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Муж и нож: «Обоюдное согласие 2» — еще более острый сериал Валерии Гай Германики

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31 марта 2024
1 апреля в онлайн-кинотеатре KION начинается показ второго «Обоюдного согласия» — детективной драмы Валерии Гай Германики. Это новая самостоятельная история с другими персонажами, которую с первым сезоном связывают лишь стилистика и тематика. Германика вновь ставит во главу угла стигматизированную тему бытового насилия и отношения к нему в обществе, а также поиска справедливости и возмездия, которое совершается в обход существующих законов.

Муж и нож: «Обоюдное согласие 2» — еще более острый сериал Валерии Гай Германики

Еще не остывший труп Григория Венишева (Максим Ползиков), владельца престижной клиники и автора уникальной лечебной методики, находят на пороге его дома. Об убийстве сообщает жена, кардиолог Марина (Глафира Тарханова), с которой мужчина возвращался с 20-летнего юбилея их свадьбы. Отмечали торжественно и помпезно, в компании всех видных жителей города, включая не в меру болтливого мэра. Мужчину зарезали кухонным ножом. Без отца остались трое детей: живущая отдельно 19-летняя Женя (Мария Михалкова-Кончаловская) и два мальчика — школьник и младенец. На место преступления прибывает оперативная группа и начинает дознание: резкая следовательница Анна Клинских (Диана Арбенина) задает вопросы потенциальным свидетелям. Наутро Марина берет в больнице отпуск, желая уехать с младшими детьми подальше от кошмара, но не успевает – её арестовывают по подозрению в убийстве мужа. Сыновья остаются на попечении свекрови (Валентина Нейморовиц) и старшей дочери — правда, на несколько дней: после вмешательства адвоката Иды Кузнецовой (Елена Ханга) и предварительного слушанья по мере пресечения Марину отпускают под подписку о невыезде. Это уже после похорон, на которых всё тот же словоохотливый мэр соловьем поет, какого прекрасного человека потерял город и российская медицина в целом.

Смотреть онлайн Первый и второй сезон «Обоюдного согласия»
Разумеется, прошлое семьи Венишевых пока частично сокрыто, но почти сразу есть намеки, что под личиной большого дитяти в Григории скрывался домашний тиран. У Марины на теле находят синяки. Пока она ждет адвоката, в тюрьме её вспышками преследуют воспоминания: в одном супруг говорит, что любит, и — без паузы — что-то про её кислую рожу; в другом – насилует после отказа в близости по причине усталости. Кроме Марины в круг подозреваемых попадают практически все члены семьи: у Женя тоже есть причины недолюбливать отца, а средний сын Лёва (Иван Габриэль Гаврилов) испытывает в школе проблемы с контролем агрессии. Дают повод себя подозревать и бывшая няня, и чопорная мать Григория, и его любовница, после похорон заявившаяся к вдове домой и вынюхивающая что-то по разным комнатам, и партнер Венишева, которого он отстранил от управления клиникой. Задачу кто — а главное, почему – убил вынуждены решать и следователи, и зрители.

Муж и нож: «Обоюдное согласие 2» — еще более острый сериал Валерии Гай Германики

Новое «Обоюдное согласие» стилистически полностью наследует первому сезону, в котором героиня Светланы Ивановой обвиняла в групповом изнасиловании троих давних друзей. Сценарий писали другие авторы — Александр Талал и Татьяна Салахиева-Талал, — и их труд не уступает предыдущему по напряжению, интриге, ритму и количеству сюжетных поворотов. В глубине детектива снова расположилось серьезное и разностороннее психологическое исследование, касающееся малорешаемых в стране вопросов семейного насилия и унижения женщин в целом, на которые власть отвечает «укреплением семейных ценностей», а общественное телевидение — возвращением в обиход шуток про блондинок и тещу.

Читать Обзор первого сезона «Обоюдного согласия»
Режиссура, как и прежде, по-хорошему отвязная и разнообразная: в построении мизансцен, монтаже, сочетании различных сложных ракурсов и съемочных техник, музыкальном сопровождении. Документальная съемка, фирменный почерк Валерии Гай Германики, тут доведена до совершенства оператором Геннадием Успангалиевым, работавшим с ней и на первом сезоне. Он снова показывает класс владения ручной камерой в самых невероятно-динамичных кадрах: например, в сцене допроса свидетельницы, которая выводит гулять двух собак. Для сюжета они не обязательны вовсе, но сразу два стремительных зверя умножают хаотичность движения и задают коэффициент непредсказуемости. Причем не только оператору, но и актерам. Реализм легко сочетается с фантасмагорией снов, а еще есть флешбеки, в которых тоже своя энергетика. Авторы легко и смело меняют линзы, объективы, углы зрения. Вторая серия вообще начинается с предистории ножа, где тот — главный герой: с помощью субъективной камеры и стабилизатора нам показывают «нарезку» эпизодов, в которых участвует обитатель кухни Венишевых (он же — орудие убийства).

Муж и нож: «Обоюдное согласие 2» — еще более острый сериал Валерии Гай Германики

Как живая камера гармонично уживается со статичной, так и непрофессиональные исполнители щедро разбавляют опытных актеров в касте сериала. Проверенный еще 15 лет назад на «Школе», метод отлично работал на достоверность первого сезона «Обоюдного согласия», где за правду жизни отвечал неожиданный и полюбившийся нам член Клуба Знатоков Андрей Козлов, воплотивший следователя мечты: мягкого и сердечного. Новый сезон по части каста еще энергичнее разбивает стереотипы. Неофитам и звездам как правило предлагают поиграть в самих себя, а здесь, напротив, центром притяжения становится пришедшая на роль следовательницы Диана Арбенина, ранее не сталкивавшаяся с перевоплощением. «Баб ненавидит, мужиков — тем более», — говорят коллеги про Клинских. Пепельно-белая, неулыбчивая, закостенелая и застегнутая на все пуговицы, она перетягивает всё внимание с преступления, заодно оставляя на обочине Тарханову, ради роли обнажившей превосходную грудь. Скорее всего, линия следовательницы и будет самой интересной. Хотя бы потому, что она начинает меняться уже в первых сериях: как только обнаруживает желание докопаться до правды, вопреки указанию начальства «сделать» всё складно и побыстрей.

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Кстати, предельно далекий образ поручен не только Арбениной. Душа-человек Максим Ползиков, известный предприниматель и ресторатор, появляется в роли домашнего тирана и насильника, а телеведущая Елена Ханга, снимавшаяся в игровых проектах и прежде, предстает серьезной адвокатессой. Мария Михалкова-Кончаловская, дизайнер и начинающая актриса, примеряет большую драматическую роль: девушки, в семье которой всё прекрасно только с виду. Противоестественно хороши и болтливый юрист, и такой же пустобрех-мэр. Кто играет этих двоих – загадка. Однако их пространные монологи и особенно интонации — завораживают. Как гипнотизирует и сам сериал Германики, чей творческий метод, пожалуй, тоже близок если не к насилию, то абьюзу. Сперва заинтриговать, потом вызвать чувство привязанности, а в конце поменять местами правду и ложь, завести в тупик и сделать больно доверчивому зрителю. Ну а что? Сами же согласились.

Смотрите новый сезон Обоюдного согласия в онлайн-кинотеатре KION с 1 апреля.


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Муж и нож: «Обоюдное согласие 2» — еще более острый сериал Валерии Гай Германики фотографии
Муж и нож: «Обоюдное согласие 2» — еще более острый сериал Валерии Гай Германики фотографии
Муж и нож: «Обоюдное согласие 2» — еще более острый сериал Валерии Гай Германики фотографии
Муж и нож: «Обоюдное согласие 2» — еще более острый сериал Валерии Гай Германики фотографии
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