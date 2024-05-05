Чем лечим, тем калечим: «Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться

Недавно подошел к концу первый сезон «Монолога фармацевта» — одного из самых живописных, увлекательных и приятных аниме 2023 года, украсивших заодно начало 2024-го. Над адаптацией ранобэ Нацу Хьюги и Токо Сино, охватившей сразу осеннюю и зимнюю декады японского ТВ, работали студии OLM («У Коми проблемы с общением», «Необычное такси») и Toho Animation («Мелодрама о дерьмовом мире»). В целебных свойствах и побочных эффектах новинки разбирался Максим Бугулов.
В некотором царстве, в некотором государстве, подозрительно похожем на Китай между X и XVI веками, жила-была Маомао
— 17-летняя приемная дочь гениального лекаря и фармацевта. Благодаря пытливому уму и страсти к экспериментам (в основном — на себе), девушка и сама постепенно достигает в медицине недюжинных успехов. Однажды Маомао похищают неизвестные и продают во дворец, где начинающая врачевательница быстро привлекает внимание влиятельного евнуха Жэньши
. Сунув нос не в свое дело, она становится придворной дамой, и тут уже её затягивает с головой в водоворот политических интриг или темного прошлого — как собственного, так и окружающих.
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Главная и наиболее неординарная загадка аниме-сериала сокрыта не в драматургии, а его популярности. Глубины в истории придворной аптекарши едва хватает, чтобы помочить ножки, а на территории августейших козней и романтических мезальянсов проект OLM
и Toho Animation
проиграет первой попавшейся исторической дораме. И не страшно, если под рукой у вас лишь «Красная манжета
» из Кореи: устройство обширного императорского жилища одинаково похоже и на Запретный Город
, и на вотчину принца из царства Чосон
. Тем не менее капризная мировая поп-культура через считанные недели заключила Маомао в теплые объятия, подкрепив благосклонность рейтингами, просмотрами, тик-токами, мемами и гифками. Что же такого особенного в этой девушке с кошачьим именем?
Качество анимации вряд ли способно поразить опытного зрителя: тут всё тот же союз качественного мультипликата и уловок, удешевляющих производство. Однако творческая группа регулярно демонстрирует, что в вопросе визуала готова пройти несколько лишних ли
: если шейдеры — то ослепительно блестящие, если цвета — то с выкрученной контрастностью, если ракурсы — то нарочито кинематографические.
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«Монолог фармацевта
» подобен анимационной акупунктуре: рано или поздно игла найдет чувствительную точку — и наступает забытье, рассеивающееся лишь к концу 24 эпизода. Аналогичную технику режиссер Норихиро Наганума
и его команда применяют в отношении сеттинга. Вымышленная страна и непонятный век позволяют не оглядываться на реальные имена и нравы — однако исторические рамки помогают лучше ощутить условную достоверность нарратива.
В вопросе же жанра авторы ни в чем себе не отказывают. Историческая костюмированная драма с интригами и недомолвками перемежается детективными сказами об эксцентричном сыщике, а на смену амурным фельетонам приходит полнокровная драма — с далеко идущими последствиями, но без ядовитого эффекта макджана
, который так любят соседи из Кореи. Маомао не знает равных, когда речь заходит о научном селфхарме, а также успешно щелкает любые загадки — даже за пределами травничества и анатомии.
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Столь разносторонняя эрудиция придает «Монологу» аромат мэрисьюшничества, учитывая прочие качества героини: обворожительная (хоть и красится под простушку), смышленая, остроумная, честная, храбрая, обладающая уникальными знаниями, наконец. Вдобавок удивительно хорошо уживается с окружающими. Лишенная амбиций бессребреница — да, но подобных девушек внутренний и внешний дворы Императоры сжирали заживо сотнями. Пришлая же аптекарша гоняет чаи с местным доктором
, который должен бы опасаться столь компетентной конкурентки. Августейшие консорты сражаются за её расположение; придворные дамы
либо панически боятся, либо обожают; солдаты
и чиновники ищут совета. Подобный набор качеств не кажется искусственным не без причины, и имя ей — Аой Юки: благодаря безупречной работе сэйю Маомао оживает на глазах.
Режиссура же в «Монологе» не всегда под стать талантами героини и сериала. Отдельные сцены выполнены «ортодоксально», без фантазии (например, ритуальный танец героини на стене), другие — так растянуты ради хронометражного KPI в 22 минуты, что устыдились бы и «Наруто
» с «Инициалом Ди
», а переходы между арками, которые должны образовывать цельную картину, оформлены небрежно, словно необязательная процедура. В то же время нельзя не отметить мастерский тайминг, плавное и динамичное обращение с темпом: сцены сменяют друг друга со скоростью монпансье, и даже если одна встала комом, то следующая пройдет без помех. Как ни странно, похожим образом работает даже эндинг: если поначалу прифанкованная жизнерадостность может смущать, то после третьего прослушивания трек обнажает вокальную опору и фирменную хрипотцу Аины Иитани
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Есть в «Монологе фармацевта» что-то от рыбы фугу, в чьем организме достаточно яда, чтобы оборвать человеческую жизнь. В руках менее опытных «поваров», возможно, подобное действо не достигло бы аналогичного эффекта. Результат же нейтрализует жанровые условности, индустриальные огрехи и флер вторичности. В конце концов остаются лишь комфортные воспоминания о ярких цветах и шипящей тиби-Маомао, а также легкий зуд от желания заглянуть в 2025 год, когда обещано
продолжение. Трудоемкая и требующая бесперебойной концентрации работа творческой группы или почти фэнтезийная магия аниме? По сути, это одно и то же.
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