Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«На автомате»: Баю-бай, мой Калашников

Обзор сериалов >>
5 июня 2024
В онлайн-кинотеатре Wink и на «Кинопоиске» начался показ сериала «На автомате» — криминальной комедии Бориса Акопова, автора фильмов «Бык», в 2019 году победившего на «Кинотавре», и «Кэт», получившего специальное упоминание жюри ММКФ-2022. «На автомате» — сериальный дебют режиссера, рассказывающий историю двух братьев из провинциального городка, которые задолжали денег всему городу и планируют заработать с продажи случайно обнаруженного склада оружия. Старшего играет звезда «Слова пацана» Слава Копейкин.

«На автомате»: Баю-бай, мой Калашников

Рома (Копейкин) и Женя (Денис Косиков) живут с мамой Светланой (Александра Урсуляк) — тихой и скромной медсестрой — в хрущевке в спальном районе типичного небольшого российского города. Первый — поэт, то есть безработный, мечтающий однажды побывать в Венеции на могиле Бродского и в целом прославиться своим творчеством. Младший заканчивает школу и всерьез увлекается IT-технологиями — копается в компьютере, понемногу кодит, надеясь однажды создать игру, по которой снимут сериал. У обоих не ладится личная жизнь: Рома сохнет по Леле (Агния Дитковските), но та отдает предпочтение куда более перспективным женихам, а Женя с трудом справляется с гормонами при виде одноклассницы Милены (Маргарита Галич). Она, к слову, — дочь местного следователя Басова (Николай Шрайбер), у которого на допросе очень скоро окажутся оба героя.

«На автомате»: Баю-бай, мой Калашников

Дело в том, что Рома и Женя, ввиду отсутствия работы и небольшой маминой зарплаты, всерьез задолжали чуть ли не всему городу, от работников ЖКХ до приятелей и криминальных авторитетов. В их голове рождается гениальный план — нарезать и сдать на цветмет провода с заброшенного завода. Но миссия проваливается, за братьями пускается в погоню охранник, и, прячась от преследования, они обнаруживают в чужом гараже склад автоматов. Дело за малым — продать. Но оружие, конечно же, не бесхозное — за ним аж из Москвы уже мчатся бандиты Максим Стоянов и Иван Добронравов. И им, как и их местным подельникам, пропажа ценного груза ой как не понравится.

«На автомате»: Баю-бай, мой Калашников

Завязка не самая оригинальная, но бодрая — и в тренде. Тут и «живописная» провинция с ее прелестями в виде маленьких зарплат, безработицы и бандитизма в духе 90-х, и колоритные персонажи-типажи, и несколько любовных линий, весьма отчетливо очерченных уже в первых сериях, и убедительный актерский состав, в котором солирует — да еще и на волне популярности от предыдущей роли — харизматичный Слава Копейкин. Чей образ никак не сочетается с увлечением его героя поэзией, и этот контраст, надо сказать, является неожиданным и весьма интересным. Парень то и дело проникновенно цитирует самого себя и ведет воображаемые беседы с кумиром Бродским, которые помогают справляться с серостью бытия.

«На автомате»: Баю-бай, мой Калашников

Плюсы «На автомате» автоматически можно записать и в минусы проекта, точнее — ему будет не просто сражаться с обилием конкурентов, ведь подобный антураж и так или иначе схожие предлагаемые обстоятельства встречаются сегодня в каждом втором сериале. С другой стороны, Борис Акопов, несмотря на возраст, судя по его фильмам, мастер стилизации и в целом умеет создавать не просто экшен, но и красиво романтизировать всяческий криминал. В этот раз, правда, задача со звездочкой, ведь «На автомате» позиционирует себя еще и как комедия, а поэтому кровавая жесть должна быть уравновешена шутками-прибаутками. Пока что, кажется, весьма ожидаемыми и осторожными, но на то это и завязка — дальше должно быть больше.

Смотрите сериал «На автомате» в онлайн-кинотеатре Wink и на «Кинопоиске» с 5 июня.

«На автомате». Трейлер №2

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Было неловко»: Слава Копейкин о съёмках постельной сцены с Агнией Дитковските
Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева
Смотреть онлайн: «Денискины рассказы», «На автомате» и продолжение «Дома Дракона»
«Моя ли это ответственность?»: Слава Копейкин о популярности и влиянии на поклонников
Мариэтта Цигаль-Полищук, Слава Копейкин и Алла Сигалова признаны лучшими актерами по версии Премии Гильдии кастинг-директоров
Премьера криминальной комедии Бориса Акопова «На автомате» со Славой Копейкиным состоится 5 июня
«Хорошие мальчики, дружные»: звезда «Слова пацана» Слава Копейкин торгует оружием в трейлере сериала «На автомате»
Поиск по меткам
winkКинопоискНаталия ГригорьеваРоссийские сериалы
персоны
Борис АкоповМаргарита ГаличАгния ДитковскитеИван ДобронравовСлава КопейкинДенис КосиковМаксим СтояновАлександра УрсулякНиколай Шрайбер
фильмы
БыкКэтНа автоматеСлово пацана. Кровь на асфальте

фотографии >>
«На автомате»: Баю-бай, мой Калашников фотографии
«На автомате»: Баю-бай, мой Калашников фотографии
«На автомате»: Баю-бай, мой Калашников фотографии
«На автомате»: Баю-бай, мой Калашников фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лев Евилевич
3 июня ушёл из жизни актёр Лев Евилевич.
Инна Алабина
2 июня ушла из жизни актриса Инна Алабина.
Агния Елекоева
2 июня ушла из жизни актриса Агния Елекоева.

День рождения >>

Татьяна Пельтцер
Карина Реука
Владимир Седов
Владимир Стержаков
Александр Стриженов
Алиса Супрун
Владимир Сычёв
Мерле Тальвик
Лилия Толмачёва
Джейсон Айзекс
Роман Вильхельми
Антонина Гордон-Гурецкая
Пол Джаматти
Роберт Инглунд
Аманда Пейс
Соня Уолгер
все родившиеся 6 июня >>

Афиша кино >>

Последний дракон
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
Испания, Китай, 2024
Полночь с дьяволом
мистика, фильм ужасов
Австралия, ОАЭ, США, 2023
Шах и мат
комедия
Испания, 2024
Астрал. Ночь в могиле
фильм ужасов
Индонезия, 2024
На краю Земли
боевик, драма
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, 2023
Сплит. Звезда на грани
триллер
Южная Корея, 2024
Асфальтовые джунгли
драма, триллер
США, 2024
Научи меня жить
комедия
Казахстан, 2023
Непослушники
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Пушкин и… Михайловское. Начало
семейное кино
Россия, 2024
Сказочный патруль. Шоу продолжается
детский фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2024
Манюня: Приключения в Москве
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram