинги Сагава
из «Аяки
»).
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«Необъятный океан» — комедия о юности и дайвинге
Где смотреть: Crunchyroll
Продолжение уютного иясикея
о пяти девушках, которых объединяет страсть к походам по живописным уголкам Японии и вкусной еде. За предыдущие два сезона (плюс полнометражное аниме) героини успели вырасти и закончить школу, но, несмотря на давление взрослой жизни, не забросили ни хобби, ни дружбу.
Место студии C-Station
, в стенах которой создавались предыдущие «Уютные походы», заняла 8bit
(«Синяя тюрьма: Блю Лок
», «Стесняшка
»). Вместе со студией сменилась и команда: теперь за постановку отвечает Син Тосака
(«О моем перерождении в слизь
» и «Внук Нурарихёна
»), а за сценарий — Пьер Сугиура
(«Девушки-пони: Славное дерби
», «Баракамон
»). Не коснулись перемены только сэйю
и композитора — бессменного Акиюки Татэямы
(«Ежемесячник бредовой науки
», «Комнатный поход
»).
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Перевести дух и насладиться видами: «Лагерь на свежем воздухе» — отличный способ борьбы со стрессом
«Любовная болезнь Хананои» — с 4 апреля
Где смотреть: —
Красавчика Саки Хананои бросила подружка, и он не придумал ничего лучше, чем пригласить на свидание одноклассницу Хотару, ставшую нечаянной свидетельницей неловкого расставания. Девушка не особо смыслит в романтических отношениях, а вот её свежеиспеченный поклонник уверен, что встретил любовь всей жизни.
Одноименную мангу Мэгуми Морино
адаптирует режиссер Томоэ Макино
(«Котаро живет один
», «Миги и Дали
») на студии East Fish Studio
(«Королева Воров любит цирк
»). Сладкую парочку озвучивают Кана Ханадзава
(Юкари Юкино из «Твоего имени
», Мицури Канродзи из «Истребителя демонов
») и Тиаки Кобаяси
(Штарк из «Провожающей в последний путь Фрирен
», Габимару из «Адского рая
»).
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«Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики
Где смотреть: Crunchyroll
Хараку Сакура привык во всем полагаться только на себя, а любые вопросы решать кулаками. Эта нехитрая философия привела юношу в старшую школу «Фурин», где, по слухам, собрались самые сильные малолетние хулиганы. Местные ученики действительно не стесняются прибегать к грубой силе, однако в округе их чтят как героев и защитников.
Одноименная манга Сатору Нии
проходит боевое аниме-крещение на студии CloverWorks
(«Эта фарфоровая кукла влюбилась
», «Дом теней
»). Режиссером рукомашества стал Тосифуми Акаи
(«Убежище
», «Семья шпиона
»), а боевитого Харуку Сакуру озвучил Юма Утида
(Мэгуми из «Магической битвы
», Такуми Куруя из «Смертельной игры мертвой горы
»).
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Принцесса шипов, королева арахиса: как изменилась «Семья шпиона»
Где смотреть: Crunchyroll
Уже давно позабыты времена, когда Римуру был простым сарариманом. Теперь он — один из Князей Тьмы, основатель страны монстров и блестящий дипломат. Однако политические интриги фэнтезийного мира страшнее любых чудовищ: в результате подковерных игр владения Римуру оказываются на грани войны с фанатичными последователями церкви богини Люминус.
Долгожданный третий сезон смастерила уже упомянутая студия 8bit
под чутким руководством постановщика предыдущих сезонов Ацуси Накаямы
(«Комета Люцифер
», «Абсолютный дуэт
»). Голосом Римуру Темпеста по-прежнему остается Михо Окасаки
(Май Ивата из «Корзинка фруктов
», Харуми Томинага из «Команды мечты
»).
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Есть ли жизнь после SEGA?: пародийный исекай «Перерождение дяди»
Где смотреть: Crunchyroll
Талантливый шеф-повар Такуми Миясаки устраивается в пансионат «Астро», где нужен мастер по завтракам. Вакансия предполагает, что он будет не только готовить, но и жить на месте работы. Руководит старинным заведением Мира Готокудзи — красавица, из-за которой Такуми и согласился на сомнительную строчку в резюме. У хозяйки, правда, есть большой секрет: она наследница трона далекой планеты.
За постановку оригинального сай-фая Telecom Animation Film
(«Башня Бога
», «Не издевайся надо мной, Нагаторо
») отвечают Синдзи Такамацу
(«Необъятный океан
», «Гинтама
») и Харуки Касугамори
(«Дракон в поисках дома
», «Половое и нравственное воспитание для 30-летних
»). Сценарий написала Кимико Уэно
(«Кэрол и Тьюсдей
», «Супергерой Сиро
»), а музыку — Кохэй Мунэмото
(«Перестану быть героем
»). Такуми и Миру озвучили Сома Сайто
(Сё Уцуми из «Гридмена
», Джек-Потрошитель из «Фарса убитой нежити
») и Маая Утида
(Демон-ангел из «Человека-бензопилы
», Сэйка Идзити из «Рок-тихони!
»).
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«Консьерж универмага «Арктика» — повседневность с говорящими животными
Где смотреть: —
Когда опытного гольфиста Кадзуёси Игараси ловят на ставках, его исключают из профессиональной ассоциации. Оставшись без работы и увидев объявление о найме с проживанием, он отправляется на затерянный в океане архипелаг Токара, где знакомится с ученицей младших классов Томбо Ои. Гениальная самоучка играет единственной клюшкой Айрон №3, используя оригинальную методику удара по мячу. Поверив в её талант, Кадзуёси соглашается тренировать девочку.
Спокон
от студии OLM
(«Монолог фармацевта
», «Необычное такси
») поставил О Джин Гу
(«Пикайя!
», «Бейблэйд Бёрст
») по сценарию Мицутаки Хироты
(«Кайдзи
», «Охотник х Охотник
»). Сэйю гениальной Томбо — Рика Хаяси
(крохотные роли в «Летнем времени
» и «Никуко из Рыбацкой гавани
»), а Кадзуёси — Хироки Тоти
(Юнхо Бэк из «Поднятия уровня в одиночку
», Хайтер из «Провожающей в последний путь Фрирен»).
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«Птичье крыло: История гольфисток» — аниме о сестринстве и спорте
Где смотреть: Crunchyroll
Болтливая мастерица эуфониума Кумико Омаэ возглавляет музыкальный кружок школы Китаудзи после выпуска старших товарок. Теперь будущей выпускнице нужно привести оркестр к победе на региональном соревновании, чтобы отправиться на национальный чемпионат. Впереди, правда, экзамены, последний год обучения и — сюрприз-сюрприз — весна.
Студия Kyoto Animation
(«Кэйон!
», «Вайолет Эвергарден
») продолжат экранизировать цикл ранобэ Аяно Такэды
о школьном оркестре. Во главе творческой группой и сэйю предыдущих сезонов — ветеран франшизы Тацуя Исихара
, также работавший над «Драконом-горничной госпожи Кобаяси
» и «Кланнадом
». Из новеньких — играющая на баритоне Маю Куроэ в исполнении Харуки Томацу
(02 из «Милого во Франксе
», Кёко из «Хоримии
»).
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«Кэйон!» — душевное аниме о музыке и подругах
Где смотреть: —
В городке Энгамори, где часто дует ветер с гор, можно встретить не только людей, но и богов и духами. Именно здесь 20 лет не знал тревог кот Бутио, пока не обнаружил, что превратился в нэкомату. Теперь новоиспеченному ёкаю предстоит социализироваться, например, познакомившись с растущей без отца Муцуми и защитником города — тэнгу Дзиро, а также пройти обучение в академии для мифических существ, куда он поступает вместе с кицунэ Юри.
Мистическая повседневность
от студии Liden Films
(«Бессонница после школы
», «Бродяга Кэнсин
») по манге noho
. Режиссура — на Ами Ямаути
(«Детективное агентство Лейтон
», «Смертельный укус
»), а сценарий — на Томоко Конпару
(«Нана
», «В поисках полной Луны
»). Бутио озвучитвает Юки Кадзи
(Эрен Йегер из «Атаки титанов
»), а Юри — Ё Таити
(Хиро Сома из «Корзинки фруктов»).
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«Бессонница после школы» — целебное аниме для тех, кто не спит после полуночи
Где смотреть: —
Когда-то на Землю напали бессмертные пришельцы, которых защитники человечества не без труда одолели в течение года. Однако на этом всё не закончилось: оставшись без командования, рядовые инопланетяне согласились на странное предложение победителей. С тех пор вторжение стало ежевоскресным развлекательным шоу, неизменно завершающееся триумфом рейнджеров. Правда, в какой-то момент фарс утомляет гостей из космоса, и инопланетянин Ди, приняв человеческий облик, решает проникнуть на базу геройскую организации.
За одноименную мангу Нэги Харубы
(«Пять невест
»), выходящую с 2021 года, взялась студия Yostar Pictures
(«Аркнайтс: Прелюдия к рассвету
»), а режиссером и сценаристом выступили Кэйити Сато
(«Тигр и кролик
», «Воскрешение ниндзя
») и Кэйитиро Оти
(«Низкоквалифицированный ниндзя
», «Городская Дьяволица
») соответственно. Бунтаря Ди озвучил Юсукэ Кобаяси
(Сэнку Исигами из «Доктора Стоуна
», Красный Джелато из «Любви после мирового господства
»).
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«Любовь после мирового господства» — ромком о любви героя и злодейки
Где смотреть: —
В самом сердце Токио, районе Сибуя, четыре девушки — художница на больничном, бывшая поп-звезда, витуберша и загадочная композиторка — организуют анонимную группу JELEE. Эта затея поможет им не только раскрыть недюжинный потенциал, но и справиться с накопившимися артистическими проблемами.
Оригинальный сериал Doga Kobo
(«Звездное дитя
», «Рыбалка для школьниц после занятий
») приурочено к 50-летию студии, которая до начала нулевых практически не занималась производством аниме. Режиссер — Рёхэй Такэсита
(«Повесть о доме Тайра
», «Покемон: Ветра Палдеи
»), сценарист — Юки Яку
, автор ранобэ «Низкоуровневый персонаж Томодзаки
». Параллельно стартует манга-версия от Нико Фудзи
.
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«Звездное дитя» — кавайная криминальная драма (с песнями!)
«Басня» — с 7 апреля
Где смотреть: —
Гениальному киллеру по прозвищу Фэйбл любая миссия по плечу: за короткий срок он отправил на тот свет уже более семи десятков человек. И все же новое задание ставит в замешательство даже такого аса: ему вместе с напарницей Ёко нужно залечь на дно в Осаке. И не высовываться в течение года.
Экранизацией манги Кацухисы Минами
руководит Рёсукэ Такахаси
(«Бронированные воины Вотомы
», «Бродяга Кэнсин
») а голосом Фейбла стал Кадзуюки Окицу
(Кайдзэн из «Онимуси
», Джонатан Джостар из «Невероятных приключений ДжоДжо
»). Производство же отмечено брендом легендарной студии Tezuka Productions
(«Астробой
», «Дороро
»).
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«Дороро» — ронинский эпос по классической истории «бога манги»
Где смотреть: Crunchyroll
Убеленные благородными сединами Сёдзо и Инэ — образцовые бабушка и дедушка. Ведут тихую жизнь на ферме, любят внуков и выращивают яблоки. Так бы пенсионеры и прожили, сколько им отпущено, но одним прекрасным днем оба проснулись снова молодыми и полными сил.
Над адаптацией манги Кагири Араидо
для юной студии Gekkou
(«Храм: Никто не может жить в одиночестве
») трудилась творческая группа во главе с режиссером Масаёси Ниситой
(«Айшилд 21
», «Другой мир и сестра, которая убивает с одного удара
»). Роль бабушки Инэ примерила на себя Мамико Ното
(Инкармат из «Золотого камуя
», Киёко из «Однажды в Токио
»), а дедушкой Сёдзо стал Синъитиро Мики
(Рой Мустанг из «Стального алхимика: Братства
», Педро из «Ван-Писа
»).
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«Мой счастливый брак» — одно из самых чутких и красивых аниме об отношениях
Где смотреть: Crunchyroll
Странствия Рудеуса Грейрата продолжаются. Некогда 34-летний отаку из Токио после несчастного случая переродился в фэнтези-мире, где решил использовать весь человеческий и геймерский опыт ради лучшей жизни. В итоге взрослый развратник в теле юноши делает ставку на магию и преуспевает, правда, реальность вокруг тоже полна опасностей и разочарований. В конце первого сезона пути Рудеуса и его боевой троюродной сестры Эрис разошлись, а во втором он посвятил себя учебе в магической академии Роноа. В продолжении обещают свадьбу с эльфийкой Сильфи, а также встречу Грейрата с многочисоленными сестрами, которых он не видел после начала странствий.
Студия Bind
продолжает экранизировать цикл ранобэ Рифудзин-на Магонотэ
— и уже дошла до десятой книги (закончится сезон предположительно на 12-й). Новый кур, как и предыдущий, написал Тосия Оно
(«Обещанный Неверленд
», «Восемьдесят шесть
»), а вот режиссер снова сменился: теперь это ведомство Рёсукэ Сибуи
(второй сезон «Выдающихся зверей
»). Рудеуса же по-прежнему озвучивает Томокадзу Сугита
(Кён из «Меланхолии Харухи Судзумии
», Чак Ли из «Тригана: Урагана
»), а Сильфи — Аи Каяно
(Чихиро из «Моба Психо 100
», Лейлия из «Укрась прощальное утро цветами обещания
»).
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Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»
Где смотреть: Crunchyroll
17-летний затворник Кадзуме Сато хотел спасти девушку в смертельно опасной ситуации, но от одной мысли о геройстве у него случился сердечный приступ. К добру или худу, он перерождается в фантастическом мире, где встречает богиню Акву, которая и станет первой участницей его команды. Суперспособностей Кадзуме не выписали, зато у него богатый игровой опыт и дар очаровывать волшебниц. В общем, такому юноше по силам и с Королем демонов побороться, и расстроить планы других негодяев.
Долгожданное продолжение юмористического исекая
по мотивам ранобэ Куронэ Мисимы
и Нацумэ Акацуки
. За производство теперь отвечает студия Drive
(второй сезон «Для тебя, Бессмертный
», «Принц демонов дома Момоти
»), а режиссером стал Юдзиро Абэ
(«Госпожа Кагуя
», «Супер Каб
»). Актеров озвучания, кстати, перемены не тронули: Сато, как и прежде, — Дзюн Фукусима
(Габил из «О моем перерождении в слизь»), Аква — Сора Амамия
(Надзуна Нанакуса из «Песнь ночных сов
»), а взрывная Мэгумин — Риэ Такахаси
(Юдзуриха из «Адского рая
»).
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«Cупер Каб» — реклама Honda и отличный способ релакса
Где смотреть: Crunchyroll
Таро Ямада родился в семье бескомпромиссного фаната бейсбола, а потому казалось, что ему на роду написано профессионально размахивать битой. Всё к этому и шло, пока юноша не повстречал чудо-дуэт питчера Харуки Киёминэ и кетчера Кэя Канамэ, которые разносили вдребезги чужие мечты. Опустошенный поражением, Таро попрощался с любимым спортом, но у судьбы имелись другие планы. В старшей школе, куда поступил Ямада, не было бейсбольного кружка, зато с ним в одном классе оказались те самые Киёминэ и Канамэ. Идеальные условия, чтобы создать не просто команду, но новых фаворитов всей префектуры!
В основу сериала MAPPA
(«Дорохэдоро
», «Мабороси
») легла одноименная манга Эко Микавы
. Руководит споконом Масато Накасоно
(«Академия ведьмочек
», «Человек-бензопила
»), а в роли Таро, Харуки и Кэя вжились соответственно Юки Кадзи, Тосики Масуда
(Тикара Энносита из «Волейбола!!
») и Мамору Мияно
(Ягами Лайт из «Тетради смерти
»).
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«Коронный бросок» — популярное аниме о баскетболе
Где смотреть: Crunchyroll
Старшеклассник Ю Хо Бин — из тех, кого принято называть забитыми. В школе его нещадно буллят однокашники, а вечером он вкалывает за гроши, которых едва хватает на оплату квартиры и лечения матери. Однако если долго загонять человека в угол, рано или поздно он упрется в стену, — и как-то Хо Бин вместо того, чтобы привычно принимать удары, начинает бить в ответ. Видео драки попадает в сеть и мгновенно становится вирусным, а Ю смекает, что боями на камеру можно заработать гораздо больше, чем на каторге в ресторане быстрого питания.
Аниме-адаптацией манхвы Пака Тхэ Джуна
занималась студия Okuruto Noboru
(«Игра друзей»). Режиссером выступил Масакадзу Хисида
(«Инуяся
», «При Пара
»), а сэйю Хо Бина – Сатоси Нива
(Ёта Хигураси из «Влюбленных в небеса
», Хараол из «Хелька
»).
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«Теккен: Кровные узы» — экранизация культового файтинга
Где смотреть: Crunchyroll
Кафка Хибино отчаянно хочет присоединиться к элитным силам самообороны, защищающим Японию от гигантских монстров. Только ему уже 32, здоровье так себе, а из полезных навыков — только уборка улиц после сражения с чудищами. По иронии судьбы, во время очередной атаки Хибино сам становится кайдзю. Теперь-то у него есть и сила, и габариты, чтобы помочь человечеству. Вот только отряд по уничтожению исполинских тварей видит в экс-человеке очередного монстра — и стреляет без предупреждения.
Трансформация манги Наоя Мацумото
в
кайдзю
аниме стала возможна благодаря студии Production I.G
(«Ао Аси
», «Иллюзия рая
»). Режиссером на такую махину понадобилось сразу двое: Сигэюки Мия
(«Кровавый парень
») и Томоми Камия
(«Патриотизм Мориарти
»). Сэйю Кафки — Масая Фукуниси
(новый Дракэн в «Токийских мстителях
», Сумида из «Голубого периода
»).
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«Иллюзия рая» — интригующий сериал о будущем, в котором загадки постоянно множатся
Где смотреть: Crunchyroll
Викторианская Англия. 13-летний сирота Сиэль Фантомхайв, в юном возрасте потерявший родителей и чуть не погибший в застенках таинственной секты, уже зарекомендовал себя как верный слуга короны. Его же соратником является могучий дворецкий-демон Себастьян Михаэлис, с которым юноша и отправится в Уэстонский колледж, чтобы расследовать исчезновении студентов (в том числе родственника королевы).
Продолжения аниме по манге Яны Тобосо
поклонники франшизы
ждали десять лет
— и вот студия CloverWorks
, сменившая A-1 Pictures
, порадует их мистическим викторианским детективом. Режиссер — Кэндзиро Окада
(«Мартовский лев
», «Её заветное желание
»), а сэйю Сиэля и Себастьяна — прежние: Маая Сакамото
(Мари из ребилдов «Евангелионов
», Акира из «Короля огненной охоты
») и Дайсукэ Оно
(Эрвин Смит из «Атаки титанов», Шинтаро Мидорима из «Баскетбола Куроко
»).
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«Парад смерти» — мистический триллер о небесном правосудии в баре
«Гримм» — с 17 апреля
Где смотреть: Netflix
У знаменитых братьев-сказочников Якоба и Вильгельма Гриммов была младшая сестра Шарлотта
, которой повезло стать первой слушательницей тех сюжетов, что они собрали из немецкого фольклора. Правда, у девочки было иное представление о том, как вели себя Красная шапочка, Золушка или музыканты из Бремена. Её мрачное видение затмит даже версии братьев без купюр.
Студия Wit
(«Виви
», «Рейтинг короля
», новый «Ван-Пис
») продолжает плодотворное сотрудничество с Netflix
. Оригинальный сценарий написала Митико Ёкотэ
(«Мононокэ
», «Воровка-камикадзе Жанна
»), а за дизайн персонажей отвечал легендарный коллектив женщин-мангак CLAMP
(«Сакура — собирательница карт
»).
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«Фарс убитой нежити» — мистический детектив с Шерлоком Холмсом, Арсеном Люпеном и японской мифологией
Где смотреть: —
Когда-то юный Идзуку Мидория страшно переживал, что оказался в числе 20% населения, у которых нет сверхсобностей: ведь он фанател от героя №1 Всемогущего. С тех пор ему удалось заполучить суперсилу, поступить в специальную академию и даже научиться пользоваться даром, однако и злодеи не сидели без дела. Сегодня противостояние добра и зла закономерно обозвать войной: силы по обе стороны баррикад объединяются для финального боя, а пока на помощь японским коллегам спешит Звезда и Полоса — главная героиня Америки.
Студия bones
(«Проза бродячих псов
», «Пожиратель душ
») продолжает экранизировать супергеройский сёнэн
-хит Кохэя Хорикоси
. Непотопляемого Деку озвучивает Даики Ямасита
(Зик из «Атаки титанов», Дзюмпэй из «Танцуй свой танец, танцор
»), а гостью из США — Роми Пак
(Тэмари из «Наруто
», Хелена из «Плутона
»).
Где смотреть: —
Лидер нечистой силы Мудзан прознал, что Нэдзуко удалось побороть кровожадную сущность настолько, что девушка не боится солнечного света. Полудемоница должна стать ключевым элементом для построения нового (и чудовищного) миропорядка, поэтому на поиски сестры Тандзиро брошены самые опасные твари эпохи Тайсё. Тем временем столп камня Гёмэй Химэдзима, предчувствуя надвигающуюся опасность, устраивает истребителям программу интенсивных — даже по меркам борцов с демонами — тренировок.
В вопросах производства у аниме-сериала
всё стабильно: в титрах — бессменная студия ufotable
(«Судьба/начало
», «Пожиратель богов
»), команду аниматоров возглавляет режиссер-ветеран Харуо Сотодзаки
(«Сказания Зестирии: Пришествие Пастыря
»). Сэйю
основных персонажей, разумеется, тоже верны контракту как столпы.
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Выдали вазу: как «Истребитель демонов» превращается в автопародию
Где смотреть: Netflix
Оказавшись в средней школе, Хираги Яцусэ изо всех сил пытается завести друзей, отчего никому не может ответить отказом. Как-то летом, выполняя очередную просьбу, паренек знакомится с девочкой-óни Цумуги, которая ищет в человеческом мире пропавшую мать. В отличие от Хираги, она не привыкла под кого-то подстраиваться и предпочитает делать то, что хочет.
И снова Netflix — теперь в кооперации со студией Colorido
(«Сквозь слезы я притворяюсь кошкой
», «Сжечь ведьму
»). Режиссер дружелюбного фэнтези — Томотака Сибаяма
(«Твоя апрельская ложь
», «Сердце хочет кричать
»), написавший сценарий вместе с Юко Какихарой
(«Монолог фармацевта
», «Дети на холме
»). Хираги подарил голос Кэнсё Оно
(Юрий Брайар из «Семьи шпиона», Кнуд из «Саги о Винланде
»), а Цумуги — Мию Томите
(Рико из «Созданного в Бездне
», Чуатури из «Ведьмы с Меркурия
»).
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«Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — сказка о том, как не опускать руки
Где смотреть: в кинотеатрах
10-летняя Тихиро вместе с родителями едет в новый дом, мысленно прощаясь со школой и знакомой жизнью. Автомобиль семейства сбивается с дороги и оказывается в заброшенном парке аттракционов, скрывающий портал в волшебный мир, где обитают боги, духи и прочие необычные существа. Так как родителей угораздило съесть бесхозные яства и превратиться в свиней, Тихиро вынуждена пойти на службу к ведьме Юбабе, заведующей местной волшебной купальней.
Несмотря на недавний оскаровский триумф «Мальчика и птицы
», всё еще самая известная работа Хаяо Миядзаки
, отмеченная не только Американской киноакадемией, но и Берлинским кинофестивалем. В мультфильме студии Ghibli
(«Наши соседи Ямада
», «Шепот сердца
») натуралистичность переплетается с лиричностью, а магический реализм — с откровенной сказкой и производственной драмой. И даже годы спустя не устаревает высококлассная анимация, а также мотивирующий посыл мэтра.
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Планета сокровищ: все фильмы Хаяо Миядзаки от худшего к лучшему
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Продолжаются
: «Ниндзя Камуи
», «Капитан Цубаса: Подростки
», «Подземелье вкусностей
», «Несносные пришельцы
» (сезон 2).
Еще новинки
: с 1 апреля — «Куда едет поезд судного дня?
», с 3 апреля — «Тиби-Годзилла
» (сезон 2), с 5 апреля — «Непутевый ученик в школе магии
» (сезон 3), «Перерождение: Монстр
», с 6 апреля — «Плач девичьей группы
», «Ворон не выбирает господина
», с 7 апреля — «Вампирское общежитие
», «Смертоносный герцог и его черная горничная
» (сезон 3), с 9 апреля — «Безымянная память
», с 10 апреля — «Мистика, юные девы и загадочное исчезновение
», с 6 июня — «Баки Ханма против Кэнгана Асуры
», в июне — «Восходящий удар
», «Кураюкаба
» и «Ослепляющая Кагари
».
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