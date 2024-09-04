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Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале

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4 сентября 2024

На Okko вышел сериал «Трасса», созданной усилиями онлайн-кинотеатра и кинокомпании «Среда». Пилот психологического детективного триллера отличается закрученным сюжетом с множеством загадок, отличным актерским составом и прекрасной кинематографией впервые показали На Московском кинофестивале в рамках программы «Первая серия». Рассказываем, как «Трасса» отвлечет нас от неизбежности осени.

Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале

Ранним летним утром в сельском доме в окрестностях Минеральных Вод 13-летняя Вита (Василиса Немцова) берет из сейфа ружье и расстреливает спящую семью: мать, отца и бабушку. На выстрелы прибегает сосед Виктор (Александр Ильин) и вынимает девочку из подготовленной ею петли в сарае. Из города приезжает скорая и полиция, следователь Эльвира Бараева (Анна Михалкова) пытается получить информацию от очевидца, но мотивы преступления остаются неясными: семья Демченковых была совершенно нормальная с виду, ничто не предвещало. Виту в тяжелом состоянии увозят в больницу, и допросить её можно будет только через несколько дней.

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Действие перемещается на сутки назад, и мы видим начало другой истории: коррумпированная судья Светлана Незнамова (Карина Разумовская) выносит оправдательный приговор насильнику, после чего отдается в качестве десерта высокопоставленному чиновнику-любовнику (Геннадий Смирнов). Дома её ждет приемная дочь Кира (Лиза Ищенко), которой только что исполнилось 18. Девочка ни в чем не нуждается, но имеет проблемы с психическим здоровьем: страдает депрессией и паническими атаками. Она мечтает найти биологических родителей, но Незнамова, когда-то обещавшая раскрыть тайну, уговаривает повременить. На другой день, оставив сообщение, Кира сбегает в Минеральные Воды – именно там находится детский дом, из которого её забрали. Получается, что она прибывает в Ставрополье аккурат в день убийства Демченковых. Последнее голосовое от дочери, прослушанное уже утром, внушает ужас: Кира шепчет «мама, они меня убьют», после чего связь пропадает. Светлана срочно вылетает в Минводы. К розыску подключается полиция, волонтеры (одного из них играет Семен Серзин) и раздражающая всех честная блоггер(ка) Жанна (Софья Реснянская).

Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале

Как видно даже по беглому пересказу, в пилотной серии «Трассы» плотный сюжет, опутывающий множеством линий и мастерски подключающий к каждому персонажу. У многих есть тайна, чьи следы уходят в прошлое. Два самых загадочных человека — Виктор и Светлана. Герой Ильина ведет жизнь изгоя и отшельника, а местные почему-то его сторонятся, называют уродом и мразью, хотя по виду он добряк: забрал себе собаку Демченковых, мясо не ест, а еще уже много лет пытается найти пропавшую женщину (возможно, жену). Расклеивает на столбах ориентировки, где изображено два портрета: как она выглядела и как могла бы выглядеть сейчас. Эту работу он ведет один, без участия волонтеров поискового отряда, но, мониторя новые ориентировки, распечатывает информацию о Кире. Разумеется, автономные сюжеты о двух девочках должны быть как-то связаны — и это первое пересечение.

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Странные поступки совершает и героиня Разумовской. Респектабельная и циничная судья, живущая в центре города и разъезжающая на черной BMW, отправляется в выходной день на загородную дачу, а по пути на трассе отдается дальнобою, просит себя ударить и по прибытии в домик жестко напивается. Потому и пропускает звонок от дочери, которая к тому моменту уже попала в беду. С Минеральными Водами Светлану связывает прошлое, явно мутное: по прилету выясняется, что она родом из Лермонтова — и девочку удочерила именно там. Таким образом, в серии-экспозиции формируются основные маршруты, заявляются характеры героев, задается достаточно бодрый ритм. На протяжении девяти последующих серий авторы должны будут отыскать пропавшую Киру, рассказать правду о её родителях, объяснить расправу с семьей несовершеннолетней Виты, открыть секреты Светланы, Виктора и еще нескольких людей, включая эпизодически заявленную Ирину (Татьяна Косач-Брындина), яростно срывающей ориентировку с двойным портретом, а также объяснить, при чем же тут трасса.

Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале

«Трасса» — третий совместный проект одного из лучших российских кинодраматургов Олега Маловичко и режиссера Душана Глигорова, работавших ранее на «Химере» и «Хрустальном». Новая работа также отличается многоступенчатой историей и узнаваемой актуальностью: действие происходит здесь и сейчас, в наши дни, о чем недвусмысленно свидетельствуют не только проговариваемые даты рождения детей, но и огромная надпись на здании аэропорта «Своих не бросаем». Однако сегодняшние проблемы – всего лишь последствия поступков, которые произошли когда-то, поэтому разбираться героям придется, в первую очередь, с прошлым — и в нем черпать ответы на все вопросы. Так в следствие переплетается с психологией — путешествиями героев вглубь себя, к корням страхов и травм. Наконец, самая важная из заявленных тем – насилие взрослых над детьми, неумение, а главное — нежелание понять молодое поколение, попытки навязать им свои правила, отобрать свободу принятия решений. Протест ребенка против лживого мира не бросающих своих – вероятно, станет одним из ключевых тропов сериала.

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В заключении отметим еще один существенный плюс «Трассы» — выбор для съемок района Кавказских Минеральных Вод, по-хорошему еще не освоенного кинематографистами. Пилотная серия демонстрирует потрясающую природу региона: мягкие линии зеленых холмов и речных долин, красивейшие лиственные леса и кажущиеся безмятежными с высоты птичьего полета поселки. Городские пейзажи тоже вызывают срочное желание посетить эти места, выпить минералку прямо из-под крана, увидеть глазами здание городской больницы и домики старого центра. Всё это с душой снял постоянный оператор Глигорова — Батыр Моргачев. И если в других триллерах о маньяках, например, в «Фишере», природа пугала и предупреждала об опасности, то в «Трассе», наоборот: зло размыто, неразличимо. Возможно потому, что оно в той или иной мере сидит в каждом из нас.

Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале

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Самое интересное

обсуждение >>
№ 7
Альбина2365   27.04.2024 - 10:16
... Использовали для снижения издержек в производстве сериала. Там дешевле и проще снимать, чем где-то в Москве. читать далее>>
№ 6
Альбина2365   27.04.2024 - 10:14
... У вас какая-то ненависть ко всем молодым , красивым и талантливым? Ищенко 2006 года рождения. Она выглядит на 18. А вот Разумовская наоборот, гораздо старше 41 года, особенно с этим цветом волос.... читать далее>>
№ 5
Olya Neverland   26.04.2024 - 13:34
Я так понимаю, локации КМВ использовали для развития туризма и привлечения туристов. Подобный кинобред от нашего региона людей только оттолкнет! Что мешало снять что-то другое - романтическую мелодраму,... читать далее>>
№ 4
Анастасия Ал. Благинина   25.04.2024 - 13:42
А на роль 18-ти летней приёмной дочери актрисы посимпатичнее и выглядящей на 17-20 лет не нашлось?! Персонаж Ищенко будто старше героини Карины Разумовской. читать далее>>
№ 3
nord   25.04.2024 - 08:15
Страсти-то какие,ужасть. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале фотографии
Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале фотографии
Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале фотографии
Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале фотографии
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