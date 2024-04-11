«Точка ноль»: Хроники эпидемии – с Мариной Александровой

В онлайн-кинотеатре Иви доступны для просмотра все серии драматического сериала «Точка ноль», спустя несколько лет после «Эпидемии» и «Нулевого пациента», вновь исследующего стремительный путь пока не изведанного науке вируса, который в данном случае может уничтожить целую алтайскую деревню и перекинуться на ближайший город-миллионник. Но здоровье жителей забытой всеми деревушки – лишь маркер как давно существующих личных проблем героев сериала, так и системы, где министерства и ведомства больше заняты внешней бюрократией, чем реальным спасением людей.
Вирусолог Аня Маркова (Марина Александрова
) бежит из Москвы в Новосибирск. От своего любовника (Павел Савинков
). От трагической потери – маленькой девочки, с которой уже нельзя поговорить, только записать голосовые, так и не доставленные до адресата. От карьеры, которая, как выясняется, в столице была более понятна и предсказуема, нежели в новосибирском научно-исследовательском центре. Последний, казалось бы, больше работает не на передовой, а в тылу, исследуя в лаборатории конверты с якобы сибирской язвой и новые версии уже известных вирусов. Там и команда, в основном состоит из молодых лаборантов – отличника Виктора (Всеволод Макаров
), еще не уверенной в себе Светы (Анастасия Дьячук
) и напротив излишне самоуверенного мажора-красавчика Леши (Константин Белошапка
), больше использующего в работе не знания, а личные связи. Старшим здесь является брутальный Иван (Сергей Марин
), тоже когда-то переживший драму и вместо многолетней работы в Африке, где спасал местных жителей и детей, выбравший стерильные кабинеты. Есть и начальница-перфекционистка Татьяна (Наталья Рогожкина
), специалист с многолетним стажем, давно променявшая семью на борьбу с вирусами известными и не очень. Все они будто бы нашли успокоение в сибирской лаборатории, откуда лишь иногда выбираются реагировать на ситуации по заранее утвержденному всеми инстанциями протоколу. Но Маркова не из таких.
Героиня Марины Александровой, очевидно, так и не может пережить потерю. Оттого и общий язык с новыми коллегами дается ей нелегко – отрывисто составляя фразы, Маркова взвешивает, прорабатывает буквально каждое слово, каждую формулировку. Но внешние собранность и холодность лишь скрывают внутреннюю тревогу, которая заставляет женщину реагировать на самые незначительные сигналы. Таким оказывается случайно найденный ею в интернете ролик о могильнике рядом с алтайской деревней Кедровка, который там организовал большой мясокомбинат, успешно работающий по всей стране. Местные жители, за исключением снявшей этот ролик девочки, особого интереса, как и возмущения по поводу могильника не испытывают. Однако вскоре выясняется, что в лесу у деревни находят все большее количество погибших животных, а сами жители начинают испытывать проблемы со здоровьем. И первой им на помощь отправляется Маркова – в сопровождении не своих коллег, а местного фельдшера Егора (Максим Емельянов
).
Эпидемия в «Точке ноль» развивается столь же стремительно, как и в сериале Павла Костомарова
, в одной из серий даже появляются типичные для закрытой зоны ограждения, однако развитие этого вируса идет по другому сценарию. Акцент в «Точке ноль», написанной почти дебютантом Кириллом Притулой
, изначально делается на замкнутой в собственных тревогах Марковой, которую, как ни странно, именно работа, связанная с неизвестной и потенциально смертельной болезнью, возвращает к жизни. Только сериал не превращается в типичный процедурал о жизни вирусологов, а подробно – шаг за шагом – исследует даже не столько природу распространения вируса, сколько реакцию на него толпы, в отличие от той же «Эпидемии» далекой от панических атак, заставляющих бежать куда глаза глядят.
В этом смысле «Точка ноль» больше похожа на канадскую «Хронику эпидемии
», где врач в одиночку тоже пыталась до всех донести опасность вдруг появившегося, но тогда еще не очень изведанного коронавируса. Хождение по домам, где нет хваленого отечественного гостеприимства, а есть лишь невежество и неведение, отягощенные страхом несвободы, – едва ли не лучшая и пронзительно-узнаваемая часть «Точки ноль». Алтайские жители, давно оставшиеся без какого-либо внимания власти, живут по собственным правилам и законам, остерегаясь чужих, к которым, без сомнения, принадлежит и приехавшая хоть и из сибирского НИИ столичная штучка Маркова. В деревне, где и интернет-то не везде работает без перебоев, гораздо проще верить в облучение вышками 5G и шаманские обряды, нежели в неизвестную и давно забившую на эту территорию отечественную науку.
Впрочем, и сама наука тоже оказывается в спорном положении между чиновничьей Сциллой и житейской Харибдой. Первые диктуют протоколы и затягивают всевозможные согласования, вторые, по старой русской традиции, надеются на «авось, пронесет», ну или местные лекарственные травы и самогон. Тем интереснее, как «Точка ноль» в драматургическом плане балансирует между детективом грядущей катастрофы и психологической драмой, которая, словно вирус, распространяется на всех героев. Поначалу концентрируясь на переживаниях только Марковой, сериал за 10 серий рассказывает личные истории большинства героев – от работников новосибирского института до жителей алтайской деревни, объясняя человеческие слабости и мотивы поведения даже самых на первый взгляд простецких персонажей. Визуальные мистические подпорки – с теми же шаманами, внезапно умершими животными и верой в инопланетян, прикрывающейся шапочками из фольги, – при этом не размывают чистоту эксперимента, а придают нужный объем «Точке ноль», остающейся главным образом большой человеческой драмой о спасении жизни, каждая из которых важна в любых обстоятельствах.
Все серии «Точки ноль» доступны в онлайн-кинотеатре Иви.
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