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Нашаманили: «Прометей» — мистический детектив о пропавшем самолете, обнаруженном через 26 лет на Алтае

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4 декабря 2024
На Кинопоиске премьера «Прометея» — совместного проекта онлайн-кинотеатра, Продюсерского центра «ГОРАД» и кинокомпании «Централ Партнершип». В пресс-релизах последней его называют первым сериалом собственного производства в новейшей истории, впрочем, сами авторы предпочитают формулировку «многосерийный фильм».

Нашаманили: «Прометей» — мистический детектив о пропавшем самолете, обнаруженном через 26 лет на Алтае

«Прометей» — зрелищный фантастический триллер о расследовании необычайного происшествия. 19 мая 1998 года самолет гражданской авиации, рейс 218, вылетел из Барнаула в аэропорт Внуково и спустя 20 минут пропал с радаров. Через 26 лет в московской квартире раздался звонок, и бодрый голос из прошлого, принадлежащий одному из пассажиров, сообщил растерянной домовладелице: «Это папа, только что приземлился, звоню из таксофона, мчусь домой, вынеси 180 рублей за такси». Правда, не приехал, отчего словам женщины мало кто верит – мало ли что почудится: пропавший отец — травма детства. Спустя еще какое-то время на Алтае находят исчезнувший самолет: целехонький, никаких следов аварийной посадки. Без людей и экипажа, хотя на сиденьях лежат очки, книжки, портативная тетрис-консоль из 90-х. Государственным органам такое загадочное дело не по зубам, но на сцену выходит похожий на фсб-шника Владимир (Филипп Янковский). Он искренне уверен, что в происходящем способна разобраться независимая журналистка Анна (Любовь Аксенова), в чьем внушительном послужном списке — разоблачения коррупционеров самых высоких уровней. Взяточники, спецслужбы или инопланетяне — какая в сущности разница? Анна нехотя соглашается, хотя не понимает мотивов незнакомого ей Владимира. Она призывает на помощь двух близких друзей: преподавателя физики Вадима (Дмитрий Чеботарев) и оператора дронов Никиту (Александр Алябьев) — и начинает собирать информацию.

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Есть косвенная причина, почему таинственный Владимир (возможно, один из пассажиров рейса 218) обратился именно к Анне. Дело в том, что мать девушки (Виктория Федорова), ныне находящаяся в психиатрическом интернате с диагнозом «шизофрения», написала от руки список пропавших пассажиров до того, как он был опубликован. Пока что нет объяснений, как этот список попал к Владимиру и как бедная женщина связана с пропажей рейса. Бедняга только рисует непонятные круглые эмблемы и на вопросы не отвечает. С отцом (Игорь Гордин) у Анны ужасные отношения: она спускает на него злость, когда тот приходит навестить, и явно считает предателем. Плюс, скорее всего, есть другие причины.

Нашаманили: «Прометей» — мистический детектив о пропавшем самолете, обнаруженном через 26 лет на Алтае

Чем в конечном счете окажется «Прометей», определенного сказать нельзя. Пока самый весомый факт «за» — участие известных актеров и опытных кинематографистов: режиссер и автор сценария Максим Свешников, оператор Илья Авербах, художник Дарья Уфимцева. Почти тем же составом они работали на проектах «257 причин, чтобы жить», «Контейнер», «Плейлист волонтера». Последний вспоминается, как только на экране возникает Чеботарев, и преследует до конца серии: несмотря на огромную разницу в жанрах и масштабе проектов, стилистически они похожи. «Прометей» такой же сумрачный и дождливый, а герои не совсем понимают, чего они ищут.

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Если с визуалом в целом всё хорошо, то сценарий пилотной серии грешит допущениями и невнятностями. Первый раз подходящих к невесть откуда материализовавшемуся самолету Владимира и Анну встречает полковник МЧС, который разрешает после звоночка сверху пройти внутрь только кому-то одному. Идет Анна, и её запаковывают в желтый защитный комбез и респиратор. Следующей ночью герои возвращаются к лайнеру уже вчетвером и беспрепятственно проходят внутрь: его уже никто не охраняет. Другая сцена – встреча Анны с матерью в чистенькой психиатрической клинике — не каком-нибудь рядовом российском ПНИ - допотопная калька с многочисленных западных фильмов и сериалов: дочь рассказывает что-то отрешенной женщине, та рисует, затем многозначительным взглядом дает понять, что разговор разблокировал у нее какое-то воспоминание. Первые зацепки, которые приносит расследование, мало что проясняют. Есть официальные списки пассажиров и какие-то еще альтернативные, где пять человек отсутствует. Вычислив этих максимально непохожих людей, которых кто-то решил скрыть, команда безосновательно решает, что именно они причастны к исчезновению самолета. Анна очень легко их находит — даже, кажется, достает фотографии хорошего качества, просто погуглив в интернете по имени-фамилии.

Нашаманили: «Прометей» — мистический детектив о пропавшем самолете, обнаруженном через 26 лет на Алтае

За мистическое отвечают шаманы, тонко чувствующие другие миры и открывающие двери в мультивселенные. Парочку таких Анна видит из окна машины по пути в Барнаульский аэропорт: они танцуют с бубном вокруг костра, явно что-то зная про гипотизы Хойла и Хоккинга. Кстати, один из пяти таинственных пассажиров — тоже шаман. Однако на этом пока всё. Надеемся, бесстрашной журналистке удастся раскрыть это дело не хуже коррупционных схем. А куда исчез самолет – выяснит талантливый учитель физики.

«Прометей»


Смотрите сериал «Прометей» в онлайн-кинотеатре Кинопоиск с 5 декабря

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обсуждение >>
№ 8
Крэг Хэк (Минск)   4.12.2024 - 18:13
... Самолет немножко летел, 20 мин вполне достаточно, чтобы залететь в соседний регион. Выглядит неплохо, посмотрим, главное чтоб сценарий был хорошо продуман до самого финала. читать далее>>
№ 7
Sesil Selen   27.04.2024 - 02:53
Шёл 2024 год, люди всё ещё путали Алтайский край и Алтай. Барнаул относится к Алтайскому краю, а Алтай - это Горный Алтай, это разные регионы страны. читать далее>>
№ 6
Лиляна Лиляна   26.04.2024 - 22:15
Интересно статья написана, сюжет увлекательный, но будет ли столь же интересен фильм- не знаю, может, посмотрю. читать далее>>
№ 5
yellowshh   26.04.2024 - 12:50
Адаптация или по мотивам американского сериала "Манифест", интересный проект, там хорошо вывернули историю, посмотрим что здесь придумали. читать далее>>
№ 4
Edelweiss   26.04.2024 - 08:58
гипотЕзы читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Нашаманили: «Прометей» — мистический детектив о пропавшем самолете, обнаруженном через 26 лет на Алтае фотографии
Нашаманили: «Прометей» — мистический детектив о пропавшем самолете, обнаруженном через 26 лет на Алтае фотографии
Нашаманили: «Прометей» — мистический детектив о пропавшем самолете, обнаруженном через 26 лет на Алтае фотографии
Нашаманили: «Прометей» — мистический детектив о пропавшем самолете, обнаруженном через 26 лет на Алтае фотографии
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