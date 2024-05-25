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«Первый класс»: Школа жизни

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25 мая 2024
В онлайн-кинотеатре Иви вышли все серии драмеди «Первый класс» про трех подруг, которые пытаются устроить детей в новую петербургскую школу «Культурное наследие», где, как гласят рекламные материалы, будет воспитываться элита города. Только борьба за детское будущее оборачивается драматическим настоящим. Сериал о том, к чему приводит женская дружба и конкуренция придумали тоже женщины – сценаристы Елена Любарская, Анна Соболевская и режиссер Светлана Самошина, в своей дебютной полнометражной работе «Край надломленной луны» уже исследовавшая болевые точки в отношениях матерей и детей.

«Первый класс»: Школа жизни

Когда-то приехавшая покорять культурную столицу Аня (Юлия Хлынина) совсем близка к цели – ее наконец должны повысить до заместителя председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга. Для дочки Сони (Алиса Руденко) амбициозная мама хочет достойное будущее, а потому намерена отдать ее в первый класс новой школы «Культурное наследие», которая 1 сентября откроется в историческом особняке и начнет воспитывать элиту города. Конкурс на зачисление, правда, серьезный, но наверняка ожидаемый карьерный рост Ане поможет. Только вот вместо назначения – неожиданное понижение. На теперь уже бывшего начальника (Артем Ткаченко) заводят дело о взятках, а пост руководительницы комитета занимает Виктория Потапова (Елена Лядова), как раз курирующая школу «Культурное наследие» и сразу же не взлюбившая Аню. Муж Ани – тихий майор с говорящей фамилией Великоборец (Артем Быстров) – супругу утешает, как может. И в школу ребенка можно отдать обычную, да и на работе все образуется. Но Аня не может пустить жизнь на произвол судьбы – она привыкла бороться за место под солнцем, ну или под сводами старинного особняка, который обеспечит перспективное будущее Сони.

Читать: Интервью с Юлией Хлыниной
Еще у Ани есть подруги, с которыми она не спешит делиться новостями – ни о карьерном падении, ни о потенциальном образовательном взлете дочери. Дружат девчонки с института – вместе учились на филфаке, но по профессии так никто работать и не пошел. Коренная петербурженка Таня (Марина Васильева) хоть и пишет свою первую книгу, но деньги зарабатывает работой бармена и сдачей комнаты туристам. Таня тоже воспитывает дочь, которую тоже зовут Соня (Марта Евстигнеева), правда, чтобы двух Сонь не путали по именам, Таня чаще называет дочь Софа. И Софе тоже нужно пойти в первый класс.

«Первый класс»: Школа жизни

Папа девочки – создатель криптовалюты Денис (Никита Ефремов) – хочет забрать дочь в Москву, где уже нашел для нее хорошую бизнес-школу. Навыки финансовой грамотности, как уверяет новая женщина папы, блогер Наташа (Стася Милославская) – нужно прокачивать с детства. Чтобы Денис не увез дочь в Москву, Таня врет ему, что уже устроила Софу в первый класс – конечно же, в «Культурное наследие». Уж она-то точно справится со вступительными заданиями – девочка разбирается не только в крипте, но и цитирует Бродского, и знает все памятники родного города. Вот она – настоящая интеллектуальная элита Санкт-Петербурга.

Третья подруга – красавица Лена (Аня Чиповская) – стала тренером по йоге, где однажды и встретила своего мужа Бориса (Ростислав Бершауэр). Все пять лет брака она пытается забеременеть, но ничего не выходит. Зато большое количество времени с Леной проводит сын Бориса от первого брака – Петя (Илья Кондратенко), который уже успел подружиться с двумя Сонями, и тоже готовится к поступлению в школу. Папа хочет вырастить из тихого мальчишки спортсмена, который после тренировок по гребле видит кошмары с водным монстром. А Лена просто хочет, чтобы он пошел в школу поближе к матери Пети. И для такой локации тоже оптимально подходит «Культурное наследие».

«Первый класс»: Школа жизни

«Первый класс» поначалу насмешливо представляет и систему образования, и дружбу трех главных героинь – довольно искреннюю и не токсичную, несмотря на женскую конкуренцию. В какой-то момент они даже объединяются ради того, чтобы именно их дети поступили в элитную школу, находят списки с другими родителями, подавшими заявки, и пытаются убедить их, что в «Культурное наследие» соваться все-таки не стоит. Но эта иногда даже по-милому простодушная гонка за будущее для каждой оборачивается внутренней борьбой и драмой в самом что ни на есть настоящем.

Читать: Рецензия на полнометражный дебют Светланы Самошиной «Край надломленной луны»
Снятый Светланой Самошиной сериал фиксирует, что бывает в отечественных проектах нечасто, трансформацию героинь – из тихой интеллигентной петербурженки в расчетливую мамашу, из нелюбимой мачехи в любящую маму, готовую стать настоящим другом ребенку, из хладнокровной карьеристки в наконец осознающую последствия своей большой маленькой лжи женщину, понимающую, что семья важнее работы. Однако назвать проект отечественным ответом зарубежному сериалу по мотивам романа Лианы Мориарти нельзя.

«Первый класс» хоть и фокусируется на женщинах и детях, но представляет собой историю тотальной разобщенности. Из недомолвок, внутренних обид и неуемных амбиций здесь плетется липкая паутина лжи, в которую попадают причем не только главные героини, но и большое количество запоминаюхся второплановых персонажей. Едва ли не самая трагичная, хоть и прикидывающаяся порой трагикомичной, линия – у героини Елены Лядовой, тоже исследующей верхние грани женского образа амбициозной карьеристки, душевные раны и комплексы замещающей дорогими ботинками для глуповатого любовника или личным коучингом, на котором нет даже намека на честность и правду. Они здесь закопаны под красивыми фасадами – успешных должностей, эффектных любовников, благополучной семейной жизни, следования традициям, воспитания элиты, сохранения культурного или не совсем наследия. Но за разрекламированной красивой картинкой каждую и каждого ждет обычный хозяйственный быт – с плохой проводкой и канализацией, с трещинами в стенах и душах. И неважно, идет речь о модной школе, расположившейся в старинном петербургском особняке, или о людях, вне зависимости от их гендерной принадлежности.

Все серии «Первого класса» уже в онлайн-кинотеатре Иви.

«Первый класс». Тизер-трейлер

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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   25.05.2024 - 15:39
Глубинке не понять, врятли будет интересно смотреть на непонятные движения родителей. Раньше такого не было, а люди были умнее и профессиональнее. читать далее>>
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