Какие дорамы сейчас популярны? Рассказываем о 5 свежих корейских сериалах, которые не стоит пропускать

Дорамы продолжают набирать обороты: сейчас их можно найти на каждом стриминге — и не только из проверенной классики, про которую уже знают большинство ценителей корейских сериалов. Вместе с онлайн-кинотеатром Иви мы выбрали пять самых горячих новинок этого года, которые вызвали высокий зрительский интерес как на родине, так и среди любителей дорам в Европе и США. Они выполнены в разных тональностях и жанрах, но объединяет их увлекательный сюжет, который не позволяет выдохнуть, пока сезон не будет досмотрен до конца.
Мистика, работа и звезда оригинального «Хорошего доктора»
Со Ки Джу (Чу Вон
из «Хорошего доктора
») владеет стильной ночной фотостудией, чьими услугами уже более века пользуются исключительно призраки. С поиском таких необычных клиентов ему помогает Го (Ю Ин Су
), а однажды команду ателье пополняет пополняет Хан Бом (Нара
из «Итхэвон класса
») — юристка с финансовыми сложностями, которой удается находить с духами общий язык. Параллельно с фантастической рутиной (усопшим нередко требуется помощь с незавершенными делами), Хан Бом и Со Ки Джу предстоит разобраться и с фамильным проклятием, которое висит на хозяине студии.
Мистическая производственная драма с элементами комедии и романтики расширяет функционал фотоателье, подобно анимационном хиту «Агент времени
», чьи сотрудники при помощи старых снимков могли ненадолго заглядывать в прошлое клиентов. Сценарий «Ночной фотостудии» написал Ким И Ран
, работавший над «Цветочной командой: Брачным агентством Чосона
», а режиссером выступил Сон Хён Ук
— постановщик «Внутренней красоты
» и «Замкнутого босса
».
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Почему все без ума от корейских сериалов
Мелод(о)рама, которая вернет вам 2008-й — и веру в любовь
Рю Сон Джэ (Пён У Сок
из «Лунного света
») — популярный певец и актер, чья слава только растет с тех пор, как он оказался в свете софитов. Новость о том, что столь успешный человек решил наложить на себя руки, шокирует поклонников по всей Корее — в особенности, Им Соль (Ким Хе Юн
из «Небесного замка
» и «Не слышу зла
»). Когда-то песни Сон Джэ помогли ей вновь обрести смысл жизни, которого она лишилась, когда серьезная травма поставила крест на мечте о режиссуре. Невероятным образом Им Соль удается перенестись в 2008-й, где она еще здорова, а кумир жив. Теперь её цель — изменить мрачное будущее звезды.
Любовная коллизия и путешествия во времени — беспроигрышное сочетание, проверенное и Робертом Земекисом
в третьей части «Назад в будущее
», и гуру ромкомов Ричардом Кертисом
в «Бойфренде из будущего
», и мастером аниме Макото Синкаем
в «Твоем имени
». Еще один манящий маршрут между эпохами предлагают сценарист Ли Щи Ын
(«Истинная красота
») и режиссер Юн Джон Хо
(«Цветок зла
»).
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Служебный роман со звездами «Игры в кальмара» и «Вока любви»
Район Тэчи-дон на юго-востоке Сеула — Силиконовая долина корейского частного образования: многие родители стремятся отправить сюда детей, чтобы те могли рассчитывать на высококлассные университеты и рабочие места. Однако Ли Джун Хо (Ви Ха Джун
из «Игры в кальмара
» и «Акулы: Начало
») совершает обратный путь: увольняется из крупной компании, ради которой так усердно учился, и возвращается в академию (хагвон), чтобы стать инструктором. Тут он снова встречает преподавательницу корейского Со Хэ Джин (Чон Рё Вон
из «Вока любви
»), которая готовила его к поступлению, и большую юношескую любовь. Чувства разгораются вновь.
Мелодраму о любви и жизненных приоритетах снял Ан Пхан Сок
— режиссер таких хитов, как «Тайный роман
» и «Красивая сестра, которая покупает мне еду
». Одновременно этот «Служебный роман
» глубоко погружен в рабочие и психологические процессы сферы образования.
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Почему «Игра в кальмара» так популярна
Остросюжетный триллер о борьбе с наркотиками
Чан Дже Гён (Джи Сон
из «Дьявольского судьи
» и «Подсудимого
») — высококлассный следователь из отдела по борьбе с наркотиками, который ставит работу превыше всего и не позволяет себе сближаться с коллегами. Однако его частная и профессиональная жизнь всё-таки пересекаются: давний друг после смерти завещает Чану 5 миллиардов вон (примерно $3,7 миллиона), и кто-то подсаживает его на наркотики, чтобы их заполучить. Следователю предстоит разобраться с запутанным прошлым университетских приятелей и противостоять мафиозному клану.
Лихо закрученную криминальную драму сочинил сценарист Ли Хён
(«Прокурорские войны
»), а сняли молодые режиссеры Ким Мун Гё
(«Проблема вагонетки
») и Квон Да Сом
(«Мой демон
»). Главным же украшением «Во все тяжкие
» наоборот становится игра Чи Сона, чьи таланты подчеркивает сюжет, полный неожиданных и драматических поворотов.
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Мать и невестка против страшных тайн сына и мужа
Но Ён Вон (Ким Хи Сон
из «Веры
» и «Мифа
») — успешная психологиня, которая нередко использует профессиональные навыки для поддержания домашней гармонии. Особенно когда дело касается визитов свекрови Хон Са Ган (Ли Хе Ён
из «Мамы
»), пишущей детективные романы. Неожиданно семейное и карьерное благополучие оказывается под угрозой, когда загадочный шантажист начинает им угрожать секретами Чхве Джэ Джина (Ким Нам Хи
), супруга и сына. Женщины объединяют усилия, чтобы разобраться со злоумышленником и скелетами в шкафу.
Режиссеры Ли Дон Хён
(«Великий соблазнитель
») и Ким Сын У
(«Найди меня
») объединили усилия, чтобы осуществить полижанровый сюжет Нам Джи Ён
(«Так я женился на антифанатке»). В «Нашем доме» перемешаны триллер, семейная драма и черная комедия, что позволяет истории каждый эпизод играть новыми красками.
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Все пять новинок 2024 года можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Иви.
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