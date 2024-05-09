«Диверсант»: Покой им только снится

что почитать?

Остросюжетное драмеди о гениальном ученом-социофобе доступно в онлайн-кинотеатре PREMIER

Северо-Осетинский фильм о войне и музыке

«Семь черных бумаг»: Как превратить горе в красоту

Актриса пробовалась на роль, которая досталась Юлии Высоцкой

«Он был мерзким»: Эмили Блант рассказала о кинопробах у Андрея Кончаловского

«Чебурашка 2» прошел отбор, а вот «Холоп 3» нет

«Пророк», «Буратино», «Горыныч» и еще 12 фильмов получат поддержку Фонда кино

Интервью

«В любом хорошем фильме комедия стоит в одном ряду с драмой»: сценарист Никита Лундин и режиссер Дмитрий Невзоров о сериале «Дядя Леша»

Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов