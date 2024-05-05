Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Чем лечим, тем калечим: «Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться

Обзор сериалов >>
5 мая 2024
Недавно подошел к концу первый сезон «Монолога фармацевта» — одного из самых живописных, увлекательных и приятных аниме 2023 года, украсивших заодно начало 2024-го. Над адаптацией ранобэ Нацу Хьюги и Токо Сино, охватившей сразу осеннюю и зимнюю декады японского ТВ, работали студии OLMУ Коми проблемы с общением», «Необычное такси») и Toho AnimationМелодрама о дерьмовом мире»). В целебных свойствах и побочных эффектах новинки разбирался Максим Бугулов.

Чем лечим, тем калечим: «Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться

В некотором царстве, в некотором государстве, подозрительно похожем на Китай между X и XVI веками, жила-была Маомао — 17-летняя приемная дочь гениального лекаря и фармацевта. Благодаря пытливому уму и страсти к экспериментам (в основном — на себе), девушка и сама постепенно достигает в медицине недюжинных успехов. Однажды Маомао похищают неизвестные и продают во дворец, где начинающая врачевательница быстро привлекает внимание влиятельного евнуха Жэньши. Сунув нос не в свое дело, она становится придворной дамой, и тут уже её затягивает с головой в водоворот политических интриг или темного прошлого — как собственного, так и окружающих.

Читать «Повесть о стране цветных облаков»: Политика и мечты в альтернативном Китае
Главная и наиболее неординарная загадка аниме-сериала сокрыта не в драматургии, а его популярности. Глубины в истории придворной аптекарши едва хватает, чтобы помочить ножки, а на территории августейших козней и романтических мезальянсов проект OLM и Toho Animation проиграет первой попавшейся исторической дораме. И не страшно, если под рукой у вас лишь «Красная манжета» из Кореи: устройство обширного императорского жилища одинаково похоже и на Запретный Город, и на вотчину принца из царства Чосон. Тем не менее капризная мировая поп-культура через считанные недели заключила Маомао в теплые объятия, подкрепив благосклонность рейтингами, просмотрами, тик-токами, мемами и гифками. Что же такого особенного в этой девушке с кошачьим именем?

Чем лечим, тем калечим: «Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться

Качество анимации вряд ли способно поразить опытного зрителя: тут всё тот же союз качественного мультипликата и уловок, удешевляющих производство. Однако творческая группа регулярно демонстрирует, что в вопросе визуала готова пройти несколько лишних ли: если шейдеры — то ослепительно блестящие, если цвета — то с выкрученной контрастностью, если ракурсы — то нарочито кинематографические.

Читать Красота, социофобия и дружба в милом сериале «У Коми проблемы с общением»
«Монолог фармацевта» подобен анимационной акупунктуре: рано или поздно игла найдет чувствительную точку — и наступает забытье, рассеивающееся лишь к концу 24 эпизода. Аналогичную технику режиссер Норихиро Наганума и его команда применяют в отношении сеттинга. Вымышленная страна и непонятный век позволяют не оглядываться на реальные имена и нравы — однако исторические рамки помогают лучше ощутить условную достоверность нарратива.

Чем лечим, тем калечим: «Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться

В вопросе же жанра авторы ни в чем себе не отказывают. Историческая костюмированная драма с интригами и недомолвками перемежается детективными сказами об эксцентричном сыщике, а на смену амурным фельетонам приходит полнокровная драма — с далеко идущими последствиями, но без ядовитого эффекта макджана, который так любят соседи из Кореи. Маомао не знает равных, когда речь заходит о научном селфхарме, а также успешно щелкает любые загадки — даже за пределами травничества и анатомии.

Читать «Ворона императорского гарема» — мистический детектив о духах и чае с пирожками в альтернативном Китае
Столь разносторонняя эрудиция придает «Монологу» аромат мэрисьюшничества, учитывая прочие качества героини: обворожительная (хоть и красится под простушку), смышленая, остроумная, честная, храбрая, обладающая уникальными знаниями, наконец. Вдобавок удивительно хорошо уживается с окружающими. Лишенная амбиций бессребреница — да, но подобных девушек внутренний и внешний дворы Императоры сжирали заживо сотнями. Пришлая же аптекарша гоняет чаи с местным доктором, который должен бы опасаться столь компетентной конкурентки. Августейшие консорты сражаются за её расположение; придворные дамы либо панически боятся, либо обожают; солдаты и чиновники ищут совета. Подобный набор качеств не кажется искусственным не без причины, и имя ей — Аой Юки: благодаря безупречной работе сэйю Маомао оживает на глазах.

Чем лечим, тем калечим: «Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться

Режиссура же в «Монологе» не всегда под стать талантами героини и сериала. Отдельные сцены выполнены «ортодоксально», без фантазии (например, ритуальный танец героини на стене), другие — так растянуты ради хронометражного KPI в 22 минуты, что устыдились бы и «Наруто» с «Инициалом Ди», а переходы между арками, которые должны образовывать цельную картину, оформлены небрежно, словно необязательная процедура. В то же время нельзя не отметить мастерский тайминг, плавное и динамичное обращение с темпом: сцены сменяют друг друга со скоростью монпансье, и даже если одна встала комом, то следующая пройдет без помех. Как ни странно, похожим образом работает даже эндинг: если поначалу прифанкованная жизнерадостность может смущать, то после третьего прослушивания трек обнажает вокальную опору и фирменную хрипотцу Аины Иитани.

Читать Моржи слезам не верят: «Необычное такси» — идеальное аниме для тех, кто устал от суеты
Есть в «Монологе фармацевта» что-то от рыбы фугу, в чьем организме достаточно яда, чтобы оборвать человеческую жизнь. В руках менее опытных «поваров», возможно, подобное действо не достигло бы аналогичного эффекта. Результат же нейтрализует жанровые условности, индустриальные огрехи и флер вторичности. В конце концов остаются лишь комфортные воспоминания о ярких цветах и шипящей тиби-Маомао, а также легкий зуд от желания заглянуть в 2025 год, когда обещано продолжение. Трудоемкая и требующая бесперебойной концентрации работа творческой группы или почти фэнтезийная магия аниме? По сути, это одно и то же.


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать про другие отличные аниме 2023 года.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Братья Гримм, Миядзаки и Кафка заходят в бар: 25 аниме весны, которые гарантированно поднимут настроение
Миядзаки и все-все-все в поисках рая: самое любимое аниме 2023 года
Слово великана: что посмотреть, если нравится «Атака титанов»
«Мой домашний герой» — приземленная криминальная драма о семье против якудза
Человек не остров: «Летнее время» — сериал, который удивляет почти каждый эпизод
Поиск по меткам
OLMToho AnimationАнимацияанимеМаксим БугуловЭкранизацияЯпонское кино
персоны
Юи ИсикаваМэгуми Хан
фильмы
Инициал Ди: Стадия перваяКрасная манжетаМонолог фармацевтаНарутоНеобычное таксиУ Коми проблемы с общением

фотографии >>
Чем лечим, тем калечим: «Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться фотографии
Чем лечим, тем калечим: «Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться фотографии
Чем лечим, тем калечим: «Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться фотографии
Чем лечим, тем калечим: «Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Горленко
5 мая ушёл из жизни мультипликатор Александр Горленко.
Галина Давыдова
3 мая ушла из жизни актриса Галина Давыдова.
Машраб Кимсанов
2 мая ушёл из жизни актёр Машраб Кимсанов.

День рождения >>

Мария Биешу
Татьяна Гаврилова
Александр Денисов
Владимир Канухин
Аян Миркасымова
Юрий Назаров
Дагун Омаев
Антон Пампушный
Асель Сагатова
Иштван Буйтор
Генри Кавилл
Винсент Картайзер
Тайрон Пауэр
Рафаэль
Джон Рис-Дэвис
Лэнс Хенриксен
все родившиеся 5 мая >>

Афиша кино >>

Чёрная вдова: Укус смерти
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2024
Шпион на всю голову
комедия, триллер
США, 2023
Семь чёрных бумаг
военный фильм, драма
Россия, 2024
Чистильщик бассейнов
детектив, комедия
США, 2023
Бугимен. Царство мёртвых
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2020
Даааааали!
комедия, фэнтези
Франция, 2024
Обитель лжи
триллер
США, 2023
Тревожный звонок
детектив, триллер
Великобритания, 2023
Как я встретил её маму
комедия
Россия, 2024
Жить своей жизнью
драма
Франция, 1962
Марс Экспресс
детектив, научная фантастика, приключения, триллер
Франция, 2023
Северный полюс-8
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram