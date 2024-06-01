Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Если не дед, то кто? «Денискины рассказы» — новый сериал по произведениям Драгунского

Обзор сериалов >>
1 июня 2024
1 июня, в День защиты детей, в онлайн-кинотеатре KION выходит сериал «Денискины рассказы», созданный Киномпанией братьев Андреасян по мотивам произведений Виктора Драгунского. Два года назад студия приобрела права на экранизацию у наследников писателя и заявила о намерении создать по ним полнометражный фильм и сериал. Рассказываем, какой вышла многосерийная версия проекта.

Если не дед, то кто? «Денискины рассказы» — новый сериал по произведениям Драгунского

«Мы живем в прекрасной стране» — помните, так начиналась пластилиновая заставка популярной анимационной франшизы «Гора самоцветов». Новый проект «Денискины рассказы» заимствует этот способ: в начале каждой серии детский голос сообщает зрителям о том, что Москва – самый лучший и волшебный город в мире. Пролог сопровождается яркими рисунками, стилизованными Искусственным интеллектом под детские.

Смотреть онлайн «Веселые истории» — первая экранизация рассказов Драгунского
ИИ – сфера деятельности родителей маленького Дениса Кораблева (Максим Матузный), современного мальчика, который любит зависать в телефоне. Срочная командировка вынуждает маму и папу (Елизавета Моряк и Сергей Мелконян) на несколько дней оставить ребенка с дедом (Александр Пашутин) — тоже Денисом, одиноким, но обеспеченным московским пенсионером, целый год не видевшим внука. Отношения старшего и младшего Кораблевых становятся доверительными после того, как в районе вырубают свет, а у мальчика садится телефон. Чтобы скоротать время, дед Денис начинает рассказывать внуку истории из советского детства (Дениску из прошлого играет Роман Панков). Про маму (Анна Махлина) и папу (Дмитрий Ендальцев), про друга Мишку Слонова (Дмитрий Орлов), у которого он выменял игрушечный самосвал на светлячка, про игры в песочнице с подругой Аленкой (Варвара Бирюкова) и многие другие истории.

Если не дед, то кто? «Денискины рассказы» — новый сериал по произведениям Драгунского

Цикл рассказов советского писателя Виктора Драгунского, посвященный жизни младшего школьника Дениски Кораблева насчитывает более 60 произведений. Они стали классикой отечественной литературы, много раз переиздавались и экранизировались. Самую известную телеадаптацию — двухсерийные «Удивительные приключения Дениса Кораблева» 1979 года — сняли сразу несколько режиссеров. Сценарий для той картины, включавшей эпизоды из девяти рассказов, написал сын писателя Денис Драгунский — журналист и тоже писатель, являющийся, собственно, прототипом главного героя. Преемственность продолжается и 35 лет спустя: режиссером новой экранизации стал Артемий Драгунский — племянник Дениса Викторовича, сын его родной сестры Ксении, драматурга и искусствоведа, совсем недавно, в 2021-ом, к сожалению, покинувшей наш мир.

Читать также Интервью со сценаристом Гайком Асатряном
Новый сценарий для проекта написали лучший автор Андреасянов Гайк Асатрян, одинаково свободно себя чувствующий с героями как «Манюни», так и «Ресторана по понятиям», и Ерзия Ертлес, у которой за плечами комедии «Преподы на всю голову» и «Теща». Их задачей было оформить оригинальные произведения в виде дедушкиных рассказов внуку и придумать параллели между детствами Денисов разного поколения. Кто еще не понял, это новый тренд российском детском кино: кое-где в кинотеатрах страны еще можно посмотреть фильм «Каждый мечтает о собаке», снятый также по книге популярного советского прозаика и представляющий собой нравственное наставление внукам от человека, чье детство пришлось на 1960-70-е. Новые «Денискины рассказы» идеально продолжают актуальную тенденцию преемственности: и по содержанию, и по факту участия в съемках внучатого племянника писателя. Кстати, о режиссере почти ничего не известно, ведь это его дебют.

Если не дед, то кто? «Денискины рассказы» — новый сериал по произведениям Драгунского

Эпизоды короткие — около 20 минут с титрами. История дедушки и внука – горизонтальная линия с продолжением – служит основанием для вертикальной составляющей: собственно, сюжетов Драгунского. В каждой серии заключен один рассказ, но события прошлого и настоящего перекликаются. Дед не просто пускается в воспоминания, а реагирует на обстоятельства их совместного с внуком пребывания. Это отличная форма подачи, потому что сами по себе истории о советском детстве слишком далеки от нынешних детей, в чем-то даже непонятны. Тут же в нужный момент рассказа дед всегда возвращается из глубин памяти, чтобы объяснить внуку ту или иную утраченную подробность. Ну, например, что раньше почти все мальчики коллекционировали марки, а соседи по коммуналке согласовывали между собой расписание пользования ванной. Кроме того, в каждой байке заключается поучительный урок, полезный опыт, из которого ребенок самостоятельно делает мудрый жизненный вывод в конце каждой серии.

Читать также Рецензия на фильм по повести Железнякова «Каждый мечтает о собаке»
Так, первая история случается, когда район остается без света, и герои видят светлячка. Восторг Дениса подкрепляется историей предка (рассказ «Он живой и светится»), после чего мальчик уже не хочет играть в телефон, потому что «Не всё, что светится, – живое, но всё живое имеет внутренний свет». В другой серии в доме начинается шумный ремонт, и Кораблевы идут завтракать на свежий воздух, где знакомятся с соседкой и её дочкой (Янина Студилина и Вероника Зверева). Чуть позже дети попадают в историю, похожую на ту, что случилась в юности у Дениса Викторовича, когда они с друзьями нашли оставленную малярами краску (рассказ «Сверху вниз наискосок»). Мораль этой истории: прежде чем хорошенько пошалить, надо подумать и принять правильное решение.

Если не дед, то кто? «Денискины рассказы» — новый сериал по произведениям Драгунского

Визуально сериал сделан профессионально, ярко, по-киношному: с богатым предметным миром, атмосферой старой Москвы, аккуратными монтажными переходами, анимацией. Правда, бодрое музыкальное сопровождение несколько навязчиво — и общий оптимизм произведения из-за него зашкаливает. Кроме того, под маской воодушевления, добра и любви улавливается и подспудная критика поколения, оторванного от советских традиций. То, что люди прошлого выглядят идеальными, еще можно объяснить детским восприятием и ностальгией по юности, а вот образы современных родителей-айтишников поданы с комизмом уже совсем по другим причинам. Нерешительный папа, над которым на полголовы возвышается доминирующая мама в остроугольных хищных очках и строгом костюме. Типичные представители пропащего поколения с навязанными ценностями, они не могут нормально воспитать ребенка. Вот он и сидит целый день в телефоне, и только человек советской закалки сможет его оттуда вытащить. Если не дед, то кто?

Смотрите сериал «Денискины рассказы» в онлайн-кинотеатре KION с 1 июня.

«Денискины рассказы»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Премьера «Денискиных рассказов» с Елизаветой Моряк и Александром Пашутиным состоится в День защиты детей
Завершились съемки драматического сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским в главной роли
Иван Янковский отдаст наказания за преступления на «Аутсорс»
Милости просим: детское и семейное кино, поддержанное государством
В конкурс фестиваля «Читка 2.0» вошли новая версия «Мастера и Маргариты» и сериалы по произведениям Кира Булычева и «Денискиным рассказам»
Не стало драматурга Ксении Драгунской
Суздальский фестиваль-2020: От молодых до мастеров
«Везуха!»
Поиск по меткам
Детское кино / ДетиретроРоссийские сериалыЭкранизация
персоны
Гевонд АндреасянСарик АндреасянГайк АсатрянВарвара БирюковаКсения ДрагунскаяАртемий ДрагунскийВиктор ДрагунскийДенис ДрагунскийДмитрий ЕндальцевЕрзия ЕртлесВероника ЗвереваМаксим МатузныйАнна МахлинаСергей МелконянЕлизавета МорякДмитрий Орлов (VI)Роман ПанковАлександр ПашутинЯнина Студилина
фильмы
Гора самоцветовДенискины рассказыКаждый мечтает о собакеМанюняПреподы на всю головуРесторан по понятиямТёщаУдивительные приключения Дениса Кораблёва

фотографии >>
Если не дед, то кто? «Денискины рассказы» — новый сериал по произведениям Драгунского фотографии
Если не дед, то кто? «Денискины рассказы» — новый сериал по произведениям Драгунского фотографии
Если не дед, то кто? «Денискины рассказы» — новый сериал по произведениям Драгунского фотографии
Если не дед, то кто? «Денискины рассказы» — новый сериал по произведениям Драгунского фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дмитрий Липинский
31 мая ушёл из жизни актёр Дмитрий Липинский.
Анастасия Заворотнюк
30 мая ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк.
Константин Чистов
30 мая ушёл из жизни художник Константин Чистов.
Роман Клементьев
29 мая ушёл из жизни актёр Роман Клементьев.
Валерий Музыка
29 мая ушёл из жизни актёр Валерий Музыка.
Владимир Крылов
27 мая ушёл из жизни актёр Владимир Крылов.

День рождения >>

Сергей Журавель
Кристина Исайкина
Виктор Незнанов
Иван Паршин
Анна Сагайдачная
Илья Семёнов
Евгения Симонова
Виталий Хаев
Алёна Яковлева
Линн Коллинз
Сара Уэйн Коллис
Мэрилин Монро
Роберт Пауэлл
Тери Поло
Морган Фриман
Тэйлор Хэндли
все родившиеся 1 июня >>

Афиша кино >>

Манюня: Приключения в Москве
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Маленький Будда
драма, исторический фильм
Великобритания, Франция, Италия, Лихтенштейн, 1993
Винни-Пух: Кровь и мёд 2
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2024
Мария Монтессори: Воспитание любовью
биография, драма
Франция, 2024
Незнакомцы. Начало
фильм ужасов
США, 2024
(Не)идеальные мужчины
комедия
Италия, 2023
Как стать королём
комедия, мелодрама
США, 2023
Круиз. В поисках сокровищ
приключения, семейное кино
Нидерланды, 2022
Мёртвые не причиняют боли
вестерн, драма, мелодрама
Дания, Канада, Мексика, 2023
Сплетение судеб
драма, экранизация
Бельгия, Италия, Канада, Франция, 2023
Суперпташки: Улётная миссия
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Италия, 2023
Я помню
драма, комедия, мелодрама
Китай, 2020
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram