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«Ткачевы на связи»: Сценки из супружеской жизни

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10 июня 2024

На канале ТНТ начинается показ семейной комедии «Ткачевы на связи», ярко иллюстрирующей токсичные отношения в отдельно взятой ячейке общества, которая пытается поддерживать довольно навязчивое и не самое здоровое общение даже на расстоянии.

«Ткачевы на связи»: Сценки из супружеской жизни

Наташа (Марина Васильева) семь лет назад уехала из родного Екатеринбурга, чтобы стать архитектором в Москве. Сейчас она курирует ремонт типовых квартир в новостройках и уже почти год живет с 53-летним Михаилом (Максим Лагашкин), которого не спешит знакомить с родственниками. Последние, кстати, крайне навязчивы и то и дело звонят Наташе по видеосвязи. Мама (Инга Оболдина) хвастается свежевысаженными на балконе петуниями, но больше ругается на отца (Андрей Федорцов), с которым прожила 30 лет, но тот, не выдержав постоянных упреков, не так давно ушел к романтичной соседке, самой молчаливой и невольной участнице распрей в доме Ткачевых.

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Сестра Наташи – Надя (Дарья Руденок) – тоже переживает не лучшие времена в браке с дальнобойщиком Димой (Никита Павленко), который пока лишь теоретически заряжен на успех, что раздражает Надю, мечтающую о финансовом и семейном благополучии, но прозябающую в маленьком уральском городке Ирбите. И, как и мама, выплескивающую все свои жизненные проблемы по видеозвонкам Наташе. Сама Наташа, вроде бы, не напрягается ни из-за гиперобщительности членов своей семьи, ни из-за разницы в возрасте с Михаилом, который уже начинает переживать, что такой неравный брак не оценят консервативные уральские Ткачевы, и как минимум внешне остается пока самым адекватным представителем своего родового гнезда. К концу каждой серии она за кадром делает выводы о том, как возлюбить ближнего своего, даже если он или она постоянно грузят своими проблемами и не отпускают, несмотря на расстояния.

«Ткачевы на связи»: Сценки из супружеской жизни

Выходящий в Год семьи проект «Ткачевы на связи» – режиссерский дебют монтажера «Конной полиции» и «Вики-ураган» Дмитрия Булейко, написанный большой командой сценаристов, – выглядит как жирная иллюстрация токсичных семейных ценностей и созависимых отношений родителей и детей, супругов бывших, нынешних и будущих. Уровень юмора здесь складывается из карикатурных героев, за которых в первую очередь отвечают персонажи Инги Оболдиной и Андрея Федорцова. Представления о «жизни в глубинке», под которой подразумевается даже миллионник-Екатеринбург, остановились на уровне кооперативных комедий 90-х – с переигрыванием, борьбой за дворовую беседку, которая растягивается почти на целую серию, и «шуточными» репликами в духе: «А он точно не еврей?» В Ирбите, где живут еще относительно молодые по меркам родителей, Надя с Димой и их маленьким сыном, все, впрочем, еще хуже. Там цитирующий Илона Маска герой Павленко срочно просится в рейс, потому что рассчитывал на секс с женой, но она неожиданно отправила его в магазин за прокладками, а значит у нее начались «эти дни», и на протяжении «этих» пяти дней Дима просто не может жить с Надей, потому что она выдает кринж. На самом же деле кринж тут выдают все герои и, соответственно, все авторы «Ткачевых на связи».

Смотреть онлайн Сериал «Вика-ураган»
Московская ячейка — Наташа и Михаил — будто бы пытаются поначалу сохранять что-то похожее на нормальные отношения. Но это не надолго. Герою Лагашкина – теперь символу, кажется, всех комедийных российских сериалов – сразу же прописывают линию молодящегося мужчины, который то на пилинг сходит и вернется красный, как рак, то после общения со своим другом-урологом (Константин Юшкевич) начинает проверять телефон Наташи, боясь, что та ищет знакомства с парнями помоложе. Шутки про массаж простаты прилагаются, да и в принципе наличие у мужчины после 50-ти друга-уролога, видимо, тоже является поводом поржать. Можно лишь восхититься актерами, которые согласились на участие в этих сценках из семейной жизни и, даже проговаривая самые нелепые реплики, стараются сохранить лицо. Наблюдая за экранной семьей, которая не устает звонить несчастной Наташе по поводу и без, хочется на всякий случай выключить телефон и записаться на прием к психологу, потому что даже наблюдение за токсичной жизнью Ткачевых способно нанести глубокие травмы.

Смотрите сериал «Ткачевы на связи» на ТНТ с 10 июня.

«Ткачёвы на связи». ТВ-ролик

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№ 1
Киноман1985   10.06.2024 - 18:22
возьмешь почитаешь, так не плохо звучит. среднестатистический сериал про семейный быт. немного драмы, немного комедии. целая кипа сценаристов писала, старалась, а мы заценим. читать далее>>
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«Ткачевы на связи»: Сценки из супружеской жизни фотографии
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