Если не дед, то кто? «Денискины рассказы» — новый сериал по произведениям Драгунского

1 июня, в День защиты детей, в онлайн-кинотеатре KION выходит сериал «Денискины рассказы», созданный Киномпанией братьев Андреасян по мотивам произведений Виктора Драгунского. Два года назад студия приобрела права на экранизацию у наследников писателя и заявила о намерении создать по ним полнометражный фильм и сериал. Рассказываем, какой вышла многосерийная версия проекта.
«Мы живем в прекрасной стране» — помните, так начиналась пластилиновая заставка популярной анимационной франшизы «Гора самоцветов
». Новый проект «Денискины рассказы» заимствует этот способ: в начале каждой серии детский голос сообщает зрителям о том, что Москва – самый лучший и волшебный город в мире. Пролог сопровождается яркими рисунками, стилизованными Искусственным интеллектом под детские.
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«Веселые истории» — первая экранизация рассказов Драгунского
ИИ – сфера деятельности родителей маленького Дениса Кораблева (Максим Матузный
), современного мальчика, который любит зависать в телефоне. Срочная командировка вынуждает маму и папу (Елизавета Моряк
и Сергей Мелконян
) на несколько дней оставить ребенка с дедом (Александр Пашутин
) — тоже Денисом, одиноким, но обеспеченным московским пенсионером, целый год не видевшим внука. Отношения старшего и младшего Кораблевых становятся доверительными после того, как в районе вырубают свет, а у мальчика садится телефон. Чтобы скоротать время, дед Денис начинает рассказывать внуку истории из советского детства (Дениску из прошлого играет Роман Панков
). Про маму (Анна Махлина
) и папу (Дмитрий Ендальцев
), про друга Мишку Слонова (Дмитрий Орлов
), у которого он выменял игрушечный самосвал на светлячка, про игры в песочнице с подругой Аленкой (Варвара Бирюкова
) и многие другие истории.
Цикл рассказов советского писателя Виктора Драгунского, посвященный жизни младшего школьника Дениски Кораблева насчитывает более 60 произведений. Они стали классикой отечественной литературы, много раз переиздавались и экранизировались. Самую известную телеадаптацию — двухсерийные «Удивительные приключения Дениса Кораблева
» 1979 года — сняли сразу несколько режиссеров. Сценарий для той картины, включавшей эпизоды из девяти рассказов, написал сын писателя Денис Драгунский
— журналист и тоже писатель, являющийся, собственно, прототипом главного героя. Преемственность продолжается и 35 лет спустя: режиссером новой экранизации стал Артемий Драгунский
— племянник Дениса Викторовича, сын его родной сестры Ксении
, драматурга и искусствоведа, совсем недавно, в 2021-ом, к сожалению, покинувшей наш мир.
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, одинаково свободно себя чувствующий с героями как «Манюни
», так и «Ресторана по понятиям
», и Ерзия Ертлес
, у которой за плечами комедии «Преподы на всю голову
» и «Теща
». Их задачей было оформить оригинальные произведения в виде дедушкиных рассказов внуку и придумать параллели между детствами Денисов разного поколения. Кто еще не понял, это новый тренд российском детском кино: кое-где в кинотеатрах страны еще можно посмотреть фильм «Каждый мечтает о собаке
», снятый также по книге популярного советского прозаика и представляющий собой нравственное наставление внукам от человека, чье детство пришлось на 1960-70-е. Новые «Денискины рассказы» идеально продолжают актуальную тенденцию преемственности: и по содержанию, и по факту участия в съемках внучатого племянника писателя. Кстати, о режиссере почти ничего не известно, ведь это его дебют.
Эпизоды короткие — около 20 минут с титрами. История дедушки и внука – горизонтальная линия с продолжением – служит основанием для вертикальной составляющей: собственно, сюжетов Драгунского. В каждой серии заключен один рассказ, но события прошлого и настоящего перекликаются. Дед не просто пускается в воспоминания, а реагирует на обстоятельства их совместного с внуком пребывания. Это отличная форма подачи, потому что сами по себе истории о советском детстве слишком далеки от нынешних детей, в чем-то даже непонятны. Тут же в нужный момент рассказа дед всегда возвращается из глубин памяти, чтобы объяснить внуку ту или иную утраченную подробность. Ну, например, что раньше почти все мальчики коллекционировали марки, а соседи по коммуналке согласовывали между собой расписание пользования ванной. Кроме того, в каждой байке заключается поучительный урок, полезный опыт, из которого ребенок самостоятельно делает мудрый жизненный вывод в конце каждой серии.
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Так, первая история случается, когда район остается без света, и герои видят светлячка. Восторг Дениса подкрепляется историей предка (рассказ «Он живой и светится»), после чего мальчик уже не хочет играть в телефон, потому что «Не всё, что светится, – живое, но всё живое имеет внутренний свет». В другой серии в доме начинается шумный ремонт, и Кораблевы идут завтракать на свежий воздух, где знакомятся с соседкой и её дочкой (Янина Студилина
и Вероника Зверева
). Чуть позже дети попадают в историю, похожую на ту, что случилась в юности у Дениса Викторовича, когда они с друзьями нашли оставленную малярами краску (рассказ «Сверху вниз наискосок»). Мораль этой истории: прежде чем хорошенько пошалить, надо подумать и принять правильное решение.
Визуально сериал сделан профессионально, ярко, по-киношному: с богатым предметным миром, атмосферой старой Москвы, аккуратными монтажными переходами, анимацией. Правда, бодрое музыкальное сопровождение несколько навязчиво — и общий оптимизм произведения из-за него зашкаливает. Кроме того, под маской воодушевления, добра и любви улавливается и подспудная критика поколения, оторванного от советских традиций. То, что люди прошлого выглядят идеальными, еще можно объяснить детским восприятием и ностальгией по юности, а вот образы современных родителей-айтишников поданы с комизмом уже совсем по другим причинам. Нерешительный папа, над которым на полголовы возвышается доминирующая мама в остроугольных хищных очках и строгом костюме. Типичные представители пропащего поколения с навязанными ценностями, они не могут нормально воспитать ребенка. Вот он и сидит целый день в телефоне, и только человек советской закалки сможет его оттуда вытащить. Если не дед, то кто?
Смотрите сериал «Денискины рассказы» в онлайн-кинотеатре KION с 1 июня.
«Денискины рассказы»
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