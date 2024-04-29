«Мосгаз. Дело №10. Метроном»: Как на работе сгорел не только майор Черкасов

В онлайн-кинотеатре Okko начался показ десятого сезона, пожалуй, самого популярного и успешного отечественного ретродетектива «Мосгаз». К концу майских праздников – 14 мая выйдет последняя серия – можно будет уже найти всех виновных, но поначалу зрителям придется задаться главным вопросом: действительно ли только майор Черкасов сгорел на работе?
Пожар в прошлом, якобы финальном сезоне
«Мосгаза», был знатный. Тут и герой Смолякова
, до этого все восемь серий театрально прощающийся с карьерой, и порядком постаревший за счет грима Максим Матвеев
– теперь безусловная звезда, в самом первом
«Мосгазе» сыгравший униженного и оскорбленного художника, ставшего маньяком, – и потенциальные кинопреемники Черкасова в лице профайлера Маши в исполнении Ольги Лерман
и майора Ковалева, которого играет Андрей Мерзликин
. Последний – лошадка темная, но на заре стремительно приближающейся перестройки, очевидно, существенная.
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Рецензия на сериал «Мосгаз. Последнее дело Черкасова»
«Мосгаз» с самого первого сезона фиксировал «эпоху перемен». Аккуратно и не настаивая на каких-либо политических позициях, показывал то художественную оттепель, начавшуюся сразу в первой серии первого сезона со знаменитой выставки авангардистов в Манеже, которую разогнал Хрущев, то период застоя с его разгулявшимся криминалом в духе ограблений банка в стиле Гая Ричи
(«Паук
») или бандитской романтики «Бонни и Клайда» («Шакал
»), то послевоенные преступления («Палач
»), то шпионские игры Холодной войны («Операция «Сатана
»). А потом добрался до 1980-х, открываясь Олимпийскими Играми, к которым готовились в «Западне
», и которые потом стремительно переросли в Перестройку, в сериале ознаменовавшуюся не политически, а стратегически. В девятом сезоне майора Черкасова, и так прошедшего нелегкий путь преступлений, внедренных в контекст истории страны, решили все-таки умертвить. Или нет?
Новый сезон развивается не в новом для «Мосгаза» и уже набившем оскомину во всех остальных сериалах антураже 1990-х, а снова в начале 1980-х. Хотя какая разница? Дух товарища майора – и Черкасов, пожалуй, самое страшное его воплощение, – витает над страной бесконечно. Вот и его бывшие подчиненные – Егор Осадчий (Александр Голубев
, Алексей Гаркуша (Алексей Бардуков
) и Софья Тимофеева (Марина Александрова
) – то и дело стенают на отсутствие шефа. А тут еще и на сцене «Москонцерта» буквально сгорел на работе популярный артист Андрей Гринякин (Георгий Мартиросьян
), отмечающий этим выступлением свой юбилей. Безусловно, Гринякин нравился не всей советской публике, но чтобы задымился прямо на сцене?
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Предыдущий сезон сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова»
Следователей на дело, конечно, вызывают, но, кажется, они лишь статисты этого преступного концерта. Все приближенные к Гринякину (сплошь народные артисты настоящего во главе с Игорем Золотовицким
) уверены, что виной всему несчастный случай, сомкнувший заграничный костюм из полиэстера и новые, опять же выписанные из-за границы, софиты. И только рьяная ученица Черкасова Соня вспоминает не только криминалистику, но и физику с химией. Но знание точных наук, как нас то и дело убеждают отечественные сериалы, не идет любой женщине. Так что в итоге дело Гринякина оказывается закрыто «по поручению сверху», Соню арестовывают за излишний энтузиазм, хотя официально за сговор по неожиданной продаже билетов в «Москонцерт» (разумеется, без уплаты «налогов»), а члены самого «Москонцерта» продолжают гибнуть один за другим, хотя и в перерывах между этими трагическими событиями герою Золотовицкого и удается найти пока никому не известного Вячеслава Бутусова
и его группу «Наутилус Помпилиус».
Творческой атмосферой Новый «Мосгаз» будто бы отсылает нас к тому, с чего все начиналось, ну или, как минимум, к третьему сезону про убийства в доме моделей, которые уже после нашли свое отражение в «Бизоне
» с Сергеем Безруковым
. Сериал про майора Черкасова таким образом идет по бесконечному кругу, где и преступления с наказаниями снова закручиваются в звенья одной исторической цепи, запутанной и замкнутой. И ученикам Черкасова распутать ее не под силу. Одна надежда – на метроном, отсчитывающий такт до воскрешения учителя. Или до наступления нового времени.
Сериал «Мосгаз. Дело №10. Метроном» смотрите в онлайн-кинотеатре Okko
«Мосгаз. Дело №10: Метроном»
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