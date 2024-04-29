«Мосгаз. Дело №10. Метроном»: Как на работе сгорел не только майор Черкасов

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Наташа Меркулова и Алексей Чупов сняли англоязычный дебют со звездой «Острых козырьков»

Медиаплатформа «Смотрим» покажет перед майскими праздниками мелодрамы с Ириной Розановой, Юрием Батуриным и Анной Тараторкиной

«Орудия смерти: Город костей» // Всем выйти из «Сумерек»

Третий сезон «Нашего спецназа» с Сергем Горобченко стартует 28 апреля

«Арахисовый сокол»: героем может стать каждый

10 самых сексуальных ученых из мира кино

Умные и красивые: Рэйчел Вайс, Марина Александрова и Владимир Канухин

Интервью

Михаил Башкатов: «Можно сказать, что я тоже живу в сериале, только под названием "Папины дети"»

Актер – о мистическом возвращении в «Папины дочки. Новые», работе с юными актрисами и собственном многодетном отцовстве