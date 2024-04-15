«Папины дочки. Новые». 2-й сезон: Возвращение домой

На телеканале СТС, а после телеэфира и на стриминг-сервисах начался показ второго сезона новых «Папиных дочек» – переосмысления одного из самых популярных сериалов благостных «нулевых». Полгода назад, осенью 2023-го, ни к чему не обязывающий сиквел вновь залетел в тренды, набирая просмотры на телеканалах и платформах. «Папины дочки. Новые» вновь рисуют как будто бы не самую здоровую семейную ситуацию, когда мама на неопределенный период уезжает побыть наедине с собой, а не с мужем и четырьмя дочками. Но в российских 2020-х ситуация уже не выглядит экстраординарной и учит – по возможности – с юмором относиться к любым бедам.
Первый сезон перезапуска «Папиных дочек
» собственно и сосредотачивался, скорее, на стадии принятия и адаптации к новым условиям. Знакомый по оригинальному проекту Веник в исполнении все того же, но, конечно, повзрослевшего Филиппа Бледного
, создал на первый взгляд счастливую семью с готом Дашей (Анастасия Сиваева
, отсутствующая в перезапуске), которая в годовщину их свадьбы не появляется дома и обрывает связь с родными лирическим письмом. Новых дочек теперь не пять, а четыре, причем вряд ли их можно назвать полной копией девчонок Васнецовых. Старшая Соня (Полина Денисова
), хоть и постоянно залипает в телефон, но далека от своей все еще зацикленной на шмотках и парнях тети Маши (Мирослава Карпович
), средних – Лизу (Вита Корниенко
) и Диану (Ева Смирнова
) – лишь отчасти можно назвать новым, хоть и раздвоенным воплощением Галины Сергеевны (Елизавета Арзамасова
). Да, они обе, безусловно, умны, а Лиза порой и столь же педантична, как ее тетя, но Диана, например, обладает, скорее, модной хваткой стартапера, пусть и последствия ее затей, приходится ликвидировать примерно всем. Самая младшая Арина (Полина Айнутдинова
) – главная звезда новых «Папиных дочек». Это уже не милая Пуговка, а слишком рано повзрослевшая девочка, которая с очередным вздохом о том, что она одна тянет на себе весь дом, идет разбираться, как может, с навалившимися на семью теперь уже не Васнецовых, а Васильевых хозяйственными проблемами. С последними почти весь первый сезон отчаянно, как и когда-то его тесть, не справляется Веник, констатируя, что за 15 лет, прошедшие с выхода оригинального сериала, мужчины так и не научились готовить даже яичницу, и не то, что убираться дома, но даже запускать робот-пылесос.
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Первый сезон сериала «Папины дочки. Новые»
Большая часть первого сезона новых «Папиных дочек» и была посвящена притирке Веника к его новой роли – одинокого и ответственного родителя, которому надо бы научиться совмещать работу и дом. С последним он худо-бедно справился – так, что девочки где-то к середине сезона наконец перестали по поводу и без говорить, что мама бы сделала лучше или у нее это получалось. Работу же Васильев в итоге потерял. В заботе о девочках Венику особо не помогали вездесущие родственники из оригинального сериала – ни бабушка Васнецовых (Ольга Волкова
), ни давно вернувшаяся в семью мать Васнецовых, теперь бабушка Васильевых (Нонна Гришаева
), ни даже тесть (Андрей Леонов
), казалось бы, как никто другой понимающий все свалившиеся на отца-одиночку тяготы. Веник «вывозил» без профессиональной поддержки дипломированного психолога Васнецова, сам. Пытаясь повзрослеть вместе с дочками. И к концу первого сезона ему это почти удалось.
Вторые «Папины дочки. Новые» начинаются спустя полгода после событий первого сезона. Но кардинальных изменений в жизни семьи не произошло – разве что Веник наконец научился готовить завтраки и перестал сжигать сырники. Девочки, хоть и продолжающие скучать по матери, вида по этому поводу особого не подают, и живут своей жизнью и интересами, далекими от отцовских. Последний тем не менее пытается девчонок порадовать. Узнал, например, что старшая Соня захотела, чтобы на день рождения у нее выступила звезда, и пошел гуглить прайсы известных в молодежных соцсетях исполнителей. Ценник для Веника, который пока устроился преподавателем в институт, несусветные, но среди студентов вдруг оказывается скромный Ваня, так похожий на инфлюэнсера. В его роли – действительно популярный среди юного поколения влоге Влад Бумага
.
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Интервью с Витой Корниенко
Каждая серия продолжения новых «Папиных дочек» и превращается, как было и с разными эпизодами оригинального сериала, в антураж для приглашенной звезды. Второй сезон уже можно смело назвать погружением во вселенную «Папиных дочек». И для юных медийных личностей, в силу возраста пропустивших эстээсовский феномен нулевых, и для когда-то засветившихся именно в этом сериале артистов. Например, Александра Самойленко
, соседа-стоматолога Васнецова, который с зубодробительным чемоданчиком теперь мчится на дом лечить Веника. Или Даши Мельниковой
, средней Васнецовой, которой было уж очень мало в первом сезоне. Наверняка, в последующих сериях будут развиваться и линии других постоянных героев сериала – от Тамары Львовны и Аллигатора, тоже лишь мелькавших в предыдущих эпизодах новых «Папиных дочек» до Галины Сергеевны, уже с первого сезона заявившей о себе, но так и не давшей уточнения по поводу личной жизни, которая к финалу оригинального сериала была богата на события.
Смотрите второй сезон сериала «Папины дочки. Новые» на СТС с 15 апреля.
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