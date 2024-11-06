Суд да дело: «Плевако» — исторический детектив с Сергеем Безруковым

В онлайн-кинотеатре PREMIER 7 ноября выходит судебная ретро-драма «Плевако» Анны Матисон с Сергеем Безруковым в титульной роли, где тема женской эмансипации и домашнего насилия занимает не последнее место. Летом этот проект открывал фестиваль «Пилот», где был благосклонно воспринят критиками — такое смешение стилей и жанров в отдельно взятом сериале не каждый день увидишь.
Федор Никифорович Плевако – известный московский адвокат середины XIX века, легендарная личность, реформатор судебной системы и обладатель необычайного ораторского таланта. В сериале на основе его опубликованных публичных речей он превратился в Николая Федоровича Плевако (Сергей Безруков
), но не потерял звездного статуса: на заседания с ним публика съезжается как в театр. В открывающей сцене идет суд над пожилой женщиной, укравшей чайник. Государственный обвинитель уверен, что несерьезное отношение к подобного рода преступлению угрожает безопасности страны, где собственность – священна. Ответная речь адвоката заставляет смеяться всех присутствующих зрителей, причем по обе стороны экрана. «Россия много пережила, — говорит защитник, — ее терзали печенеги и половцы, французы шли войной, но она устояла. И вот теперь старушка украла чайник. Этого Россия не переживет». Защита бабульки – дело несложное, но принципиальное для дорогого адвоката: он охотно берется бесплатно защищать самых уязвимых представителей общества, ведь закон всегда на стороне тех, у кого есть деньги и власть. Сам же Плевако знатным происхождением обделен: сын калмычки и поляка, рожденный вне церковного брака, в традиционной царской России построить карьеру может только, обладая уникальными талантами.
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Пока Плевако весьма оригинальным для Москвы способом провожает в последний путь скоропостижно умершую мать, а затем выпускает пар в кулачной драке с хитровской гопотой, наклевывается новое дело. Незаконнорожденная девица из низов Прасковья Качка (Ксения Трейстер
) прилюдно застрелила молодого дворянина Байрашевского (Владислав Князев
), который обещал жениться, но ушел к другой. Преступление из-за несчастной любви прокуратура пытается раздуть до политического убийства, привлекая в свидетели студента из запрещенного кружка, показывающего, что и бедняга Прасковья метила в бомбисты и революционеры. Плевако начинает общаться с близкими и знакомыми девушки, подмечая их привычки, манеру говорить и странности в поведении. Внимание к мелочам, знание человеческой психологии и умение подключать фантазию, реставрируя события, помогают адвокату проводить собственное расследование и грамотно выстраивать защиту. Безнадежное, казалось бы, дело, он разумеется, тоже выиграет.
В каждом из десяти эпизодов Плевако ждут разные преступление и оправдание, а уже по первой серии понятно, что сериал Анны Матисон обещает быть энергичным, если не сказать реактивным. Калейдоскопический монтаж имитирует бурную профессиональную деятельность героя, у которого помимо дел имеется насыщенная личная жизнь. Важные места там занимают домовитая жена-мещанка (Зоя Бербер
), прогрессивная сестра Юлия (Мария Смольникова
), она же будущая стенографистка его речей в суде, а с некоторых пор еще одна прелестная особа, к которой после коротких встреч поборник справедливости воспылал чувствами. Мария Андреевна Демидова (Ольга Лерман
) — жена крупного во всех смыслах текстильного промышленника (Николай Шрайбер
), рассматривающего супругу как собственность (сейчас бы сказали — «абьюзер»). Среди сквозных персонажей — напоминающий доктора Ватсона помощник адвоката Шубнинский (Олег Савцов
), советник царя Александра II Победоносцев (Игорь Гордин
), государственный обвинитель Савва Мамонтов (Виталий Коваленко
). Слаженный актерский ансамбль возглавляет Сергей Безруков, с профессиональной легкостью играющий личность харизматичную, деятельную и неизменно верную гуманистическим принципам: ведь каждый человек имеет право на защиту.
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Живое повествование способно увлечь любителей в первую очередь детективных историй — «Плевако» определенно претендует на звание российского «Шерлока
», используя похожие яркие визуальные решения, особенно в сценах, иллюстрирующих умственную деятельность адвоката. Фрагменты ранее происходивших событий и диалогов эфирными призраками замедленно возникают в кадре, а камера начинает кружиться, демонстрируя силу мысли Плевако. Финальное судебное выступление словно рисует перед зрителями заседания полную картину преступления, не оставляющую сомнения в невиновности подсудимого. Красок добавляет тщательно выписанный исторический фон и костюмы, соответствующие заявленной эпохе, а также хорошо подобранная и не доминирующая музыка. Обогащает восприятие и небольшой метафизический элемент, указывающий на особую связь героя с различными стихиями: огонь, которому он предает тело матери-калмычки; вода, активизирующая драматические детские воспоминания; земля – в виде амулета-камня, с которым гуру дедукции и дидактики никогда не расстается.
«Плевако» — первый сериал как для режиссера Анны Матисон, так и для генерального продюсера Алексея Учителя
, и опыт сразу удачный. Конечно, в стране, где судебная власть уже не выказывает признаков независимости, а на заседаниях нельзя даже пошевелиться, не то что смеяться, реальность фильма выглядит хоть и зрелищно, но экзотично. Тем не менее в проекте затрагивается много животрепещущих актуальных вопросов. Ратуя за справедливость и отказ в праве сильному, «Плевако» открыто говорит о подчиненном положении женщин и домашнем насилии, а еще убедительно показывает важность открытой общественной дискуссии для громких уголовных процессов и недопустимость политических репрессий.
Сериал «Плевако» смотрите в онлайн-кинотеатре Premier с 7 ноября.
«Плевако». Тизер-трейлер
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