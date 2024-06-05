«На автомате»: Баю-бай, мой Калашников

В онлайн-кинотеатре Wink и на «Кинопоиске» начался показ сериала «На автомате» — криминальной комедии Бориса Акопова, автора фильмов «Бык», в 2019 году победившего на «Кинотавре», и «Кэт», получившего специальное упоминание жюри ММКФ-2022. «На автомате» — сериальный дебют режиссера, рассказывающий историю двух братьев из провинциального городка, которые задолжали денег всему городу и планируют заработать с продажи случайно обнаруженного склада оружия. Старшего играет звезда «Слова пацана» Слава Копейкин.
Рома (Копейкин) и Женя (Денис Косиков
) живут с мамой Светланой (Александра Урсуляк
) — тихой и скромной медсестрой — в хрущевке в спальном районе типичного небольшого российского города. Первый — поэт, то есть безработный, мечтающий однажды побывать в Венеции на могиле Бродского и в целом прославиться своим творчеством. Младший заканчивает школу и всерьез увлекается IT-технологиями — копается в компьютере, понемногу кодит, надеясь однажды создать игру, по которой снимут сериал. У обоих не ладится личная жизнь: Рома сохнет по Леле (Агния Дитковските
), но та отдает предпочтение куда более перспективным женихам, а Женя с трудом справляется с гормонами при виде одноклассницы Милены (Маргарита Галич
). Она, к слову, — дочь местного следователя Басова (Николай Шрайбер
), у которого на допросе очень скоро окажутся оба героя.
Дело в том, что Рома и Женя, ввиду отсутствия работы и небольшой маминой зарплаты, всерьез задолжали чуть ли не всему городу, от работников ЖКХ до приятелей и криминальных авторитетов. В их голове рождается гениальный план — нарезать и сдать на цветмет провода с заброшенного завода. Но миссия проваливается, за братьями пускается в погоню охранник, и, прячась от преследования, они обнаруживают в чужом гараже склад автоматов. Дело за малым — продать. Но оружие, конечно же, не бесхозное — за ним аж из Москвы уже мчатся бандиты Максим Стоянов
и Иван Добронравов
. И им, как и их местным подельникам, пропажа ценного груза ой как не понравится.
Завязка не самая оригинальная, но бодрая — и в тренде. Тут и «живописная» провинция с ее прелестями в виде маленьких зарплат, безработицы и бандитизма в духе 90-х, и колоритные персонажи-типажи, и несколько любовных линий, весьма отчетливо очерченных уже в первых сериях, и убедительный актерский состав, в котором солирует — да еще и на волне популярности от предыдущей роли — харизматичный Слава Копейкин. Чей образ никак не сочетается с увлечением его героя поэзией, и этот контраст, надо сказать, является неожиданным и весьма интересным. Парень то и дело проникновенно цитирует самого себя и ведет воображаемые беседы с кумиром Бродским, которые помогают справляться с серостью бытия.
Плюсы «На автомате» автоматически можно записать и в минусы проекта, точнее — ему будет не просто сражаться с обилием конкурентов, ведь подобный антураж и так или иначе схожие предлагаемые обстоятельства встречаются сегодня в каждом втором сериале. С другой стороны, Борис Акопов, несмотря на возраст, судя по его фильмам, мастер стилизации и в целом умеет создавать не просто экшен, но и красиво романтизировать всяческий криминал. В этот раз, правда, задача со звездочкой, ведь «На автомате» позиционирует себя еще и как комедия, а поэтому кровавая жесть должна быть уравновешена шутками-прибаутками. Пока что, кажется, весьма ожидаемыми и осторожными, но на то это и завязка — дальше должно быть больше.
Смотрите сериал «На автомате» в онлайн-кинотеатре Wink и на «Кинопоиске» с 5 июня.
«На автомате». Трейлер №2
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