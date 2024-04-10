«Задача трех тел»: Хочешь мира — готовься к войне

Сериал «Задача трех тел», воплощенный создателями легендарной «Игры Престолов», вышел на Netflix. Это новая, четвертая по счету, экранизация научно-фантастического романа Лю Цысиня, основной сюжет которого рассказывает о потенциальной внеземной угрозе человечеству. Еще до выхода на платформе проект, в котором переплетены наука и религия, философия и психология, вопросы морального выбора, заработал звание самого амбициозного и многообещающего сериала года, и в целом, судя по шуму в сети, оправдал эти ожидания, несмотря на расхождения с книгой. Размышляем, стоит ли проект тех длительных разговоров, что ведут о нем.
В 1967 году в Китае беспощадные хунвейбины забивают до смерти профессора, отстаивающего запрещенную теорию относительности Эйнштейна. В толпе, наблюдающей за показательной казнью, находится его дочь-астрофизик Е Вэньцзе (Зин Ценг
, в зрелом возрасте Розалинд Чао
), которой после нескольких лет лагерей предстоит участвовать в секретном проекте по поиску внеземного разума. Именно ей суждено перехватить первый сигнал далекой гибнущей цивилизации, ради выживания своей расы завоевывающей другие планеты. Разочарованная в человечестве Е Вэньцзе принимает решение, последствия которого перевернут жизнь на Земле самым непостижимым образом.
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Много десятилетий спустя, в Лондоне, офицер полиции Да Ши (Бенедикт Вонг
) расследует загадочные смерти ученых, происходящие по всему миру. Некоторые из них перед смертью видели прямо перед собой цифры обратного отчета. Одно из громких самоубийств ученой приводит детектива к группе ее друзей-физиков, получивших прозвище «Оксфордская пятерка». Эти молодые люди, узнающие о внеземной угрозе человечеству, вольно или невольно втягиваются в многостороннюю, масштабную работу по отражению потенциального удара. В то же самое время в обществе распространяется фанатичный культ нового Бога, полагающий, что инопланетное вторжение станет благом.
Научно-фантастическая трилогия китайского писателя Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли», провозглашаемая новым шедевром, переосмысляет весь жанр. У книги имеются литературные премии «Галактика» и «Хьюго», а также миллионы поклонников. Вниманию со стороны западного мира в лице Netflix китайский продукт обязан двум экранизациям, сделанным в 2022 и 2023 году – одна из них игровой сериал
, другая - анимационный. Для новой адаптации создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф
и Ди Би Уайсс
объединили усилия с Александром Ву
. Взяв за основу первый том трилогии, который называется «Задача трех тел», они внедрили в сценарий ряд изменений и, разумеется, сразу заложили в сюжет основу для будущих сезонов. Можно смело сказать, что в конце первой части все только начинается – берясь за просмотр, стоит помнить о том, что никакого логического конца у сериала не будет, а продолжения придется ждать не меньше года.
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Китайскую версию «Задачи трех тел» (2022)
Действие из Китая будущего перенесли в современную Великобританию, а главного героя-китайца «расчленили» на целую группу персонажей разных рас и национальностей. Сюжетно концентрированный сайфай значительно разбавлен отношениями между главными героями, в том числе и романтическими, причем именно любовные линии непредусмотрительно затягивают динамичное в целом повествование. В составе «оксфордской пятерки» разработчица нановолокна Огги (Эйза Гонсалес
), скептик-исследователь Сол (Джован Адепо
), физик-теоретик-женщина Цзинь (Джесс Хонг
), преподаватель физики Уилл (Алекс Шарп
) и предприниматель-миллионер Джек (Джон Брэдли
— Сэм Тарли из «Игры престолов»). Не всем из них уготована великая миссия, одного в середине сезона жестоко убивают, хотя никакой драматургии в этом нет, исключительно чтобы эмоционально поддать жару. Придумать персонажа, чтобы его убить – так себе идея, согласитесь.
Остальные герои в течение сериала заняты кто чем. Один наблюдает, как последние эксперименты с частицами опровергают научные теории. Другая, как и ее мертвые коллеги, видит обратный отсчет, призванный приостановить важную для человечества работу, дабы затормозить прогресс. Третья находит шлем со странной VR-игрой, в которой начинает спасать миры, увязывая происходящие игровые события с физической проблемой трех тел (реальный научный термин). Четвертый, безнадежно влюбленный в третью, скоро умрет от рака. А покуда законы науки оказываются вскрытыми пришельцами как консервная банка, друзья вместе или порознь, а чаще во взаимодействии с военными силами, детективом, контактерами и самими пришельцами, пытаются понять, что происходит. И оказываются перед сложным моральным выбором, вынуждающим их бороться против величайшей угрозы человечеству.
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К слову сказать, вторжение произойдет не так уж и скоро. Хотя пришельцы, сводящие с ума ученых и пугающие обывателей впечатляющими небесными явлениями и вторжением в их гаджеты, уже вылетели из своей погибшей планеты и двигаются со скоростью света, но до Земли они доберутся лишь через 400 лет. То, что к тому времени человечество само себя вполне способно уничтожить, ничуть не смущает проницательного и жесткого начальника разведки Томаса Уэйда (Лиам Каннингем
— сэр Давос из «Игры престолов»), командующего оборонительной миссией, как и положено представителю своего ведомства, властно и безапелляционно. Именно он назначает и готовит секретную операцию по уничтожению в Панамском заливе корабля, на котором собрались сектанты и фанатики, предатели человечества. Включая старика (Джонатан Прайс
— Его Воробейшество опять же «Игры престолов»), общающегося с «Богом» по громкой связи. Сцена нарезания крейсера на ломтики с помощью нановолокна – одна из самых впечатляющих в сериале, где спецэффектам уделено чрезвычайно много внимания.
Спецэффекты и операторская работа, да и в целом умение складно и подробно отобразить обширный мир, даже миры сериала – это самая сильная сторона проекта, большая часть которого способна подарить большое эстетическое удовольствие. Особенно радует визуал в той части истории, где Цзинь и затем Джек попадают в увлекательную виртуальную игру. Каждый новый уровень стилизован под новую эпоху, и герои в них решают серьезные научные задачки, пытаясь раз за разом спасти мир от разрушения, но каждый раз терпят фиаско. К актерским работам тоже нет вопросов, все тут абсолютные профессионалы, включая тех, кто ломает зрительские стереотипы о том, что
русалочки
ученые так не выглядят.
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Все сезоны «Игры престолов»
Содержательно же «Задача трех тел» оказывается довольно сумбурным произведением и грешит множеством логических неувязок и заставляющих скучать длиннот. Но самая главная его беда в том, что он питается ксенофобией, страхом перед чужаками, разумеется, желающими нас уничтожить. Очень знакомые нам сегодня паттерны: вычислить, откуда готовится нападение, разоблачить и уничтожить внутренних предателей и мобилизовать всю ненависть, когда на электронных экранах мира появляются надписи «Вы жуки». Очевидно, что в мире подрос запрос на политику изоляции и роста вооружения. И, судя по Netflix, не только в Китае, но в западных странах тоже. И это тревожит, ведь даже в кровавейшей «Игре престолов», где тоже постулировалась глобальная внешняя угроза, заставляющая героев забыть о войнах друг с другом, вопрос о цене за жизнь человечества не стоял столь торчком.
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