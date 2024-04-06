«Загляни ему в голову»: Мыслить как преступник

На медиаплатформе «Смотрим» состоялась премьера детективной драмы «Загляни ему в голову», которая является оригинальным отечественным проектом, а не адаптацией западного формата, как было с недавними «Анной Медиумом» и «Васнецовой». Видимо, по такому случаю и выкладывать 16-серийный проект решили не сразу, а по две серии в неделю, что для «Смотрим» несвойственно. Тем не менее уже с первых серий «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым в роли клинического психиатра, помогающего расследовать дела оперативникам, заявляет и действительно не самые банально обставленные преступления, и личные драмы, свойственные не только главному, но и почти всем остальным героям сериала.
Следователь Арина Солодовникова (Мария Валешная
) готовится начать новый рабочий день – с любовно приготовленного мужем-ученым Матвеем (Алексей Демидов
) полезного завтрака. Пара мечтает стать родителями, однако осознанный подход к этому имеется только у Матвея, сама Арина больше увлечена работой. На фоне каждодневной текучки большое и еще не раскрытое дело маньяка, а именно это утро, начинается со звонка коллеги Еремина (Илья Антоненко
), который отправился с напарником по «следу», заданному информатором. Солодовникова тоже срывается на место слежки, которая вдруг перерастает в трагедию. Потерявший контроль оперативник Еремин расстреливает ни в чем не повинную пару, целующуюся в машине, и добивает контрольным напарника.
На вопросы, что это было и почему всегда уравновешенный, с анализами, как у космонавта, Еремин, живущий вполне счастливой семейной жизнью, вдруг совершил столь тяжкое преступление, должен ответить Валерий Лунин (Кирилл Жандаров) – модно одетый клинический психиатр, за дорогими очками и свитером скрывающий профессиональный цинизм, специфично-саркастичное чувство юмора и жесткую хватку, с которой он словно проникает в мысли не только преступников, но и следователей, да и вообще всех окружающих, в том числе жаждущей сенсаций журналистки Драповой (Дарья Урсуляк
). Оказывается, год назад Лунин, тогда консультировавший психологов следкома, сомневался в устойчивости Еремина и просил отправить его на дополнительные обследования. Но правоохранительная система решила, что это излишне предусмотрительные домыслы чудаковатого психолога, который даже сейчас, после свершившейся трагедии, лишь замечает, что Еремин всё это совершил просто потому, что бросил курить.
Смесь провокативного стиля общения вкупе с пронзающим всех вокруг профессионализмом – отличительная черта Лунина, которой он должен выделяться из массы других особых и особенных помощников следователей. Тех, кто реально, в отличие от людей в погонах, обычно и раскрывают даже самые запутанные дела во множестве детективных сериалов. «Загляни ему в голову» может напомнить и «Обмани меня
», и «Менталиста
», и «Мыслить как преступник
», или даже «Профессора Т.
» с «Вечностью
» и «Доктором Хэрроу
». Сериалов, перебивающихся с буднично-вечернего прайм-тайма до почти классики легкого детектива, уже предостаточно и в России и за рубежом, но жанр этот никогда не потеряет актуальности.
Однако «Загляни ему в голову» претендует на проект более тяжеловесный. Где преступления обставлены и спорной социальной повесткой, и даже настоящей древнегреческой трагедией, как, например, во второй серии с ограблением банка. Развязка криминальных историй, хоть и довольно искусно, а не исключительно на банальных операторских «восьмерках» с обязательным для большинства отечественных детективов проговариванием примерно всего сюжета отповедью преступника, снятых режиссером Валерией Ивановской
, тем не менее оказывается довольно смазанной. Очевидно, авторов (сценарист – Борис Гайдук
при участии Анны Рудницкой
), как и их героя, больше интересует не разгадка самого преступления, а человеческая составляющая, приводящая к тем или иным последствиям. И если с преступниками, не считая пока лишь вскользь упомянутого маньяка, речь идет, скорее, об единичной, хотя и судьбоносной ошибке, то психологический анамнез остальных персонажей, в том числе и самого Лунина, куда сложнее. Недаром же по этому оригинальному российскому детективу уже с самого начала ползет тень Федора Михайлова Достоевского – причем не с лежащим на поверхности «Преступлением и наказанием», а с «Братьями Карамазовыми».
Сериал «Загляни ему в голову» на медиаплатформе «Смотрим» с 11 апреля.
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