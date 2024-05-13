Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Мосгаз. Дело №10. Метроном»

14 мая в онлайн-кинотеатре Okko выйдет последняя серия десятого сезона популярного и успешного отечественного ретродетектива «Мосгаз». В преддверии финала мы в нашей любимой рубрике «Сколько людей, столько и мнений» собрали самые интересные отзывы посетителей форума сериала и по обыкновению сложили из них своеобразную пьесу-вербатим. Посмотрите, как первые зрители самозабвенно угадывают «главгада» фильма, выясняют возраст неубиваемого следователя Черкасова, сравнивают проект с другими сериалами, а также делятся воспоминаниями о «левых» концертах, прическах и других реалиях 1982 года.
Кто «главгад»?
Вадим Жаринов
: Каждый новый сезон, моя мама смотрим этот сериал, а меня просит отгадать убийцу.
hanae_mori (Москва)
: Меня фильм разочарует, если убивец дед. Это слишком банально.
МериР
: Всегда дела Черкасова были настолько интересны, что до конца гадаешь кто же убийца... Но тут буквально с первой серии чёткое ощущение, что дело рук деда сторожа.
Фотя
: Посмотрим, у кого фантазия богаче — у нас или у сценаристов))
Наталья Лосева
: Люди собрались все наученные опытом просмотра подобных фильмов, заядлые любители детективов.
Крэг Хэк
: Всем хорош сериал, смотрится интересно, но то, что главзлодея играет Шакуров
— к гадалке не ходи :) Слабое место современных российских детективов — главзлодея всегда играет наиболее знаменитый актер из всех подозреваемых. С первых же серий мы и в «Бизоне
» вычислили Яценко, и в нескольких сериях «Мосгаза» тоже все быстро стало ясно - Ильин, Толстоганова, Гармаш... Ну да ладно, это общее место. Пока бюджеты ограничены, ситуация в детективах не изменится, нет возможности приглашать одних звезд на эпизоды. В остальном все смотрится с интересом, качество на высоте.
Orbita
: Мы должны отработать все версии, тем более, что была подсказка — убийцу можно только отгадать.
АврораАврора (НУР)
: Пошевелить мозгами, поразмыслить все-таки прикольно, проверить свою логику)))! И чутье Пинкертона)))
vit.g.
: Тут некоторые то ли притворяются, то ли шутят, гадая, кто убивец. В первой серии всё же понятно стало, при первом появлении в кадре Шакурова. То же самое было и в предыдущей части — зря что ли Гуськова
позвали в сериал. Так же и тут с Шакуровым.
pelot gogarin
: Стандартная модель: команда Черкасова начинает разматывать «пустышку» (порожняковую версию), и долбится в неё 3/4 сериала, и в то же время пригревают у себя под носом «финального босса» (главного убийцу), которому по простодушию сами сливают весь ход расследования. Сериал несмотря на громадное количество ляпов затягивает. Может потому что всегда набор хороших актёров, и эта атмосфера «нуар», в которой он снят.
АврораАврора(НУР)
: Состав актёров — Александрова
, Смоляков
, Угрюмов
— для меня как крепкий кофе.
Наталья Лосева
: Серии выходят медленно, вот что плохо. Коль берут с людей деньги за просмотр, так выкладывайте сразу все серии, я обычно их все залпом и смотрю. Вот «По Законам военного времени
» почти все вышли. А то пока новая выйдет, детали в старой уже забываются.
Фотя
: И что за манера использовать нашумевшие фамилии из других сериалов! Брагиных в кино уже на порядок больше, чем Ивановых в реале. И тут ещё Рокотов, по которому страдают те же зрители в соседнем сериале
))
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Обзор сериала «Мосгаз. Дело №10. Метроном»
Что вы наделали?
Neo Kinescop
: Фильм основывается на глупостях и нелепице, а их количество только нарастает.
Флорина
: И по поводу женских стрижек, и женской одежды тоже можно сказать... Ну какой к черту 1982? Ну блин, авторы, ну посмотрели бы «Смерть на взлете
», «Не могу сказать прощай
», «Наследница по прямой
», «Родня
», «Берегите женщин
», «Уникум
» и мн.др. — как выглядели женщины того времени, какие прически у них были, как они одевались, как танцевали, как двигались.
Nord
: Не носили чёрные платья. Это СССР, 1982 г. Только если траур. Да и то редко. Это мода Франции, Коко Шанель.
Флорина
: У Лаврова
здесь очень уж глаза накрашены, даже как-то зловеще нижние веки подчеркнули. На фоне лысой головы особенно заметно. Перестарались гримеры. Параллельно смотрю «Тень Чикатило
», там его грим получше, не так в глаза бросается.
Полина Серова
: И снова все в «Арлекино» в одних и тех же платьях! Стабильно зеленое, черное через шею и белое))) Ну неужели сложно было ещё по одному платью в запасе иметь, чтобы чередовать хотя бы, ну комично прям!
Artin Su (Сочи)
: Какая шикарная работа оператора, звукооператора и светоосветителей! А также замечательные песни и их исполнение! От девчонок бэк-вокалисток глаз не оторвать!
Шиповник
: «Любовь. Комсомол и Весна». Помню, с каким пиететом её исполняли на эстраде. А девки из подтанцовки — в мини-юбках и задницами крутят. 1982 год — 60-летие СССР.
LucyK
: Шакуров классный. А вот подпевка-подтанцовка и попсовые эстрадные номера, на мой взгляд, вообще мимо того времени. Пародия, причем совершенно не похожая. Хоть бы передачу «Песня года» создатели глянули — как тогда люди на сцене держались, двигались, пели.
Кот-коммерсант
: Вообще зря сценаристы придумали эту линию с Наутилусом. В 1982-м их мало кто знал даже в Свердловске, вид у них был абсолютно другой, в таком гриме «новой волны» они стали выступать примерно с осени 1986 года, в 1982-м они то и в Москве если и были, то только как туристы и вид у них был самый обычный...обычная студенческая группа была... Про Москву лучше было бы того же Мамонова
вспомнить.
Гоп-стоп
: Даже для афганцев слишком борзо избить двух сотрудников МУРа.
Orbita
: Эпизод, дискредитирующий всех — и афганцев, и МУРовцев, и актеров, их игравших, а также сценаристов и режиссеров. В страшном сне не приснится, что до такого можно додуматься.
Neo Kinescop
: Им нужно опорочить всю правоохранительную систему 80-х годов. Они её ненавидят и хотят, чтобы и зритель её ненавидел, вот и всё. Поэтому и собрали в своем кино таких персонажей. Ну, если они так с системой, то и мы имеем право поглумится над их нелепым детищем. Уж не взыщите. Как сказал один из персонажей романа Захара Прилепина
«Обитель», «Я мало люблю советскую власть, но её как-то по особому ненавидят люди которые мне отвратительны. И это меня с ней примиряет
». Я под этой фразой подписываюсь однозначно. И люди мне такие отвратительны и их творения тоже.
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Ретродетектив «Бизон»
В гостях у сказки
Lionelrk
: Сценаристы столько всего нагородили, что получается какая-то альтернативная реальность, комикс по мотивам.
LucyK
: Развитие некоторых сюжетных линий продолжается по типу «В гостях у сказки». Уж очень на такую тематику стало похоже.
Neo Kinescop
: Здесь я на стороне киноделов. Пусть фантазируют, пусть показывают невероятные, не имеющие отношения к реальности способы убийства людей. Нельзя, чтобы кино можно было использовать в качестве пособия по изготовлению орудий убийства. Помню, в каком-то фильме подрывник делал взрывчатку буквально из дерьма и палок. И пусть! Пусть потенциальные убийцы идут по ложному следу и пытаются повторить киношные фокусы. То же касается и наркотиков. Никаких реальных технологий, только сказочный бред.
ДаНаливай
: Майор Черкасов есть кто? Сказочный герой, архетип, можно сказать. Поэтому ему можно все! К примеру, остановилось у него сердце, надолго (жена Маргарита так сказала). Другой бы, конечно, помер — а майор Черкасов полежал-полежал, потом сердце обратно заработало, он и оклемался. Только ногу приволакивает, да спина обгорела — но в целом практически орел.
Хорошо, я считаю, правильно придумано. Без дурацких объяснений и скушных подробностей. Архетипу они ни к чему. «Спрыснул Волк Ивана мертвой водой — и забилось Иваново сердце. Спрыснул Волк Ивана водою живою - и встал Иван на ноженьки....» Перед вами не историческое кино и даже не ретро-детектив, перед вами нормальная, по всем законам жанра развивающаяся сказка. И когда вы с этим смиритесь - вам даже будет интересно смотреть… тут сразу всё богатство русского фольклора, можно сказать)))
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Зрители о сериале «Топор» также с Андреем Смоляковым в главной роли
Жили бедно, но дружно
Шиповник
: У моих родителей никакого блата в кассах не было. Мне было очень обидно, что не смогли достать билет на Кикабидзе
, который к нам приезжал на пике своей певческой карьеры — 1982 или 1983 год. Билеты распространялись только по блату.
Клавдия Малинина
: В 1984 или 1985 году зимой ходили на концерт Вилли Токарева
, была метель и кроме этого в памяти ничего не осталось , билеты покупали в обычном киоске по доступной цене, поэтому и пошли на концерт. В 1989 ходили на Pink Floyd , ушли после пролета розовой свиньи, из-за нее и пошли на концерт, восторга концерт не оставил, и стоимость удовольствия была доступной. Было много попыток приобщиться к «искусству», но каждый раз впечатлений - ноль. «Служанки» Райкина
, Шифрин
, Петросян
, да всех долго перечислять. Большее удовольствие приносили сборы на мероприятие. В итоге мы сами провоцировали и провоцируем финансовые махинации на «поле искусства». Все это можно посмотреть дома, с большим комфортом (коньяк+шампанское+жульен+бутерброд с икрой).
Nord
: Билеты на наших артистов стоили недорого. Студентом ходил, например, на «Поющие гитары» в 70-е. И в буфете можно было спокойно прикупить бутерброды с чёрной (?!) икрой. Всё это в СССР. Самые дорогие билеты в начале 80-х стоили 5 руб. Это на «Танцевальный коллектив», Япония. А на «Весёлых ребят» помню, что дёшево, правда в спорткомплексе. На «Бони М» знакомая покупала за 50 руб. В интернете пишут, доходило до 200 руб. Врут, поди, не верю.
Neo Kinescop
: Битлы и Роллинги к нам не приезжали, а на остальных как-то не приходилось доплачивать. На такого певца, которого Мартиросьян
изобразил, пришлось бы силком загонять народ. Приезжали к нам Зыкина
, Воронец
. Зал конечно собирали, но так... без ажиотажа. Я частенько ходил в 70-е на гастролирующих артистов. «Самоцветы», «Весёлые ребята» и прочие популярные тогда группы. Билет в партер стоил 2.50. Иными словами, с зала на тысячу мест можно было за один концерт снять 2 500, максимум. Сторублёвками это 25 бумажек — четверть банковской упаковки. И это ВСЕГО... А что-то ведь нужно было государству отдать. А тут целую сумку денег таскают две серии. И похоже, что с одного концерта. Даже если рублями поменять, столько не набралось бы. Дурят нас киноделы, ох дурят.:)))
Nord
: «Левые» концерты в СССР были ещё с 70-х. Их давали, например, «Машина времени». Этот эпизод есть в к/ф «Дом Солнца
». Красочный. Антонов
много зарабатывал на «левых» выступлениях. Мог сразу купить себе «Жигули». Они стоили 5500 руб.
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Зрители о ретро-детективе «Шифр»
В огне не горит, в воде не тонет
Иван Оклахома (Омсукчан)
: Героический мент Черкасов воскресает аки птица Феникс и, под аплодисменты недалеких бывших коллег, блестяще раскрывает запутанное дело с левыми билетами. Очередное опереточное ретро-мыло ментовского разлива.
Шиповник
: Возраст Черкасова определить сложно с такой лысой внешностью.
Ири Дан (Москва)
: Удовольствия не получила. Однообразие ситуаций - ну, ооочееь умный Черкасов, которого постоянно гнобит начальство. Клоун Никита, который подтявкивает в кабинете тестя. Беспомощная милиция, всесильное КГБ. Да, штрихи того времени иногда вызывают ностальгию, но отсутствие справедливости возмутительно. Лучшим сезоном был «Палач
». На этом надо было остановиться. Вечный майор со своими цыплятами, которые без него как потерянные. Нестареющая Соня, которая не может его заменить и опять вляпывается в неприятности. Сам Черкасов в надоевших плаще и шляпе напоминает Фредди Крюгера.
Orbita
: Плащ и шляпа Черкасова, как и рукописи, не горят…
Евгений.Белькевич
: Спасибо авторам за новый сезон. Может быть теперь точка в долгоиграющей биографии Черкасова будет поставлена адекватно.
Savannah: Точки не будет. 11 сезон планируют снимать
Флорина: Боже, он тут уже еле ходит, в 11 сезоне на носилках будут носить на место преступления.
Natalia Stompel
: Читать комментарии намного интереснее, чем смотреть серии).
Сериал «Мосгаз. Дело №10. Метроном» смотрите в онлайн-кинотеатре Okko
«Мосгаз. Дело №10: Метроном»
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