«Все свои страхи мы преодолеваем сами»: Репортаж со съемок сериала «Ректор»

На онлайн-платформе PREMIER 25 апреля выйдут все 8 эпизодов «Ректора» — комедийного проекта режиссера Романа Фокина, в котором Владимир Канухин изобретает лекарство от страха. Действие сериала разворачивается в вымышленном НИУ, однако основная часть съемок проходила в стенах вполне реальной лаборатории — Университета науки и технологий МИСИС. Кино-Театр.Ру побывал на площадке, понаблюдал за работой группы над одной из сцен будущего сериала и побеседовал с режиссером и исполнителями главных ролей о совмещении реальности и фантазии, о том, как уживались в кадре два ректора и сыгравшие их Владимир Канухин и Михаил Горевой, и о том, как реквизитор Арсений помог в создании образа главного героя.
Вообразить, что на задворках одного из многочисленных корпусов Московского института стали и сплавов, в неприметном старом здании существует более чем современная лаборатория, проводятся исследования и ставятся опыты, — непросто. А когда оказывается, что это правда — и за скрипучей металлической серой дверью обнаруживается оснащенное всем необходимым и пригодное для самой новаторской научной работы помещение, тогда и весь сюжет «Ректора» обретает особый смысл. Действие сериала разворачивается, как говорят его создатели во главе с Романом Фокиным, в фантастическом мире — параллельной России, однако специально строить для этого декорации даже не пришлось. «Максимум, что мы сделали — это завезли мышей и поставили какие-то лампы и приборчики
», — подтверждает режиссер. Ему вторит и Владимир Канухин: «Мы сейчас как будто переживаем период возрождения эпохи 90-х. Сейчас очень много именно этой истории — и в сериалах, и в фильмах, и в музыке. Вместе с тем очень много сказок, фэнтези, как будто бы происходит уход от реальности. И пусть наш проект про какой-то выдуманный город, но история настолько настоящая, знакомая, близкая, что, мне кажется, в этом и будет наша изюминка — мы не хотим уйти от реальности, мы, наоборот, пытаемся зацепиться за нее. Подтянуть несуществующее к существующему. Мне нравится, что «Ректор» — это современный, реальный, живой, пульсирующий сериал. Не попытка уйти за красивые костюмы и спецэффекты
».
Расположившись за установленным в одном из кабинетов плейбеком, Фокин руководит эмоциональной сценой с участием Канухина и Горевого. Первый играет Лаврентия Семеновича Тимошина, Лаврика, молодого, талантливого, но тревожного ученого-невротика, который не первый год бьется над изобретением лекарства от страха, который ему самому очень мешает жить. «Лаврентий — это образ маленького человека, который добивается больших результатов. Скромный, отчасти неуверенный персонаж, поступки которого могут перевернуть мир. Очень простой, и это подкупает меня, как актера, и, надеюсь, подкупит и зрителя. Он занимается научной сложной работой, то есть живет в одной вселенной, а его сознание — из другой
, — рассказывает Канухин о своей роли. - Может показаться, что он эгоист и только из-за своих страхов хочет создать препарат. Но я уверен, что в мыслях у Лаврика — все люди
». По секрету Канухин раскрывает, откуда черпал вдохновение для создания образа Лаврика. Оказывается, на пробах он получался совсем другим, а на площадке рождался будто бы заново, в процессе съемок — в том числе вдохновленный реквизитором Арсением. Выловив молодого человека из толпы, суетящейся между дублями, Канухин радостно демонстрирует прототип Лаврика — и впрямь похож.
Персонаж Михаила Горевого — Богомолов, действующий ректор университета, где трудится биохимик Лаврик, которого он видит своим преемником. Однако, конфликтов не избежать — и вот на глазах рождается сцена напряженного и эмоционального противостояния персонажей, с битьем пробирок и публичным увольнением. «У нас по сюжету целых два ректора: один талантливый, обаятельный и нежный. Другой… уже понятно, да? Та еще сволочь (смеется). Суровый, дурной. Если по амплуа, то комический злодей — очень надеюсь, что комический, потому что мы взялись за самый благодатный, любимый, но самый сложный жанр, который может быть, — за комедию
, — рассказывает о своем ректоре Михаил Горевой. — Иногда ты смешишь, а людям не смешно, и ты превращаешься в пошляка. Но надеюсь, что это не про наше кино. Мы все работали ярко, яростно, с удовольствием — и получая друг от друга удовольствие. И в этом вся суть профессии
».
«Герой изобретает лекарство от страха и комплексов — ингибитор кортизола — что-то среднее между аспирином и арбидолом. Конечно, в реальности нет и не может быть лекарства от страха — и сериал в том числе и об этом. Все свои страхи мы преодолеваем сами, все в нашей голове
», — поясняет Фокин основную идею «Ректора», добавляя, что его главной задачей, как режиссера, было создание придуманного мира и вымышленного пространства, в котором возможны и такие фантастические допущения.
По полу лаборатории тем временем в очередной раз разлетаются осколки колбы, Михаил Горевой — в каждом дубле отыскивающий неведомую до этого новую характеристику и краску своего персонажа — кричит на вжавшегося в стену персонажа Владимира Канухина. И тут же поясняет: «Эта история полна страстей. И, как и все творчество, — она про любовь. Я очень надеюсь, что она тронет, потому что она обаятельная, смешная. Здесь действуют одержимые персонажи. Это чуть-чуть, конечно, комикс, потому что у нас есть волшебный препарат. Так что это не бытовая комедия про луковый суп. И актеры хорошие, с молодежью я познакомился
».
Становится интересно, а насколько сложно молодым актерам было сосуществовать в одном съемочном пространстве со столь опытным мастером, как Горевой. «У хороших, грамотных, именитых артистов хочется воровать — то есть хочется учиться. Это старая, классическая, очень сложная, но очень интересная школа. И, конечно, мы с Михаилом прошли хороший путь. Это тот человек, который подскажет, заметит, направит. Он делился интересным историями из Школы-студии МХАТ — мы с ним оба ее закончили, у нас есть общие педагоги, и это нас делало единым целым. И сегодняшний эпизод — первый, в котором его персонаж кричит на моего. Я очень благодарен, что у нас есть такой опытный артист, который может научить всю группу
», — делится своим впечатлением от работы с Михаилом Горевым Владимир Канухин.
Столь дружный коллектив сложился еще и благодаря режиссеру Роману Фокину, с которым Горевой работает не в первый раз и с которым они на съемках «Ректора» обмениваются комплиментами. «Это первый проект, когда все актеры, без исключения, — именно те, кого я и хотел видеть. Все, кто в кадре у меня, все меня радовали. Михаил Горевой — сумасшедший, но безумно талантливый, на каждом дубле он делает что-то свое
», — говорит Фокин. А Горевой будто отвечает: «Мы с Ромой знакомы, это не первая наша работа. Вот жизнерадостный человек! Вокруг себя разбрасывает веселухи, не кричит, не ругает — только в крайних случаях. Так что не только ему с артистами повезло, но и нам с режиссером
».
Появляется в этой сцене и еще один важный для истории герой — лучший друг и коллега Лаврика, молодой ученый Логинов, которого сыграл актер Никита Санаев
. «Мой Логинов — замечательный парень. Если Лаврик — гениальный ученый, но совершенно не приспособленный к жизни, то Логинов — его полная в этом смысле противоположность. Но Логинов очень любит Лаврика и очень ценит его талант, он понимает, что он сам так работать не умеет, и искренне радуется за Лаврика. Они друзья с детства, они всю жизнь рядом, и Логинов прикрывает все, что связано с общением с женщинами, например, а Лаврик его подтягивает на работе, чему он рад
», — рассказывает Санаев, добавляя, вслед за коллегами, что партнерство на площадке и дружеская атмосфера играли важнейшую роль в процессе работы над «Ректором». «Мне не так важен результат, как важен процесс создания — огромная часть жизни на это уходит. И когда процесс проходит не очень, даже если результат хороший, он не доставляет тебе радости
, — рассказывает актер. — Тут я уверен, что и результат будет отличным, а еще есть бонус в виде супер-команды. И операторы, и режиссер, и все. Большие артисты присутствуют — и они нас взяли под крыло. Никакой дедовщины не было, все были на равных
».
Актеры и режиссер, конечно, переживают, получится ли насмешить зрителя, ведь это станет понятно, только когда сериал выйдет в эфир. Все шансы на это есть, учитывая как сама съемочная группа веселится в процессе — всем, как они говорят, было смешно. А что же научная часть истории? Ведь актеры играют ученых, что предполагает некоторое погружение в тему — впрочем, мир вымышленный, а история сказочная, так что Михаил Горевой честно признается: «Я учился неплохо в школе, да и в институте даже красный диплом заработал — в Школе-студии МХАТ. Но вот химия — никак. На экзаменах по химии я стихи читал. Так что ничего я не понимаю ни в какой науке. Даже если сильно наморщу мозг, ничего не получится
».
Ему вторит и Владимир Канухин: «Химию как не понимал, так и не понимаю. Удивительный предмет, который мне не поддается. Но чем мне нравится актерская профессия, так это тем, что она позволяет тебе пожить той жизнью, которой ты не жил. Лаврик живет в мире науки и экспериментов — именно так ты, будучи ребенком, воспринимаешь химию. Какие-то эксперименты, колбочки, разноцветные жидкости
». А вот Никита Санаев в каком-то смысле опровергает столь скромные слова коллеги и делится своими лайфхаками по подготовке к роли ученого: «Скажу за Володю Канухина, что он был очень погружен — и многое мне объяснял, так как у него в тексте было больше этих научных терминов. Но я смотрел, как проводят реальные научные эксперименты. У меня есть друг микробиолог, и я с ним советовался. Узнавал у друзей, связанных с наукой, как они разговаривают, как к друг другу обращаются — и что-то из этого мы добавляли в наши диалоги с Лавриком
».
Судя по всему увиденному на съемочной площадке и сказанному создателями «Ректора», зрителя ждет полная иронии и даже сарказма комедия – одновременно и сказочная, про нетривиальные способы борьбы со страхами и необычные поиски любви, и во многом точная и реалистичная научная история, в которой найдется место экспериментам, танцам в исполнении Даниила Спиваковского
и даже самой настоящей живой крысе. Ни одно животное в процессе работы над «Ректором» не пострадало!
Смотрите сериал «Ректор» на онлайн-платформе PREMIER с 25 апреля.
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