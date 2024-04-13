«Фоллаут»: Может, бахнем?

11 апреля на стриминге Amazon Prime Video вышел первый сезон сериала «Фоллаут» (Fallout) — кинематографического ответвления одноименной серии игр о выживании в Пустоши, образовавшейся на территории США после атомной войны. Создателями проекта стали Лиза Джой и Джонатан Нолан, ранее подарившие нам выдающийся (не целиком, но все же) «Мир Дикого Запада». Идеологом и продюсером выступил глава игровой студии Bethesda Тодд Говард — его фанаты «каноничного Fallout» до сих пор не могут простить за то, что превратил некогда великую RPG в прямолинейный и не блещущий вариативностью массовый продукт. Что ж, теперь у них будет еще один повод поругать именитого геймдизайнера за шаблонность мышления.
Вся вселенная игр Fallout, начатая в далеком 1997 году с одноименной игры разработчика Black Isle Studios, зиждется на одном «если бы». Что было бы, если в конце сороковых американские ученые Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн не изобрели транзистор? Вся мировая микроэлектроника пошла бы псу под хвост, не было бы никаких стационарных ноутбуков, смартфонов, электрокаров. Вместо обретения благ «транзисторной революции» пришлось бы развивать другие направления. В мире Fallout, к примеру, портативные ядерные реакторы не стоят разве что в кофеварках, армии вооружились лазерными бластерами, но компьютеры на основе электронных ламп занимают целые этажи. Мир победившего ретрофутуризма, каким его видели создатели фантастики из пятидесятых («Запретная планета
», «Ракета X-M
»), одновременно и умилительный, и жуткий. Подморозив прогресс научный, не дали развиваться и обществу, которое намертво завязло в проблемах середины XX века: социальном дарвинизме, потребительстве и поиске красных шпионов под каждым кустом.
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Непуганые пятидесятники в итоге допрыгались. После череды войн за ресурсы 23 октября 2077 года началась Великая война, в которой сверхдержавы положили конец цивилизации, отутюжив друг друга ядерными бомбами. США в привычном понимании больше нет — вместо нее существует территория под названием Пустошь, где каждый сам за себя. По дорогам исчезнувшей страны бродят банды рейдеров, плотоядные мутанты и сумасшедшие последователи культов разной степени отлета от реальности. Относительно нормальная жизнь на протяжении следующих двухсот лет поддерживается разве что в Убежищах — подземных автономных бункерах, созданных корпорацией Vault-Tec незадолго до армагеддона. В одном из таких Убежищ живет Люси (Элла Пернелл
). Спортсменка, красавица, по совместительству — дочь руководителя общины (Кайл МакЛахлен
). Люси и предстоит стать главной героиней сериального «Фоллаута».
Все начинается с кровавой бани: свадебное посольство из другого Убежища (в своем Люси отыскать жениха уже не может — за двести лет изоляции все породнились), оказывается замаскированной бандой рейдеров, вырезающей добрую половину общины. Мотивы нападения неясны: гости с поверхности как пришли, так и ушли, ограничившись похищением отца Люси. Несмотря на недовольство оставшихся в живых, она собирается в экспедицию наверх, дабы вернуть родителя и наказать нападавших. Доморощенная девушка в синем комбинезоне, знающая о мире по старым фильмам и отныне нерелевантным учебникам истории, оказывается в Пустоши, где давно уже не существует никаких законов и правил. Здесь отрубленная голова — лучший предмет декора, дружелюбие на подсознательном уровне воспринимается как слабость, а пули преимущественно разрывные. Случайно встретившийся Люси на пути не от мира сего интеллигент Уилзиг (Майкл Эмерсон
) дает ценный совет: «Шла бы ты домой, Пенелопа!», назад в свой миленький подземный заповедник. Неженкам, стругающим в ведро от запаха гниющего мяса, в новой реальности делать нечего. Тут выживают только серьезные ребята вроде мутировавшего (и потому фактически бессмертного) охотника за головами Купера Хауарда (Уолтон Гоггинс
) или рекрута-сквайра Максимуса (Эрон Мотен
), случайно получившего себе в инвентарь цельнометаллическую Силовую броню — еще один элемент вселенной, ставший фактически главным символом Fallout. У каждого из героев, разумеется, тоже найдется параллельная история — для дополнительной густоты мира.
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С фан-сервисом в «Фоллауте» все в порядке. Набив руку в адаптациях благодаря «Миру Дикого Запада» (ремейку одноименного фильма
Майкла Крайтона), Джонатан Нолан и Лиза Джой умело оперируют ностальгией геймеров. Каждая боевая сцена превращается в акт почти мультяшного насилия: отлетают руки, ноги и головы (все по заветам фирменной игровой системы V.A.T.S.), во враждебных героям организмах появляются сквозные дырки размером с кулак. В путешествии по Пустоши Люси узнает о знаковых для геймеров местах вроде городка Шэйди Сэндс. Даже открытие дверей Убежища сопровождается «той самой» музыкой (стоило ли ради сериала будить композитора Рамина Джавади
?), настраивающей на начало большого приключения. Новая Калифорнийская республика, Братство Стали, Нью-Вегас — «Фоллаут» регулярно дает понять, что делали его люди, которые знакомы с игровой вселенной и способны компетентно перенести ее в формат сериала. Сомневаться в этом не приходилось и раньше: сам Тодд Говард, разработчик третьей и четвертой частей Fallout, следил за производством, да еще и заранее объявил сериал «каноничным», вписав его в историю постапокалиптичного мира.
С другой стороны, присутствие Говарда в списке продюсеров сериала отпугнет тех, кто считает геймдизайнера главным виновником всех бед, случившихся с играми Fallout за последние годы. Обвинения эти не голословны. Именно при нем франшиза ушла в какую-то совсем другую степь, растеряв то, за что ее ценили изначально: разнообразие сюжетов, обилие странных ситуаций, на которые игроку предлагалось нарываться случайно, без навязывания со стороны игрового режиссера. В чем сериал «Фоллаут» действительно проигрывает, так это в фабуле сюжета, которую (вероятно, все из-за той же оптики фан-сервиса) не стесняясь берут из игр прошлого, не предполагая никакого полета фантазии. Поиски пропавшего папы — настолько пресная игровая задача, что смеяться над ней не перестают со времен выхода Fallout 3. То, что в этот раз предстоит разыскать не простого 3D-болванчика, но целого Кайла МакЛахлена, ситуацию принципиально не исправляет: местный конфликт все еще крутится вокруг тропов о семье — которую, давно известно, не выбирают — и драке человечества за вечный двигатель.
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А вот что приятно удивит каждого, так это сатира — она в сериальном «Фоллауте», в соответствии с духом оригинала, бьет через край. Если к злобной критике вездесущих корпораций, готовых ради выгоды взорвать пару боеголовок, все уже привыкли, то рассуждения американского сериала о ценностях свободы, демократии и научного прогресса могут оказаться для современной этики граничащими с крамолой. Мир после ядерной войны — всегда про крайности. Если в Убежище проводят выборы, то они будут такими же нелепыми, как в «Симпсонах
». Наследники «прежней власти» — издевка над «паладинами» и «рыцарями» всех мастей. Да и если кто-то задумает строить в этом мире неолиберальную утопию, то в конце получит секту кровопийц-эксгибиционистов (конечно же, из лучших побуждений). Странный этот мир, конечно. Еще и вместо валюты бутылочные крышки...
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