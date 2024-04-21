«Паразит: Серый»: Что общего у пастора, полицейского, политика, преступника и пришельца

Человечеству покой только снится: экономика конвульсирует, экология дает сдачи, а проблема перенаселения, возможно, не такая теоретическая — и это только на глобальном уровне; беглый взгляд с орбиты. Если брать локально — песня: война, эпидемия, снежный буран, а если еще приблизить… Новейшая угроза сваливается буквально с неба — откуда-то из космоса: неизвестные создания, чьи личинки надежно спрятаны в прозрачный упругий кокон, напоминающий каштан размером с кулак, приземляются по всей планете, не анонсируя инопланетное вторжение.
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Стоит такому червяку с шипом на голове освободиться из «капсулы», как он отправляется на поиски носителя — человека (другие биологические виды не годятся). Небольшой укольчик — на самом деле операция не из приятных — и адаптация почти завершена: теперь ваш сосед или даже родственник становится кровожадным паразитом, чья голова может принимать форму острейших щупалец (sic!). Хорошая новость: размножаться эти твари не могут — достаточно выявить первичный десант. Так что силовые структуры напряжены, но умеренно: главное — без паники, решить всё, не привлекая внимание общественности.
В 1989 году на такую невидимую угрозу обрек человечество Хитоси Ивааки, сочинивший мангу «Паразит». Выходила она до конца 1995 года и принесла автору множество наград, а в 2010-х разрослась до целой франшизы: культовый аниме-сериал от студии Madhouse («Тетрадь смерти», «Сонни Бой»), два игровых фильма плюс несколько манг в той же вселенной от разных авторов. Когда, казалось бы, волна популярности начала спадать, вдруг встрепенулся Netflix, анонсировав новый проект — дораму от режиссера «Поезда в Пусан» и «Зова ада» Ён Сан Хо. Конечно, уже в Южной Корее и с другими персонажами, но стартовое событие неизменно: с неба падают полупрозрачные «каштаны», инопланетные паразиты рыщут в поисках носителей, а судьба если не человечества, то страны оказывается в руках неравнодушных граждан.
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В случае манги и аниме это даже не совсем фигура речи. Проснувшись однажды ночью во время (бес)покойного сна, старшеклассник Синъити Идзуми обнаружил, что ему под кожу залезло страшное насекомое. Юноша задремал в наушниках, так что отверстия, через которые паразитам рекомендовано добираться до мозга по «методичке», оказались защищены. Инопланетный гость пошел в обход и оказался локализован в правой руке смекалистым Идзуми при помощи жгута. Обоим пришлось смириться: школьнику — с тем, что ладонь теперь не слушается, а еще может отращивать глаза, лезвия и рот, чтобы говорить, а Миги — с человеческим именем (от японского «Правый»), ограниченным функционалом и нежеланием юноши становиться машиной для убийств, согласно биологической программе паразита.
Вырисовывается макабрическая история взросления: уже борьба Идзуми с рукой воплощает одновременно сексуальные издержки пубертата (привет, Человек-паук) и родительские страхи, вроде наркотической зависимости ребенка. Когда паразит и подросток немного привыкнут друг к другу, ставки вырастут, а суровый боди-хоррор, который остроумно называют смесью «Человека-дьявола» и «Нечто» Дэвида Кроненберга, усложняется рассуждениями об устройстве общества и человеческом предназначении. Юношеский максимализм и социальная несправедливость вприкуску с лицемерием, паразитическая безжалостность и чудеса человеческого самопожертвования, проклятие больших идей и созидательность симбиоза, договороспособности. В общем, хоть манга и аниме отмечены маркировой 18+ (сэйнэн), целевая аудитория, скорее, подростковая (сёнэн), еще не погрязшая в логике «не мы такие, жизнь такая».
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Разыгрывать этот сюжет в очередной раз — как минимум после аниме и японских фильмов — показалось режиссеру Ёну Сан Хо и сценаристу Рю Ён Джэ («Поезд в Пусан 2», «Бумажный дом: Корея») идеей сомнительной, поэтому развили идеи франшизы, но с новыми персонажами и на родине. «Паразит: Серый» уже не мысленный эксперимент (для) подростка, осознающего, что он не один — в обществе, на планете и во вселенной, — но многофигурная история о работе социальных институтов. Симбиозу с пришельцем подвергается обычная кассирша Чон Су Ин (Чон Со Ни), которую в момент Х преследовал опасный покупатель с ножом. Другие действующие лица — седой полицейский Ким Чхоль Мин (Квон Хэ Хё), мелкий преступник Соль Ган Ву (Ку Гё Хван) и возглавляющая спецподразделение по борьбе с паразитами Чхве Джун Гён (Ли Джон Хён), чей муж обратился прямо во время похода в супермаркет.
фото: Промо сериала
За счет обилия персонажей в новом «Паразите» достигается та же концентрация тем, которой оригинал добивался через отдельные звенья линейного сюжета. 29-летняя Чон столкнулась с домашним насилием, когда мать ушла из семьи, а отец стал отыгрываться на дочери. Детектив Ким, воплощающий характер эмпатичного полицейского, зажат между состраданием, законом и приказами начальства. Ганпхэ Соль, скрываясь на малой родине после неудачного покушения на лидера конкурирующей банды, сначала ощущает холодность старшей сестры, а потом узнает, что стал пешкой в политической криминальной игре. Наконец, возглавляющая «Серых» Чхве не только специалистка по борьбе с паразитами, но и пережившая мощный шок вдова: если психологическую травму выдает её резкое поведение, то физическое напоминание об утрате скрывается под прядью волос. Благодаря такому разбросу персонажей в сериале Ён Сан Хо остросюжетность сочетается с интенсивной психологической и политической динамикой: в семье, полиции, банде и, конечно, высоких кабинетах. От домашнего насилия — несколько рукопожатий до диктатуры и экологического коллапса.
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Собственно, в «Сером» оппозиция «личность — общество» показана не от лица молодой индивидуальности, а через сумму переживаний людей с разными опытом и статусом, который объединяет лишь знакомство с паразитическим типом руководства. Последнюю воплощает пришелец, поселившийся в теле Квона Хёк Джу (Ли Хён Гюн) — пастора горной церкви Сэнджин. Именно он задумывается, что же значит «завладеть мозгом человека», как велит инстинкт, и решает, что сообща паразитам-одиночкам будет проще выживать, а если стать мэром или политиком рангом повыше — то вообще плевое дело. Дистанцию между властью и людьми также подчеркивает интересная особенность паразитов: они почти лишены эмоций — как полицейские или депутаты на пресс-конференциях. Их интересует только результат и собственная безопасность — и эту незамысловатую шпильку в адрес официоза наверняка оценят в большинстве стран мира.
фото: Кадр из сериала
Конечно, Ён Сан Хо во многом повторяет хитовую формулу «Поезда в Пусан», где зомбиапокалипсис давал выход общественной фрустрации — от экономических трудностей, политических страхов, семейных и бытовых проблем (главные герои — вечно занятой папа и дочь). С той лишь разницей, что напоминает каждому человеку на Земле, что тот не один — даже когда кажется ровно наоборот. Правда, образ инопланетного вторжения в реалиях Восточной Азии может восприниматься, мягко говоря, двояко. Когда-то «Война миров» Герберта Уэллса появилась как воплощение имперского страха Великобритании, что в космосе тоже любят захватывать новые Земли (!), а Япония, Корея и Китай в течение XX века пережили немало конфликтов, оставивших глубокие шрамы (вплоть до 38-й параллели). Возможно, поэтому в КНР запретили аниме по «Паразиту» (точные причины не называются), а главная схватка «Серого» происходит в мемориале генерала Корейской войны — напоминания о путях разобщенности. Наивно, конечно, верить в человечество, но если не давать второй шанс другим, даст ли его вселенная нам?
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