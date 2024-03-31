«Казачок»: Холоп, да не тот

В онлайн-кинотеатре PREMIER вышли первые серии «Казачка» про старшеклассника Степу Говорова, который волею случая отправляется учить историю в казачью станицу смутного времени. Перевоспитание подростка идет по стандартам «Холопа», только, кажется, что все это не постановка, а суровая действительность, где казаки воюют с крымчаками, а Степа удивляет их гаджетами и «бесовщиной» о том, что Земля круглая.
Степа Говоров (Алексей Лукин
) – обычный подросток, который вместо уроков и общения с родителями днями напролет зависает в телефоне. Отец (Алексей Макаров
) даже ему купил мощный пауэрбанк, чтобы телефон не разряжался примерно никогда. Но зависимость от гаджета сыграла злую роль – Степа завалил экзамен по истории России XVII века, так что осенью ему грозит пересдача. Родители (в роли матери – Олеся Судзиловская
) в качестве наказания за невыученные уроки не берут Степу в отпуск в Турцию, а отправляют в деревню к бабушке. Последняя настроена решительно: сразу же начинает закрывать лакуны в образовании внука генеалогическим древом.
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Хит Клима Шипенко «Холоп»
Род Говоровых берет начало от Говора – смелого казака, живущего в смутные времена. Степа, понятно, пропускает бабушкин рассказ мимо ушей и увлеченный телефоном и коптером, который привез с собой, идет погружаться в прелести деревенской жизни. Однако местные подростки, которым коптер испортил рыбалку, решают Степе отомстить, отобрав у него гаджеты. Спасаясь бегством, Степа вместе со всем своим оборудованием падает в колодец, после чего оказывается уже не в настоящем, а в прошлом – где вся станица отмечает женитьбу Говора (Николай Шрайбер
). Конечно же, Степа, очевидно, смотревший «Холопа
», уверен, что все вокруг – чистая постановка. Только вот когда на станицу нападают крымчаки, похищающие Говора, а казаки всех возрастов искренне удивляются гаджетам Степана и пытаются вывести из него бесов после упоминания земного шара и спутников с мобильной связью и интернетом, паренек начинает догадываться, что прошлое все-таки реально, и корит себя за невыученные уроки истории и редкое общение с родителями, которых теперь очень не хватает.
Согласиться со Степаном в части реальности станичного антуража довольно сложно. Среди жителей селенья – сплошь узнаваемые актеры в ярком гриме. Атамана играет Алексей Кравченко
с усами столь же выдающимися, как и патриархально-консервативный нрав. Его герой с легкостью обещает выдать дочь Аленку (Виктория Разумовская
) за лихого Назара (Максим Белбородов
в не менее выдающихся усах), тоже, естественно, приверженца строгих семейных ценностей и уклада. Аленка, отвечающая в сериале за репрезентацию продвинутого не только молодого, но и женского населения, замуж хочет исключительно по любви, к тому же и Степан ей приглянулся. Еще одна женщина в станице – мудрая Амира (Светлана Листова
) – закрывает собой национальное многообразие. Она – татарка, которую то и дело местный поп (Сергей Фролов
) и ее непутевый муж Чурила (Георгий Дронов
) пытаются обратить в православную веру. Но Амира всем этим попыткам решительно противостоит, всячески демонстрируя, что есть женщины в русских селеньях. Те самые, которые и управляют непутевыми мужиками.
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Рецензия на фильм «Холоп»
«Казачок» снимал Игорь Зайцев
, в чьей фильмографии исторические «Есенин
», «Великая
» и «Тобол
» соседствуют с «Каникулами строгого режима
», трилогией про Бендера и авантюрным, тоже а-ля историческим комиксом «За час до рассвета
». Но заходя на территорию предполагаемой комедии перевоспитания про очередного попаданца в прошлое, Зайцев больше внимания уделяет этому самому прошлому – с гиперболизированными усатыми и вечно готовыми к бою казаками, тоже, впрочем, как и Степан, особо не разбирающимися в уроках истории. Взятая за основу сценария популярная теперь тема «Холопа», у которого появится уже и турецкий ремейк, в «Казачке» будто бы утопает в штампах костюмированной комедии положений про современного юнца, который так или иначе сможет ассимилироваться даже в казачьей станице начала XVII века, где он, конечно, обязательно вспомнит про семью и корни своего родового древа. Нужны ли для этого столь жирно визуализированные уроки истории – спорный вопрос.
«Казачок» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 31 марта и в эфире канала ТНТ с 1 апреля.
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