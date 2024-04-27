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«Дядя Леша»: В детском доме поселился замечательный бандит

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27 апреля 2024
В онлайн-кинотеатре KION 1 мая состоится премьера восьмисерийной комедии «Дядя Леша», над которой работали режиссер Дмитрий Невзоров и сценаристы Никита Лундин с Антоном Бабаевым, известные по «Кибердеревне». Главная роль в их новой истории досталась Тимофею Трибунцеву — на первый взгляд, предстающему тут в привычном амплуа маленького человека. Однако у сторожа детского дома есть секрет.

«Дядя Леша»: В детском доме поселился замечательный бандит

Каждую ночь дядя Леша надевает маску и превращается из тихого и доброго охранника рыбинского приюта в неуловимого вора-мстителя. Он пробирается в хоромы местных богачей и выносит оттуда драгоценности: так он планирует помогать детдому, например, закупив новые унитазы. В округе про загадочного взломщика уже ходят легенды, однако никто и не думает подозревать дядю Лешу. В детском доме, которым руководит суровая, но справедливая и любящая детей директор (Анна Уколова), появляется воспитанница Маша (Елизавета Хомякова) — девочка трудной судьбы и характера, вечно сбегающая из учреждений к возлюбленному. Она планирует поступить так и на новом месте, но знакомится со здешними хулиганами (Хетаг Хинчагов и Григорий Дудник) — и вместе подростки обнаруживают на чердаке мешок с золотыми украшениями, схрон дяди Леши. У каждого тут же созревает план, как с пользой для себя потратить деньги, а у героического сторожа появляется серьезная дилемма: либо лишиться награбленного, а то и быть раскрытым, либо взять детей в долю. Выбор, впрочем, очевиден, так что на глазах рождает весьма необычная банда.

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С первой же серии «Дядя Леша» приятно удивляет обилием сюжетных линий, поворотов и героев, напрямую или косвенно задействованных в происходящем. Авторы не отступают от общего комедийного тона, при этом не забывая, что сеттинг у них не самый радостный. Конечно, не тюрьма, которую российские сериалы облюбовали для схрона уморительных анекдотов, но детский дом — не менее скорбное учреждение. Так что герои за масками жизнерадостных и оптимистичных сотрудников или же детей-бунтарей и хулиганов, плюющих на общественные нормы и уж тем более на давно разочаровавший их институт семьи, скрывают маленькие, но оставившие отпечаток травмы.

«Дядя Леша»: В детском доме поселился замечательный бандит

Всем хочется любви, тепла и близости. Будь то пухляш в исполнении Григория Дудника, который пытается соответствовать крутому образу лучшего друга, а на деле с радостью идет на встречу с потенциальными родителями и хочет им понравиться. Или же директор — одинокая женщина, откликающаяся на случайные знаки внимания дяди Леши: он-то пытается вернуть украшения, а она уже строит с ним союз у себя в голове. Самому же дворнику-медвежатнику только этого не хватало: ведь дома его ждет кроткая, но ревнивая Таня (Наталья Рычкова), которую, в свою очередь, тщетно добивается следователь (Сергей Лавыгин). Такая вот криминальная «санта-барбара».

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Ключевыми персонажами становятся приютский мальчишка (Хинчагов) и новенькая Маша – оба с переменным успехом строят из себя сильных, взрослых и независимых, хотя на деле остаются всё теми же детьми в возрасте, когда самое время влюбиться в первый раз. Так что криминальные приключения и поиски случайно обретенного и также внезапно утерянного сокровища, судя по всему, сблизят ребят. Трибунцев же предстает, с одной стороны, в образе, который давно стал его визитной карточкой, с другой – уже в первой же сцене дядя Леша проявляет небывалые воровские способности и будто отыгрывает эпизод из фильма про друзей Оушена.

«Дядя Леша»: В детском доме поселился замечательный бандит

«Дядя Леша» таким образом выглядит бодрой и многообещающей комедией, где абсурдные, даже фантастические предлагаемые обстоятельства обрамляют вполне реалистичный и жизненный сюжет, а то и подобие социальной драмы. Об одиночестве, поиске любви и друзей, а также о справедливости, которой приходится в этом недружелюбном мире зачастую добиваться не самыми честными методами. Если уж романтизировать бандитов, то только таких: утрированных и точно вымышленных, как дядя Леша.

Смотрите сериал «Дядя Леша» в онлайн-кинотеатре KION с 1 мая.

«Дядя Лёша»

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