«Развод по расчету»: Квартирный вопрос всех испортил

На телеканале ТНТ показали сериал «Развод по расчету», где исследуется вечный квартирный вопрос, давно испортивший не только москвичей. Казалось бы, актуальная тема и яркий актерский дуэт Алины Алексеевой и Степана Девонина мог стать залогом по-настоящему остроумной комедии о быте и нравах современной столицы. Однако «Развод...» в итоге оказывается на удивление беззубой зарисовкой об очередной телестройке (модного ЖК, где раздают квартиры матерям-одиночкам) и отдельно взятой благополучной семье, пусть и прошедшей через фейковый развод.
Степан (Девонин) и Катерина (Алексеева) живут мирно и счастливо в хрущевке – вместе с дочерью Лизой и тещей Ольгой Григорьевной (Ольга Прокофьева
). Оба супруга уже не первый год работают в строительной компании. Ее глава Лариса (Нелли Уварова
), чтобы замять скандал с неуплатой налогов, объявляет прессе, что отдаст десять квартир в новом жилищном комплексе, который они строят даже не совсем на окраине Москвы, матерям-одиночкам. В том числе и среди сотрудниц компании.
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«Развод» — комедия о браке, похожая на анекдот после евроремонта
Самый насущный вопрос сериала остается за скобками: почему работники строительной компании, реализующей проекты так, что уже заслужила предупреждение о неуплате налогов, все еще не погрязли в дешевых ипотеках и льготных ставках для сотрудников, а живут только на зарплату и в квартирах, оставшихся от родителей. «Развод по расчету» продвигает, как сейчас становится модно, семейные ценности, пусть и не без капиталистического колорита. С милым рай, конечно, и в хрущевке, но страсть к жилплощади никто не отменял, так что Степан и Катерина принимают решение развестись – просто на бумаге, чтобы супруга официально стала матерью-одиночкой. И дальше, конечно, начинается самое интересное – и это даже не битва за бесплатные квартиры между кадровым составом компании-застройщика, но за столь же бесценные — и по документам одинокие — сердца . Как Степана, ставшим одним из немногих свободных мужчин в фирме, так и Катерины, которую корпоративные подруги хотят свести с любым еще не женатым парнем: от скромного дэпээсника (Павел Артемьев
) до бывшего одноклассника (Вячеслав Чепурченко
).
«Развод по расчету
» написал Оганес Григорян
, шесть лет назад отметившийся неудачной, но, конечно же, доброй сатирой «Каникулы президента
», а снял Александр Назаров
, чья короткометражка «Подводник
» — про вдруг вернувшегося на сушу батю и мужа — получила пять лет назад главный приз фестиваля «Короче». Юмор этой творческой команды за прошедшие годы, очевидно, не особо изменился, как и глубина погружения. «Развод по расчету» вновь представляет собой семейную комедию неловких положений, которую вытягивают артисты: в первую очередь, дуэт Алексеевой, прошедшей школу «Ольги
», теперь будто бы забытой из-за сменившейся конъюнктуры, и Девонина, не только характерного артиста, но соавтора фильмов и сериалов жены — Наталии Мещаниновой
.
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Чем закончился сериал «Ольга»
Сериал про всегда актуальный квартирный вопрос мог бы стать по-настоящему актуальным, но в итоге «Развод по расчету» скатывается к очередному будто бы ироничному разговору про мужское и женское и насмешке над тем, что на десять девчонок по статистике девять ребят. С учетом плохо обыгранного антуража компании-застройщика это выглядит особенно нелепо, хотя именно в части трудовых будней, очевидно, скрывался потенциал для отечественного ситкома в духе «Офиса
». Однако тут, видимо, сериал повторяет коммерческую жилищную политику, когда хочется свободный западный ЖК с террасами и адекватной консьерж-службой, а в итоге получается пиковая застройка: окно в окно с соседом напротив и отличной слышимостью всех звуков из-за соседней стены. Остается лишь успокаивать себя тем, что теперь-то жилье – точно твое.
Смотрите «Развод по расчету» на ТНТ с 3 июня
.
«Развод по расчёту». ТВ-ролик
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