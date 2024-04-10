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«Задача трех тел»: Хочешь мира — готовься к войне

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10 апреля 2024
Сериал «Задача трех тел», воплощенный создателями легендарной «Игры Престолов», вышел на Netflix. Это новая, четвертая по счету, экранизация научно-фантастического романа Лю Цысиня, основной сюжет которого рассказывает о потенциальной внеземной угрозе человечеству. Еще до выхода на платформе проект, в котором переплетены наука и религия, философия и психология, вопросы морального выбора, заработал звание самого амбициозного и многообещающего сериала года, и в целом, судя по шуму в сети, оправдал эти ожидания, несмотря на расхождения с книгой. Размышляем, стоит ли проект тех длительных разговоров, что ведут о нем.

«Задача трех тел»: Хочешь мира — готовься к войне


В 1967 году в Китае беспощадные хунвейбины забивают до смерти профессора, отстаивающего запрещенную теорию относительности Эйнштейна. В толпе, наблюдающей за показательной казнью, находится его дочь-астрофизик Е Вэньцзе (Зин Ценг, в зрелом возрасте Розалинд Чао), которой после нескольких лет лагерей предстоит участвовать в секретном проекте по поиску внеземного разума. Именно ей суждено перехватить первый сигнал далекой гибнущей цивилизации, ради выживания своей расы завоевывающей другие планеты. Разочарованная в человечестве Е Вэньцзе принимает решение, последствия которого перевернут жизнь на Земле самым непостижимым образом.

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Много десятилетий спустя, в Лондоне, офицер полиции Да Ши (Бенедикт Вонг) расследует загадочные смерти ученых, происходящие по всему миру. Некоторые из них перед смертью видели прямо перед собой цифры обратного отчета. Одно из громких самоубийств ученой приводит детектива к группе ее друзей-физиков, получивших прозвище «Оксфордская пятерка». Эти молодые люди, узнающие о внеземной угрозе человечеству, вольно или невольно втягиваются в многостороннюю, масштабную работу по отражению потенциального удара. В то же самое время в обществе распространяется фанатичный культ нового Бога, полагающий, что инопланетное вторжение станет благом.

«Задача трех тел»: Хочешь мира — готовься к войне

Научно-фантастическая трилогия китайского писателя Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли», провозглашаемая новым шедевром, переосмысляет весь жанр. У книги имеются литературные премии «Галактика» и «Хьюго», а также миллионы поклонников. Вниманию со стороны западного мира в лице Netflix китайский продукт обязан двум экранизациям, сделанным в 2022 и 2023 году – одна из них игровой сериал, другая - анимационный. Для новой адаптации создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс объединили усилия с Александром Ву. Взяв за основу первый том трилогии, который называется «Задача трех тел», они внедрили в сценарий ряд изменений и, разумеется, сразу заложили в сюжет основу для будущих сезонов. Можно смело сказать, что в конце первой части все только начинается – берясь за просмотр, стоит помнить о том, что никакого логического конца у сериала не будет, а продолжения придется ждать не меньше года.

Смотреть онлайн Китайскую версию «Задачи трех тел» (2022)
Действие из Китая будущего перенесли в современную Великобританию, а главного героя-китайца «расчленили» на целую группу персонажей разных рас и национальностей. Сюжетно концентрированный сайфай значительно разбавлен отношениями между главными героями, в том числе и романтическими, причем именно любовные линии непредусмотрительно затягивают динамичное в целом повествование. В составе «оксфордской пятерки» разработчица нановолокна Огги (Эйза Гонсалес), скептик-исследователь Сол (Джован Адепо), физик-теоретик-женщина Цзинь (Джесс Хонг), преподаватель физики Уилл (Алекс Шарп) и предприниматель-миллионер Джек (Джон Брэдли — Сэм Тарли из «Игры престолов»). Не всем из них уготована великая миссия, одного в середине сезона жестоко убивают, хотя никакой драматургии в этом нет, исключительно чтобы эмоционально поддать жару. Придумать персонажа, чтобы его убить – так себе идея, согласитесь.

«Задача трех тел»: Хочешь мира — готовься к войне

Остальные герои в течение сериала заняты кто чем. Один наблюдает, как последние эксперименты с частицами опровергают научные теории. Другая, как и ее мертвые коллеги, видит обратный отсчет, призванный приостановить важную для человечества работу, дабы затормозить прогресс. Третья находит шлем со странной VR-игрой, в которой начинает спасать миры, увязывая происходящие игровые события с физической проблемой трех тел (реальный научный термин). Четвертый, безнадежно влюбленный в третью, скоро умрет от рака. А покуда законы науки оказываются вскрытыми пришельцами как консервная банка, друзья вместе или порознь, а чаще во взаимодействии с военными силами, детективом, контактерами и самими пришельцами, пытаются понять, что происходит. И оказываются перед сложным моральным выбором, вынуждающим их бороться против величайшей угрозы человечеству.

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К слову сказать, вторжение произойдет не так уж и скоро. Хотя пришельцы, сводящие с ума ученых и пугающие обывателей впечатляющими небесными явлениями и вторжением в их гаджеты, уже вылетели из своей погибшей планеты и двигаются со скоростью света, но до Земли они доберутся лишь через 400 лет. То, что к тому времени человечество само себя вполне способно уничтожить, ничуть не смущает проницательного и жесткого начальника разведки Томаса Уэйда (Лиам Каннингем — сэр Давос из «Игры престолов»), командующего оборонительной миссией, как и положено представителю своего ведомства, властно и безапелляционно. Именно он назначает и готовит секретную операцию по уничтожению в Панамском заливе корабля, на котором собрались сектанты и фанатики, предатели человечества. Включая старика (Джонатан Прайс — Его Воробейшество опять же «Игры престолов»), общающегося с «Богом» по громкой связи. Сцена нарезания крейсера на ломтики с помощью нановолокна – одна из самых впечатляющих в сериале, где спецэффектам уделено чрезвычайно много внимания.

«Задача трех тел»: Хочешь мира — готовься к войне

Спецэффекты и операторская работа, да и в целом умение складно и подробно отобразить обширный мир, даже миры сериала – это самая сильная сторона проекта, большая часть которого способна подарить большое эстетическое удовольствие. Особенно радует визуал в той части истории, где Цзинь и затем Джек попадают в увлекательную виртуальную игру. Каждый новый уровень стилизован под новую эпоху, и герои в них решают серьезные научные задачки, пытаясь раз за разом спасти мир от разрушения, но каждый раз терпят фиаско. К актерским работам тоже нет вопросов, все тут абсолютные профессионалы, включая тех, кто ломает зрительские стереотипы о том, что русалочки ученые так не выглядят.

Смотреть онлайн Все сезоны «Игры престолов»
Содержательно же «Задача трех тел» оказывается довольно сумбурным произведением и грешит множеством логических неувязок и заставляющих скучать длиннот. Но самая главная его беда в том, что он питается ксенофобией, страхом перед чужаками, разумеется, желающими нас уничтожить. Очень знакомые нам сегодня паттерны: вычислить, откуда готовится нападение, разоблачить и уничтожить внутренних предателей и мобилизовать всю ненависть, когда на электронных экранах мира появляются надписи «Вы жуки». Очевидно, что в мире подрос запрос на политику изоляции и роста вооружения. И, судя по Netflix, не только в Китае, но в западных странах тоже. И это тревожит, ведь даже в кровавейшей «Игре престолов», где тоже постулировалась глобальная внешняя угроза, заставляющая героев забыть о войнах друг с другом, вопрос о цене за жизнь человечества не стоял столь торчком.


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