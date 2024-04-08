«Киберпапа»: Александр Робак тащит катку

Канал ТНТ 8 апреля начинает показ сериала «Киберпапа» режиссера Эдуарда Бордукова. Комедия про сварщика, который оказывается прирожденным киберспортсменом, участвовала в основном конкурсе фестиваля «Пилот». Главные роли — супругов, оказавшихся на грани финансового краха, — играют Александр Робак и Юлия Пересильд, их более находчивых и предприимчивых детей – Тимофей Кочнев и Ева Данилко.
Тихий бессеребренник Игнат (Робак) трудится на заводе сварщиком. В своем деле он настоящий мастер и виртуоз, однако денег это не приносит — даже за «халтуры», вроде починки охлаждающей системы для майнинговой фермы, которые периодически подкидывает начальство в лице ушлого Василича (Алексей Симонов
), мужчина никогда не возьмет, да и не получит лишнего. Семья кое-как выживает на скоромный доход, но тут случается страшное — Игната отправляют в бессрочный отпуск за то, что чинил, сам того не зная, краденый велосипед, а жена Марина (Пересильд) теряет все их сбережения, вложившись в рухнувшую финансовую пирамиду своего бывшего мужа (Виктор Васильев
). Тут-то герою и пригодятся его сверхспособности: однажды он подменил в онлайн-игре своего пасынка Саню (Кочнев), пока тот выносил мусор, и, как говорится, «затащил катку». И теперь становится частью команды под ником «киберпапа» — оказывается, управление сварочным аппаратом ничем не отличается от управления геймерской мышкой. Впереди у Сани, его друзей и Игната большой турнир, а на кону — внушительная сумма денег.
И задумка, и весьма бодрое, судя по первым сериям, начало обещают крепкую комедию, в которой актуальные темы вроде киберспорта сочетаются с вечными — семейными ценностями и отношениями отцов и детей. Конечно, превращение простого бати в киберпапу происходит не только ради денег — Игнат хочет наладить отношения с пасынком, найти подход к подростку, который вечно сидит в своей комнате в наушниках и за клавиатурой, стать ему настоящим отцом, другом и наставником. И лучший путь для этого — заговорить с замкнутым, отрешенным и погруженным в свои интересы в силу возраста ребенком на его языке. И заслужить его уважение, пусть и в форме не совсем понятного для Игната комплимента «Ну ты тащер!».
Герой Робака — трогательный увалень, непутевый добряк, чьим большим сердцем и талантом пользуются более ушлые коллеги и друзья. Яркий и очень органичный с точки зрения выбора актера образ. Не менее интересно присутствие в кадре Юлии Пересильд, у которой своя комедийная линия — так она, к примеру, отправляется на занятия в некую группу поддержки для женщин, где под руководством коуча дамы выкрикивают в трехлитровые банки все наболевшее. И вот в домашней кладовке появляется тара с подписью Игнат — и как бы странно ни выглядел «тренинг», Марина после него будто бы обретает давно утерянный покой. Впрочем, Игнат и «Игнат из банки» еще наверняка заставят героиню понервничать.
В сериале множество колоритных второстепенных персонажей: от бывшего мужа Марины и папы Сани — мошенника Ромы, до заводчан, среди которых выделяется эффектная пацанка Алла (Маргарита Аброськина
), без смущения отпускающая саркастичные комментарии в ответ на пошловатые мужицкие шутки и готовая дать дельный совет даже годящемуся ей в отцы Игнату, и приятелей Сани по киберкоманде — тут лидирует заносчивый Эрик (Максим Сапрыкин
), непобедимый геймер, бунтарь и первый соперник Игната, победив которого киберпапа зарабатывает уважение подростков.
То, как в сериале соприкасаются разные миры, — его основная фишка и прием, рождающий и комический эффект, и жизненное правдоподобие, ведь именно так, пусть и менее утрированно, и разделены поколения. Сварщик и геймер уживаются в одной квартире и в одном пространстве, но могут стать еще ближе, если позволят себе понять другого. Принимая в свой мир отчима, Саня позволяет самому себе обрести еще одну, самую родную, команду — семью. А отрицающий любые пути зарабатывания денег, кроме как честной работой у станка, Игнат вдруг дает себе шанс попробовать что-то новое — в конце концов, любовь и забота о близких всегда были и будут самой мощной мотивацией. И попадает в энергичный мир подростков, которые будто перезаряжают погрязшего в рутине мужика, напоминая ему, что жизнь не просто продолжается, но может приносить удовольствие — тут или по накатанной, или каткой.
Смотрите сериал «Киберпапа» на ТНТ с 8 апреля.
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