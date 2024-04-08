Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Тётя Марта 2»: Я это ты, ты это я

Обзор сериалов >>
8 апреля 2024
На телеканале СТС 8 апреля начинается показ второго сезона сериала «Тётя Марта», который почти два года назад не только подарил Вите Корниенко, одной из самых востребованных юных актрис российского кино, необычную главный роль – не по годам умной, скорее даже по-взрослому опытной девочки, но и затронул непростую тему детских домов и опекунства. Второй сезон, где Вита Корниенко, сыграла теперь уже две главные роли, продолжает историю рано повзрослевших детей, пытающихся не только наладить общий язык с юридическими опекунами, но и, конечно, все-таки найти настоящую маму.

«Тётя Марта 2»: Я это ты, ты это я

Первый сезон сериала закончился неожиданным поворотом. Оказалось, что Марта – это вовсе не Марта, а когда-то сбежавшая из воронежского детдома Ира Николишина, случайно встретившая на улице дедушку (Юрий Кузнецов), потерявшего настоящую внучку, но готового отдать всю свою заботу не по годам мудрой девчонке, ворующей кукурузу в московском парке. Так Ира и превратилась в Марту – серьезную внучку, готовую опекать новоиспеченного дедушку, генерала в отставке Василия Семеновича Самсонова с прогрессирующей в последние месяцы деменцией. Проявленная забота девочки в полное беспамятство спуститься старику не давала. Только вот и самой Марте, после того, как в школе узнали, что она живет без родителей, и самой понадобился опекун, и стал им приехавший из Казани аферист Марат (Александр Метелкин), имеющий с Самсоновыми родственные связи. К финалу первого сезона несмотря на все передряги эта семья все-таки складывается, но на пороге Самсоновых вдруг появляется девочка Юля, как две капли воды похожая на Марту. И ищет Юля свою сестру Иру.

Читать Обзор первого сезона сериала «Тетя Марта»
Второй сезон начинается ровно с этого момента, но Юлю (тоже Корниенко) вдруг останавливает от дальнейшего знакомства строгий телефонный звонок. Назначив встречу Марте-Ире на следующий день, Юля убегает, но испаряется на целых полгода. Пока Марат готовится к свадьбе с нелюбимой Ольгой Викторовной (Кристина Асмус), классной Марты, которая нужна для подтверждения опеки, а дедушка продолжает по старой рабочей привычке выслеживать шпионов, скрупулезная Марта проводит расследование в надежде найти свою неожиданную сестру, но поиск, увы, не дает результатов.

«Тётя Марта 2»: Я это ты, ты это я

Зимняя Москва сменяется летней, свадьба должна вот-вот начаться, но в парке Марат и Марта неожиданно видят листовку о пропавшей девочке Юле, той самой, и за нее обещают вознаграждение в полмиллиона рублей. Аферист Марат побеждает жениха Марата, а Марта-Ира, надеется, что эта листовка приведет ее даже не к сестре, а к настоящей маме. Однако выясняется, что и Юля все это время жила не в родительской семье, а в приемной, причем девочки изначально были в разных детских домах. Юля, впрочем, провела там совсем немного времени – ее быстро удочерила прекрасная женщина, но после того, как она разбилась на машине, права по опекунству перешли к ее сестре Вере (Зоя Бербер). Строгой, не ставящей Юлю всерьез и имеющей родного сына, донимающего девочку вечными хулиганскими выходками. Жить в такой семье Юля решительно не хочет, потому и придумала сбежать.

Смотреть онлайн Первый сезон сериала «Тетя Марта»
После долгожданной новой встречи сестер Марта даже предложит Юле поменяться семьями. Только вот подмену раскроют довольно быстро, а потому девочкам нужно будет придумать новый план и заручиться поддержкой хотя бы одной из приемных семей. Так что дедушка с аферистом Маратом снова в деле.

«Тётя Марта 2»: Я это ты, ты это я

Продолжение «Тёти Марты» еще больше запутывает семейные связи и развивает характерную для первого сезона тему псевдородственных отношений. Фейковое генеалогическое древо Николишиных-Самсоновых разрастается довольно причудливо, избегая банальных самоповторов, но охотно иронизируя над сестринским двойничеством. На первом – ярко выраженном визуально – плане: близняшки Юля и Ира Николишины, как в классике индийского кино обнаруживающие у себя даже одинаковые родимые пятна на руках. На втором – гораздо более глубинном – противостояние новой героини Веры в исполнении Зои Бербер с ее попавшей в автокатастрофу сестрой, когда-то дарившей настоящую материнскую любовь Юле. Не забывают авторы «Тёти Марты» и о ведущей теме поиска биологической родительницы Николишиных, не только судьба, но и личность которой после первого сезона оказались под большим сомнением. Марта-Ира была уверена, что ее мамой является французская модель, но и это оказалось всего лишь красивой легендой.

Читать Интервью с Витой Корниенко
Парадоксальным образом играя именно на сюжетных обманах и своеобразной паутине лжи, в которую осознанно или нет погружаются почти все герои «Тёти Марты», сам сериал и во втором сезоне продолжает по-своему искренний, хоть и не самый простой разговор о том, что чужих детей, как и родителей, не бывает, а семья, не важно кровная или обретенная в любом возрасте, может спасти в любых, даже самых фантастических ситуациях. С другой стороны, и реальная жизнь порой оказывается более непредсказуема, чем самые неправдоподобные сериалы.

Смотрите сериал «Тётя Марта 2» на СТС с 8 апреля


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Вита Корниенко: «Кино — мое главное хобби, но и на другие остается время»
Второй сезон «Тети Марты» с Виталией Корниенко стартует в День российской анимации
Возвращение Кати Пушкаревой, фэнтези и новые ситкомы: СТС провел презентацию проектов 2024 года
Александр Метелкин: «Детей роботу не доверю»
Виталия Корниенко сыграет сестер-близнецов во втором сезоне «Тёти Марты»
Спецагент Денис Шведов обезвредит опасных злодеев в сериале «Красный 5»
«Тётя Марта»: Устами Виты Корниенко глаголет истина
Смотреть онлайн: «Алиса не может ждать», «Интервью с вампиром» и продолжение «Белого лотоса»
Сергей Епишев: «Мне понравилась история про обезумевший мир взрослых, где единственным адекватным героем является ребенок»
Вита Корниенко разбирается с недетскими проблемами в сериале «Тетя Марта»
Постой, паровоз: 44 новых российских сериала осени 2022 года
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские сериалыСТС
персоны
Кристина АсмусЗоя БерберВиталия КорниенкоЮрий КузнецовАлександр Метёлкин (II)
фильмы
Тётя МартаТётя Марта-2

фотографии >>
«Тётя Марта 2»: Я это ты, ты это я фотографии
«Тётя Марта 2»: Я это ты, ты это я фотографии
«Тётя Марта 2»: Я это ты, ты это я фотографии
«Тётя Марта 2»: Я это ты, ты это я фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Яан Тооминг
6 апреля ушёл из жизни актёр Яан Тооминг.
Вацлав Михальский
5 апреля ушёл из жизни писатель, сценарист Вацлав Михальский.
Витауте Жилинскайте
4 апреля ушла из жизни сценаристка Витауте Жилинскайте.

День рождения >>

Наталия Богунова
Антон Васильев
Валентина Гарцуева
Астрида Кайриша
Светлана Кожемякина
Николай Лавров
Никита Михайловский
Елена Муравьёва
Ольга Спиркина
Патрисия Аркетт
Хайвел Беннетт
Жак Брель
Роже Пиго
Мэри Пикфорд
Робин Райт
Мария Феликс
все родившиеся 8 апреля >>

Афиша кино >>

Весна, лето, осень, зима... и снова весна
драма
Южная Корея, Германия, 2003
Золото Рейна
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм, экранизация
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Канада, 2023
Джойка
драма
Новая Зеландия, США, 2023
Дождь из мужчин
драма, комедия
Франция, 2023
Легенда о русалке
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2022
Манкимэн
боевик, триллер
Канада, США, 2024
Неожиданные связи
комедия
Франция, 2024
Паранормальные явления. Мост призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2020
Собачья жизнь: Друзья навек
драма, экранизация
Китай, 2023
Фея и Белый кит
мелодрама, семейное кино, фэнтези
Китай, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен