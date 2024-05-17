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«Калимба»: Мирись — и больше не дерись

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17 мая 2024
В онлайн-кинотеатре Okko вышли первые серии проекта «Калимба» — мини-сериала режиссера Нурбека Эгена, в котором звезды российского кино играют участников загадочного психологического эксперимента под руководством профессора в исполнении Федора Бондарчука. Герметичный триллер, действие которого разворачивается внутри бункера, сталкивает преступников с их жертвами — и ситуация предсказуемо и очень стремительно выходит из-под контроля.

«Калимба»: Мирись — и больше не дерись

Суть психологического упражнения, задуманного Виктором Мещерским (Бондарчук) – опытным психиатром, работавшим в том числе с маньяками — в том, чтобы свести на одной территории пары, в которых один человек пострадал от действий другого. И с помощью групповых и индивидуальных занятий добиться прощения, примирения и всеобщего исцеления. Для этого в подвале заброшенной и спрятанной где-то в лесу клиники профессор выстроил оснащенный всем необходимым для двухнедельного пребывания — и утыканный камерами слежения — бункер на восьмерых человек. Уговорить «подопытных» оказалось не так уж сложно, ведь все они остро нуждаются в деньгах, которые обещаны в конце, и в целом находятся на разных стадиях уныния — есть чем манипулировать. Подписав все бумаги, в свои «кельи» заселяются Катя (Алена Михайлова) и Елисей (Сергей Горошко) — когда-то он влюбил ее в себя, а потом исчез с ее деньгами, Рома (Петр Скворцов) и Андрей (Константин Плотников) — первый, дилер, подсадил второго, журналиста, на наркотики, Сергей Аркадьевич (Дмитрий Воробьев) и Наташа (Елизавета Шакира) — будучи пьяной, девушка сбила уважаемого судью на машине, скрылась, а он потерял все, в том числе возможность ходить, Нурлан (Джал Ибрагимов) и Таня (Юлия Волкова) — он изнасиловал ее, когда она была подростком.

«Калимба»: Мирись — и больше не дерись

Сперва ни о каком примирении речи не идет, все настроены враждебно, а некоторые и вовсе с трудом переносят нахождение с обидчиком в одном помещении. Однако Мещерский, неотрывно наблюдающий за группой, не намерен сдаваться, и даже достигает некоторого прогресса на первой групповой сессии. Но зритель уже знает, что за стенами импровизированной клиники творится что-то неладное и неведомое никому из участников эксперимента, даже его организатору. По лесу бродит некто с ружьем, подбираясь все ближе к зданию — и в итоге наносит роковой удар, после которого героям придется столкнуться не только со своими страхами, демонами и травмами, но и буквально бороться за жизнь. И все не случайно, ведь связывают их, кажется, не только условия эксперимента, но и еще одна — одна на всех — тайна.

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Вместе с медленной, но все же очевидной дестигматизацией психотерапии в обществе, в российском кино и сериалах в последнее время – прямо-таки культ демонических психологов и психиатров. Из свежих примеров на слуху — Даниил Воробьев в «Осьминоге» и Филипп Янковский в «Черном облаке». Персонаж Бондарчука – к слову за эту роль он удостоился приза фестиваля Original+ — хоть и строит из себя, как и его «коллеги», исследователя с благими намерениями, на поверку не так уж прост. И сам столкнулся с некоторыми проблемами психики, не даром же он скрупулезно записывает все, что происходит за день — завтра что-то может безвозвратно стереться из памяти. К тому же истинная цель эксперимента, чем дальше, тем кажется более туманной и неочевидной.

«Калимба»: Мирись — и больше не дерись

Психологическая тема в целом становится ключевой для «Калимбы», так как у всех персонажей, так и иначе, подорвано не только физическое, но и ментальное здоровье. Постепенно они все больше говорят о себе, делая напряженным и динамичными даже разговорные части сериала и не давая действию провисать, даже когда оно слегка буксует в силу своей герметичности. Характеры получаются как минимум выпуклыми: героиня Волковой от напряжения переходит на крик и готова применить физическое насилие, контрастируя с хрупкой и слезливой Михайловой и развязной и дерзкой Шакирой. Изворотливый Горошко, прямолинейный Скворцов, молчаливый Ибрагимов, рассудительный Плотников, депрессивный Воробьев – настоящая галерея типажей. Домыслы и подозрения плодятся в геометрической прогрессии, подпитываемые страхом и всеобщим недоверием. Тогда как времени на то, чтобы стать командой и отложить все претензии друг у другу на потом, становится все меньше.

Читать Обзор сериала «Черное облако»
Интересная «Калимба» и с визуальной точки зрения. Вроде бы простая, но при этом зловещая локация, осматривать которую зрителю предлагают еще и через камеры слежения, причудливо искажающие картинку, как кривые зеркала в комнате смеха из парка аттракционов. Впрочем, не до смеха: чем дальше, тем изображение все больше погружается в подвальный мрак, в затхлую атмосферу тоннелей, ведущих из бункера на волю — но света в конце пока не видно. Герои копошатся в темноте, вслепую пытаются разгадать ребус, не зная, что за закрытыми дверями их уже давно никто не слышит и не видит. Мещерскому, поначалу предстающему этакими всесильным кукловодом, наблюдающим за событиями из «режима бога», приходится не сладко — на Федора Бондарчука находит управу Сергей Гармаш. И это не спойлер, так как даже на середине сериала не ясно, что он за тип, зачем следит за экспериментом и чего хочет от его участников.

Смотрите сериал «Калимба» в онлайн-кинотеатре Okko с 16 мая.

«Калимба». Трейлер №2

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