«Тётя Марта 2»: Я это ты, ты это я

На телеканале СТС 8 апреля начинается показ второго сезона сериала «Тётя Марта», который почти два года назад не только подарил Вите Корниенко, одной из самых востребованных юных актрис российского кино, необычную главный роль – не по годам умной, скорее даже по-взрослому опытной девочки, но и затронул непростую тему детских домов и опекунства. Второй сезон, где Вита Корниенко, сыграла теперь уже две главные роли, продолжает историю рано повзрослевших детей, пытающихся не только наладить общий язык с юридическими опекунами, но и, конечно, все-таки найти настоящую маму.
Первый сезон сериала закончился неожиданным поворотом. Оказалось, что Марта – это вовсе не Марта, а когда-то сбежавшая из воронежского детдома Ира Николишина, случайно встретившая на улице дедушку (Юрий Кузнецов
), потерявшего настоящую внучку, но готового отдать всю свою заботу не по годам мудрой девчонке, ворующей кукурузу в московском парке. Так Ира и превратилась в Марту – серьезную внучку, готовую опекать новоиспеченного дедушку, генерала в отставке Василия Семеновича Самсонова с прогрессирующей в последние месяцы деменцией. Проявленная забота девочки в полное беспамятство спуститься старику не давала. Только вот и самой Марте, после того, как в школе узнали, что она живет без родителей, и самой понадобился опекун, и стал им приехавший из Казани аферист Марат (Александр Метелкин
), имеющий с Самсоновыми родственные связи. К финалу первого сезона несмотря на все передряги эта семья все-таки складывается, но на пороге Самсоновых вдруг появляется девочка Юля, как две капли воды похожая на Марту. И ищет Юля свою сестру Иру.
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Обзор первого сезона сериала «Тетя Марта»
Второй сезон начинается ровно с этого момента, но Юлю (тоже Корниенко) вдруг останавливает от дальнейшего знакомства строгий телефонный звонок. Назначив встречу Марте-Ире на следующий день, Юля убегает, но испаряется на целых полгода. Пока Марат готовится к свадьбе с нелюбимой Ольгой Викторовной (Кристина Асмус
), классной Марты, которая нужна для подтверждения опеки, а дедушка продолжает по старой рабочей привычке выслеживать шпионов, скрупулезная Марта проводит расследование в надежде найти свою неожиданную сестру, но поиск, увы, не дает результатов.
Зимняя Москва сменяется летней, свадьба должна вот-вот начаться, но в парке Марат и Марта неожиданно видят листовку о пропавшей девочке Юле, той самой, и за нее обещают вознаграждение в полмиллиона рублей. Аферист Марат побеждает жениха Марата, а Марта-Ира, надеется, что эта листовка приведет ее даже не к сестре, а к настоящей маме. Однако выясняется, что и Юля все это время жила не в родительской семье, а в приемной, причем девочки изначально были в разных детских домах. Юля, впрочем, провела там совсем немного времени – ее быстро удочерила прекрасная женщина, но после того, как она разбилась на машине, права по опекунству перешли к ее сестре Вере (Зоя Бербер
). Строгой, не ставящей Юлю всерьез и имеющей родного сына, донимающего девочку вечными хулиганскими выходками. Жить в такой семье Юля решительно не хочет, потому и придумала сбежать.
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Первый сезон сериала «Тетя Марта»
После долгожданной новой встречи сестер Марта даже предложит Юле поменяться семьями. Только вот подмену раскроют довольно быстро, а потому девочкам нужно будет придумать новый план и заручиться поддержкой хотя бы одной из приемных семей. Так что дедушка с аферистом Маратом снова в деле.
Продолжение «Тёти Марты» еще больше запутывает семейные связи и развивает характерную для первого сезона тему псевдородственных отношений. Фейковое генеалогическое древо Николишиных-Самсоновых разрастается довольно причудливо, избегая банальных самоповторов, но охотно иронизируя над сестринским двойничеством. На первом – ярко выраженном визуально – плане: близняшки Юля и Ира Николишины, как в классике индийского кино обнаруживающие у себя даже одинаковые родимые пятна на руках. На втором – гораздо более глубинном – противостояние новой героини Веры в исполнении Зои Бербер с ее попавшей в автокатастрофу сестрой, когда-то дарившей настоящую материнскую любовь Юле. Не забывают авторы «Тёти Марты» и о ведущей теме поиска биологической родительницы Николишиных, не только судьба, но и личность которой после первого сезона оказались под большим сомнением. Марта-Ира была уверена, что ее мамой является французская модель, но и это оказалось всего лишь красивой легендой.
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Интервью с Витой Корниенко
Парадоксальным образом играя именно на сюжетных обманах и своеобразной паутине лжи, в которую осознанно или нет погружаются почти все герои «Тёти Марты», сам сериал и во втором сезоне продолжает по-своему искренний, хоть и не самый простой разговор о том, что чужих детей, как и родителей, не бывает, а семья, не важно кровная или обретенная в любом возрасте, может спасти в любых, даже самых фантастических ситуациях. С другой стороны, и реальная жизнь порой оказывается более непредсказуема, чем самые неправдоподобные сериалы.
Смотрите сериал «Тётя Марта 2» на СТС с 8 апреля
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