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«Красные линии»: Кинороман с Полиной Гагариной

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16 мая 2024
В онлайн-кинотеатре START вышли две серии «Красных линий» – спин-оффа популярного сериала «Бывшие», где рассказывается предыстория одной из центральных героинь третьего сезона. Новое шоу посвящено извилистому пути — от одних зависимостей до других, — который проходит писательницы Елены Берн в исполнении Полины Гагариной.

«Красные линии»: Кинороман с Полиной Гагариной

В третьих «Бывших» популярная коуч и писательница Елена Берн в попытках избавиться от алкогольной зависимости пришла к переживающему не лучший период Илье (Денис Шведов). В «Красных линиях», действие которых происходит за три года до тех событий, еще никому не известная Лена Огурцова пришла в издательство с просьбой опубликовать первый роман. За плечами Елены Берн – многомиллиардные контракты, иллюстрирующие успех социальные сети и огромная душевная рана, заполняемая алкоголем и разного рода сексуальными связями. У Лены Огурцовой пока только шрам на лице и в сердце: она сбежала из Плеса в Москву от мужа-абьюзера (Ростислав Бершауэр). Тот, впрочем, больше переживает не за пока еще супругу или оставшегося с ним сына, а за машину, на которой Лена отправилась покорять столицу.

Смотреть онлайн Первый сезон сериала «Бывшие»
Напористости Берн Огурцовой не достает. Издатель (Алексей Маклаков) не спешит даже читать роман – рукописи тут не горят, а лежат мертвым грузом. Ему бы поскорее выпустить новую книгу Михаила Наумова (Илья Любимов) – популярного некогда писателя, уже давно не выдававшего новинок. «У меня чернила закончились», – пафосно оправдывается тот, погрязший в долгах и почти разошедшийся из-за этого с женой — по совместительству агентом Клавдией (Александр Флоринская). Творческий кризис Наумов запивает алкоголем, а экономический – подработкой в качестве редактора того самого издательства, где пылится рукопись Лены Огурцовой. Она – пока рукопись, а не сама Лена – вдруг будоражит в Наумове остатки хоть каких-то человеческих чувств и литературной энергии. Так что сбитый с книжного Олимпа писатель намерен вместе с Огурцовой завершить «Красные линии», а заодно втянуть её в любовный роман. Только готова ли к этому испытанию сама дебютантка?

«Красные линии»: Кинороман с Полиной Гагариной

«Красные линии» даже не пытаются сохранять стилистику «Бывших». Мелодрама о созависимых отношениях и рождающихся в них зависимостях превращается в психологический триллер: в этом жанре онлайн-кинотеатр START после «Содержанок» и «Жить жизнь». Уже первые две серии насыщены событиями: от побега Лены с последующей аварией на машине (пока еще) супруга до внезапно вспыхнувшей страсти к Наумову. Рукопись Огурцовой не раз называют сказкой, хотя сюжет остается загадкой: известно, разве что о разговоре со змеей (видимо, так создатели намекают на зеленого змия, фигурировавшего и в оригинальных «Бывших»). Вот и «Красные линии» — своего рода сказка для взрослых. Про несчастную Золушку, которая, как мы уже знаем, хоть и не найдет принца, но обретет некое финансовое благополучие — и полцарства в придачу.

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Снимал «Красные линии» режиссер Гамлет Дульян, чей фильм «Мы», как роман Огурцовой, все еще ждет звездного часа на полках кинопрокатных компаний, не решающихся выпустить антиутопию по Замятину в наше непростое время. И возникает ощущение, что постановщик, чтобы не растерять навыки, буквально набросился на сериал, демонстрируя умение работать в самых разных жанрах: от мелодрамы про несчастную женщину до детектива, от триллера до, страшно сказать, эротической драмы. Идет ли эта дикая смесь на пользу «Красным линиям» – пока большой вопрос. С другой стороны, и первый роман Огурцовой, написанный вместе с одиозным Наумовым, так или иначе все-таки стал началом успешного пути. Пусть даже за это потом и пришлось заплатить сполна.

«Красные линии». Фичуретка

Смотрите сериал «Красные линии» в онлайн-кинотеатра СТАРТ с 16 мая.

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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   17.05.2024 - 01:00
Как понял намешали здесь всего что можно было, в рамках не доводящих до абсурда. Не сильно удивлен.! читать далее>>
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«Красные линии»: Кинороман с Полиной Гагариной фотографии
«Красные линии»: Кинороман с Полиной Гагариной фотографии
«Красные линии»: Кинороман с Полиной Гагариной фотографии
«Красные линии»: Кинороман с Полиной Гагариной фотографии
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