«Шифр-4»: Нетвердая четверка

На Кинопоиске завершился показ первой части четвертого «Шифра» – по уже сложившейся традиции женский ретро-детектив разделили на две части по восемь серий, позже все они появятся в эфире Первого канала. Как и в прежних сезонах, каждое дело, которое ведет четверка сыщиц в исполнении Елены Пановой, Марьяны Спивак, Екатерины Вилковой и Яны Дюбуи, занимает четыре серии. Только вот на четвертом сезоне столь бросающаяся в глаза магия чисел будто бы не работает. Несмотря на то, что женщинам тут наконец дают зеленый свет для их до того секретных расследованиях.
Капитан Проскурин в исполнении погибшего в 2022 году Сергея Пускепалиса
, под наблюдением которого бывшие работницы ГРУ после войны тайно помогали МУРу, после скандала с их разоблачением уехал служить в Мурманск. В окружении женщин, не считая гражданских возлюбленных, остались лишь бывший хулиган Ваня Турин (Даниил Вахрушев
), решивший встать на путь исправления и поступивший в школу милиции, и старший лейтенант Слава Агарин (Максим Стоянов
), до этого бывший на втором, если не на третьем плане всех расследований, но наметивший любовную линию с патологоанатомом Владленой (Светлана Колпакова
), по совместительству являющейся соседкой Ирины (Спивак). Именно эти двое мужчин и выходят наконец на первый план в первой половине нового сезона, где детективная четверка начинает расследование убийства бандита Финна, бывшего приятеля Вани Турина, который, естественно, последним видел его перед смертью, отчего и становится главным подозреваемым.
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Обзор третьего сезона «Шифра»
В запутанных бандитских разборках и хитросплетениях женщинам, как отчетливо показывает начало нового «Шифра», не совсем место. К тому же каждая из героинь параллельно пытается решить и нахлынувшие в прошлом сезоны проблемы личной жизни: что беременная Аня (Вилкова), быстро смирившаяся с отъездом Проскурина, но все еще не принимающая гиперопеку Летнева (Алексей Колган
), что уже родившая Софья (Дюбуи), вернувшаяся вместе со свекровью и сыном из Ханты-Мансийска в Москву, что пережившая развод Ира, что еще только готовящаяся к окончательному разрыву с полярником Гришей Катерина (Панова). Расследование отвлекает их от собственных тягот, но, кажется, не включает на полную мощь, как было в первом «Шифре
». Оттого и выходит на первый план брутальный, но порой нелепый Слава Агарин, тоже, как выясняется, соображающий в криминальных делах, но не готовый к обыденной семейной жизни и роли лидера.
Разросшийся штат сценаристов нынешнего «Шифра» вместе с режиссерами – новый сезон бессменной постановщице сериале Вере Сторожевой
помогала снимать и основной сценарист Ольга Гнедич
– без Пускепалиса в кадре растерялся еще больше своих героинь, оставшихся без Проскурина. Первые восемь серий сезона вообще больше похожи на своего рода эксперимент, разведку боем. С кем все же должны остаться бывшие ГРУшницы-детективы: с Агариным, вроде как, возмужавшем после бандитской перестрелки, или с новой руководительницей Мариной Корзун в исполнении Агриппины Стекловой
?
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Что думают зрители о сериале «Шифр»
Корзун назначали управлять экспериментальной группой при МВД, куда и вызвали на работу – теперь уже вполне официальную – Катерину, Ирину, Анну и Софью. Причем первое их дело снова ведет в КавМинводы, только не в Пятигорск, как было в начале прошлого сезона, а в Кисловодск, да и вообще произошедшее там очень похоже на несчастный случай – важного чиновника, много лет страдающего алкоголизмом, до смерти покусали собственные собаки. Поначалу женщинам это дело кажется лишь ненужной проверкой – и в войну они прошли через многое, и уже после, тайно участвуя в расследованиях МУРа вели дела поинтереснее. Но постепенно, как свойственно «Шифру», где на поиск истинного преступника уходит четыре серии, дело обрастает новыми подробностями и новыми конфликтами.
На первый взгляд, четвертый «Шифр», наконец признает важную роль женщин, которые обладают аналитическим складом ума и могут вести расследования даже в патриархальном советском обществе. Однако само дело выглядит словно насмешка над профессионализмом следовательниц: даже орудием убийства здесь становится женский гормон эстроген. Правдоподобность смертоносной силы последнего оставим за скобками. Как и, возможно, случайные соприкосновения с выходящим сейчас в онлайн-кинотеатре Okko десятым сезоном «Мосгаза
», который с «Шифром» роднит не только исполнитель одной из ключевых ролей Евгений Антропов
, но и появляющийся в кадре метроном. Видимо, сей предмет отчитывает дистанцию между двумя параллельно бегущими, когда-то и впрямь небезыинтересными и качественными отечественными ретродетективами, которые с течением времени превратились в костюмированный трагифарс. Очевидно, что оба они собирают зрителей у экранов вовсе не за счет тщательно прописанной в сценарии интриги, а только благодаря любимым актерам, продолжающим доигрывать детективные сценки советского прошлого по инерции, но с гордо поднятой головой.
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