«Для меня это сериал про поиски смысла»: Милош Бикович – о сериале «Дайте шоу!»

В конкурсной программе VI фестиваля российских сериалов «Пилот» 21 июня состоится премьера проекта «Дайте шоу!» с Милошем Биковичем в роли известного певца, которого обвиняют в изнасиловании девушки — бывшей возлюбленной журналиста скандального телевизионного шоу. Сериал, показывающий темную сторону славы и подноготную шоу-бизнеса, выйдет в онлайн-кинотеатре Иви уже в этом году.
фото: «Дайте шоу!» /Иви
Главный герой «Дайте шоу!» Паша (Олег Савостюк из «Снегиря» Бориса Хлебникова) приехал в Москву вслед за своей девушкой (Анастасией Красовской), которая мечтает стать известной певицей, но пока поет в караоке. Паша в попытках доказать своей бывшей, что хоть чего-то стоит, устраивается работать на телевидение – стажером на скандальное шоу «Правда» (в роли ведущего – Игорь Верник). «Правда», меж тем, переживает не лучшие времена: рейтинги падают, сотрудники под угрозой увольнения. Циничная шеф-редактор (Кристина Бабушкина) предлагает Паше найти сенсацию, чтобы сохранить за собой пусть и маленькую, но все же оплачиваемую рабочую ставку.
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Если в любви Паше пока не очень везет, то в работе улыбается удача – в виде известного певца Кирилла Артемьева, который по дороге на церемонию вручения премии «Золотой граммофон» устраивает пьяный дебош и буквально носится голым по улице. Паша, даром, что еще стажер, но хваткой для «Правды» обладает отменной, поэтому начинает следить за Артемьевым в поисках еще больших сенсаций. И они не за горами – после очередного загула Артемьева герои оказываются в студии скандальной «Правды», новый выпуск которой посвящен обвинению певца в изнасиловании девушки Паши Веры.
фото: «Дайте шоу!» /Иви
«Кирилл – неоднозначный персонаж, динамичный и интересный. Он не особо плохой, но совершает отвратительные поступки. Он милый, обаятельный, но жуткий. Часто не понимает себя и творит необъяснимые вещи», – рассказывает Бикович о своем герое.
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По словам Милоша «Дайте шоу!» – это сериал про поиски смысла. «Он о людях, которые потеряли себя, которые думали, что когда станут успешными, богатыми и популярными, станут счастливыми. А этого не произошло. И теперь они бегают по заколдованному кругу в погоне за еще большей популярностью, большим количеством альбомов, денег, более высокими рейтингами. Но счастья им это не приносит», – подчеркивает актер.
фото: «Дайте шоу!» /Иви
Касается это не только одиозного Кирилла Артемьева, но и практически всех героев проекта «Дайте шоу!», ярко исследующего темные стороны популярности, телепроектов и шоу-бизнеса.
«Мне кажется, что шоу-бизнес отличается от киноиндустрии тем, что в нем можно создавать ажиотаж без реальных ценностей. В кино все собираются вокруг фильма. И, хотя часто киноиндустрия флиртует с легкой забавной формой, в которой нет искусства, все-таки люди объединяются ради общего результата, который является коллективной формой творчества», – уверен Милош Бикович.
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