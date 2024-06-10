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«Варшава’21»: Русские сделали это?

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10 июня 2024
В онлайн-кинотеатре Okko начался показ сериала «Варшава’21», снятого в весьма популярном телевизионном жанре политического детективного триллера. С одной оговоркой — обычно в этом формате рассказывают о реальных или вымышленных событиях давно минувших дней, а в новом проекте, снятом режиссером Феликсом Герчиковым, речь идет о настоящем. Основное действие, как нетрудно догадаться, разворачивается в 2021 году, в Москве и Польше, где дипломаты и представители спецслужб противостоят друг другу, а также журналистам, политикам и полиции, в попытках — одни создать, другие предотвратить — скандал международного уровня.

«Варшава’21»: Русские сделали это?

В Варшаве совершено дерзкое убийство: местный известный журналист найден мертвым в туалете ресторана. В прессу тут же попадает запись, которую он грозился обнародовать и на которой российский посол в Польше (Анатолий Котенев) ведет неподобающую беседу с одним из кандидатов в президенты Польши (Сергей Юшкевич). Грядут выборы, и Россию в зарубежной прессе тут же обвиняют во вмешательстве в политику другой страны. Посол оказывается в больнице с приступом, а на его место срочно вызывают опытного дипломата, специалиста по кризисам Вячеслава Васильева (Дмитрий Миллер). Полиция тем временем берется за расследование преступления, дело поручают оперативнице Квятковской (Валерия Шкирандо) – ей, как и ее начальнице (Наталия Вдовина), отчаянно не хочется вмешиваться в политику, но иначе, кажется, не получится. Ведь допрашивать придется в том числе и сотрудников посольства, среди которых тут же появляется первый подозреваемый.

«Варшава’21»: Русские сделали это?

Сериал с самого начала разветвляется на множество линий, и некоторые уводят зрителя в дебри политических интриг и шпионских игр. Одну, пока весьма мутную игру, ведет агент под прикрытием в исполнении Дмитрия Куличкова — но и за ним, как бы хорош он ни был, кто-то следит, устраивая опасные гонки по улицам европейской столицы. Главный редактор влиятельного издания требует от журналистов спекулятивной аналитики — и, словно вторя ему, почти того же просит от пресс-секретаря Васильев. Дескать, не время скучных казенных текстов, отвечать на провокации нужно кратко и дерзко – забудьте все, чему вас учили в МГИМО, берите пример с постов в соцсетях. В московских гостиных нервничают, в польских — не меньше, накручивая действующего президента-добряка (Андрей Ильин). А еще у каждого мужчины обязательно есть дама сердца, добавляющая телефонной драмы — где-то обиженная бывшая жена, где-то навязчивая любовница, где-то супруга с коварным планом. У героинь — те же проблемы, но уже с мужьями.

«Варшава’21»: Русские сделали это?

Контекст и все аллюзии очевидны, что заставляет в каком-то смысле предугадывать общее настроение и угол обзора — в конце концов, сериал российский. Оппоненты-поляки — тоже предсказуемо, и герои здесь немало говорят о давних напряженных отношениях двух стран, так что накалить обстановку еще больше «Варшава» вряд ли сможет. Но если отбросить геополитику и все намеки вымышленных событий на реальные, то в центре сюжета все-таки останется загадка, связанная с убийством журналиста, а, значит, детектив — и, на первый взгляд, весьма искусный. Улик нет, подозреваемых все больше, неизвестные шантажируют полицейских, заставляя тех, в свою очередь, подтасовывать результаты экспертиз и саботировать расследование. Да и в целом оно обещает быть непростым, учитывая вовлеченность неприкосновенных по всем законам дипломатов.

«Варшава’21»: Русские сделали это?

Визуально — костюмный, в прямом смысле этого слова, так как все одеты строго по-деловому, триллер, который удивляет еще и тем, что авторы (ну тут уж в силу в том числе и сегодняшних внешних непреодолимых обстоятельств) не заставляют русских актеров, играющих поляков, заучивать страницы текста на чужом языке, а потом дублировать самих себя на русский, как это частенько бывало раньше. Иностранных актеров нет, все говорят на одном наречии, а уж зритель, думается, способен понять, кто есть кто. Хотя, в силу запутанности, многословности и густонаселенности сюжета, возможно, и не сразу.

Смотрите сериал «Варшава'21» в онлайн-кинотеатре Okko с 10 июня.

«Варшава’21»

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