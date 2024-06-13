Как собирали «Чужие деньги»: репортаж со съемок сериала

В центре сюжета — история обычного парня Юры Афанасьева (Максим Матвеев), который выглядит точь-в-точь, как крипто-аферист Алексей Воронов. Гениальный мошенник, опасаясь проблем, находит своего двойника и сажает его вместо себя во главе преступного предприятия. Но роковая ошибка меняет все планы: личная охрана Воронова спасает не того человека. Аферист получает пулю в голову, а провинциал Юра Афанасьев становится начальником уже не номинально, а по-настоящему. Ему принадлежит все, что раньше было у Воронова: от квартир, денег и «трофейной женщины» Алины (Стася Милославская) до опасностей, проблем и рисков.
На съемочной площадке ожидание и реальность расходятся. Перед нами не роскошь «Золотого дна» с богатыми лофтами и стеклянными небоскребами, а здание бывшего шиномонтажного цеха. Здесь царит атмосфера «модного» подполья, такого американского андеграунда: на мотоцикл накинули ткань, на полу валяются шины и бутылки с бензином, а окна заклеены газетами. Там же на потолке крутятся вентиляторы, а стиля добавляют винтажные автомобильные номера. Из хаоса деталей пробивается современность — на деревянных ящиках стоит дорогая плазма с игровыми приставками. Ещё один акцент — открытая аптечка, рядом с которой горка испачканных кровью бинтов. Сегодня у съемочной группы череда тяжелых сцен: от эмоциональных диалогов до обсуждения новой аферы. В кадре четыре героя обговаривают план действий в том самом подполье. Реплики длинные, реквизита много, пространства мало, а потому каждая ошибка — новый дубль. Видно, что подобные смены, исполнение двух ролей сразу — задачи не из лёгких.
фото: пресс-служба Иви
Максим Матвеев делится подробностями о том, как справляется с исполнением двух противоположных по характеру ролей: «Они как две составляющие одного человека: эго и альтер-эго. Один уже сделал свой выбор в пользу материальных ценностей, и обратного пути нет, а второй только собирается его совершить. В этом заключается своеобразный притчевый конфликт. Воронов уверен в себе, но прикрывает этой уверенностью глубинные комплексы. Афанасьев, напротив, очень неверящий в себя человек. Вместе с режиссёром и сценаристами мы прописывали отличительные особенности каждого. К тому же, другие герои долго не понимают, что перед ними не тот человек, поэтому, чтобы они не выглядели глупо в кадре, нам приходилось идти более тонкими штрихами, которые будут видны только зрителю».
Герои различаются не только характером, но и стилем. Художник по костюмам Светлана Михаленко рассказывает, что во время создания образов вдохновлялась Энди Уорхолом и его дублированием объектов и лиц. Как и в случае с героями, их форма идентична, а содержание совершенно разное: «Воронов более искушенный в выборе одежды, а Афанасьев сталкивается с миром роскоши и брендов впервые, поэтому хватает всё самое яркое. У первого уже выработана своя стилистика, а второй, как простой банковский работник из Твери, для которого одежда не имела значения, находит свой стиль только к концу сериала. Зрителям я советую присмотреться к рубашкам Афанасьева. В одной из них скрывается метафора всего проекта».
фото: пресс-служба Иви
Еще одной особенностью съемок «Чужих денег» стала работа с дублером. Он задействован в сценах, где в кадре есть оба героя Матвеева. Так, актёру иногда приходится быть немного режиссёром: «На площадку я стараюсь выходить уже с готовыми придумками для обоих персонажей, потому что еще одна моя задача — дать дублеру Илье указания, как Афанасьев двигался бы в определенные моменты и реплики, пока я играю Воронова. Но даже с дублером не избежать ситуаций, когда приходится «впрыгивать» из одной роли в другую и срочно перестраивать свою внутреннюю жизнь, из-за чего иногда наступает шизофреническое состояние», — признаётся Максим. — «Благо, меня поддерживает мощная команда. Они не дают совсем потеряться в пространстве между двумя героями».
Поддержкой друг для друга на съемочной площадке стали исполнители главных ролей. Стася Милославская, играющая девушку обоих героев, говорит откровенно: «Я очень нервничала, не зная, как мы будем играть любовь. За десять лет работы в кино у меня случилась первая постельная сцена. Слава Богу, что моим партнером оказался Максим Матвеев: он чуткий человек и прекрасный артист. Такой новый опыт важен для меня не только как для актрисы, в нем есть элемент личной терапии. Я не могу похвастаться пикантными формами, мне нужно больше времени, чтобы принять себя. Несмотря на то, что мне двадцать девять, я все еще воспринимаю себя как девчонку. Однако на этом проекте я раскрываю в себе женственность: опять учусь ходить на каблуках и держать спину прямо. Режиссер Игорь Твердохлебов даже попросил всю группу следить за тем, чтобы я не сутулилась».
фото: пресс-служба Иви
Светлана Михаленко через описание одежды рассказывает о героине с такой же чуткостью. Алину зритель увидит с разных ракурсов: «С одной стороны, это «трофейная женщина» для Воронова. Она носит мильфлеры и сексуальную одежду. С другой стороны, это девушка, понятная Афанасьеву. Пестрота нарядов приглушается выбором цвета: Алина предпочитает шоколадные, темные, голубые оттенки. Иногда мы добавляем чего-то уютного и мягкого, чтобы создать ощущение “девушки-соседки”».
Стася Милославская также рассказывает про главную перемену в характере героини: «Наша история в основном про мужчин. Об Алине прямо говорят, что она — «прикроватная тумбочка». С Вороновым мы действительно видим девушку в виде приложения к мужчине, но с Афанасьевым она начинает раскрываться как современная женщина, у которой есть голос. В итоге героиня оказывается теневым лидером. Не зря говорят, что мужчина — голова, а женщина — шея. Это про мою Алину».
фото: пресс-служба Иви
Проект богат на ярких второстепенных персонажей. Главного героя оттеняет его друг по прозвищу Ослик. Так же, как и Афанасьев, он неуверен в себе. При этом персонаж более наивен, он выделяется дефектами речи и своей нерешительностью перед важными Рубиконами. Его доброту и мягкость души сумел показать Александр Мизёв. Актер об обстановке на съемочной площадке шутит: «В такой катастрофически разрушающей атмосфере невозможно находиться». Но затем смеется и признается: «Приходится учить очень большие объемы текста, но даже если что-то забывается, никто косо не смотрит. Мы много импровизируем и предлагаем друг другу какие-то классные штучки. Видели бы вы незабываемую сцену перестрелки, которую мы снимали вчера!»
Любимый персонаж отдела по костюмам — Свинцицкий или просто Свин, которого играет Гоша Куценко. Светлана Михаленко с увлечением рассказывает про его стиль: «Гардероб — это отдушина Свина. У героя есть одежда на любой случай жизни: от новой аферы до посещения спортзала». Вдохновением для создания этого образа послужила итальянская классика. Именно этот стиль позволяет герою быть готовым ко всему и выглядеть безупречно.
фото: пресс-служба Иви
Несмотря на разные характеры, все персонажи погружены в особенную атмосферу. Весь сериал вертится вокруг погони за богатством, сопровождающимся крипто-аферами, обманами и предательствами. Всему причиной мечты о роскоши и изобилии. Максим Матвеев отвечает на вопрос о том, почему нас так часто привлекает чужая красивая жизнь, чужой успех, чужие деньги: «Один из важных вопросов, которые задает этот сериал: насколько искренне наше желание добиться роскошной жизни и как далеко оно может увести от человечности? Мы часто забываемся, обретаем цель стать успешными и богатыми, которая не является нашей, а навязана обществом. Нужно спрашивать себя: мне это вообще нужно? Один из этих ребят задумывается: возможно, все-таки ценнее остаться личностью и не потеряться в этой беготне за материальными благами? И какой выбор сделает этот герой — мы увидим в конце, в десятой серии».
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