Братья Гримм, Миядзаки и Кафка заходят в бар: 25 аниме весны, которые гарантированно поднимут настроение

«Волчица и пряности: Торговец встречает мудрую волчицу » — с 2 апреля

Читать Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года, которые будут у всех на слуху

«Бармен: Бокал Бога » — с 4 апреля

Читать «Необъятный океан» — комедия о юности и дайвинге

«Лагерь на свежем воздухе » (сезон 3) — с 4 апреля

Читать Перевести дух и насладиться видами: «Лагерь на свежем воздухе» — отличный способ борьбы со стрессом

«Любовная болезнь Хананои» — с 4 апреля

Читать «Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики

«Ветролом » — с 5 апреля

Читать Принцесса шипов, королева арахиса: как изменилась «Семья шпиона»

«О моём перерождении в слизь » (сезон 3) — с 5 апреля

Читать Есть ли жизнь после SEGA?: пародийный исекай «Перерождение дяди»

«Астрономическая заметка » — с 5 апреля

Читать «Консьерж универмага «Арктика» — повседневность с говорящими животными

«Эй, Томбо! » — с 6 апреля

Читать «Птичье крыло: История гольфисток» — аниме о сестринстве и спорте

«Звучи, эуфониум! » (сезон 3) — с 7 апреля

Читать «Кэйон!» — душевное аниме о музыке и подругах

«Мой сосед-ёкай » — с 7 апреля

Читать «Бессонница после школы» — целебное аниме для тех, кто не спит после полуночи

«Боевой отряд “Полный провал” » — с 7 апреля

Читать «Любовь после мирового господства» — ромком о любви героя и злодейки

«Медуза не умеет плавать в ночи » — с 7 апреля

Читать «Звездное дитя» — кавайная криминальная драма (с песнями!)

«Басня » — с 7 апреля

Читать «Дороро» — ронинский эпос по классической истории «бога манги»

«История о дедушке и бабушке, которые снова стали молодыми » — с 7 апреля

Читать «Мой счастливый брак» — одно из самых чутких и красивых аниме об отношениях

«Реинкарнация безработного » (сезон 2, часть 2) — с 8 апреля

Читать Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»

«Этот замечательный мир! » (сезон 3) — с 10 апреля

Читать «Cупер Каб» — реклама Honda и отличный способ релакса

«Забвение бэттери » — с 10 апреля

Читать «Коронный бросок» — популярное аниме о баскетболе

«Борьба в прямом эфире » — с 11 апреля

Читать «Теккен: Кровные узы» — экранизация культового файтинга

«Кайдзю номер восемь » — с 13 апреля

кайдзю

Читать «Иллюзия рая» — интригующий сериал о будущем, в котором загадки постоянно множатся

«Тёмный дворецкий: Школа-интернат » — с 13 апреля

Читать «Парад смерти» — мистический триллер о небесном правосудии в баре

«Гримм » — с 17 апреля

Читать «Фарс убитой нежити» — мистический детектив с Шерлоком Холмсом, Арсеном Люпеном и японской мифологией

«Моя геройская академия » (сезон 7) — с 4 мая

«Истребитель демонов » (сезон 4) — с 12 мая

Читать Выдали вазу: как «Истребитель демонов» превращается в автопародию

«Моя девушка-они » — с 24 мая

Читать «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — сказка о том, как не опускать руки

«Унесенные призраками » — с 30 мая

Читать Планета сокровищ: все фильмы Хаяо Миядзаки от худшего к лучшему

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