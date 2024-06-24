«Миля»: Стендап с конями

В онлайн-кинотеатре Okko начался показа сериала «Миля» — комедийной истории о героине, которая ищет себя и пытается поменять сферу деятельности, с интимной на какую-либо другую. Авторами сценария стали девушки-комики Елизавета Варвара Аранова и Оксана Мафагел — последняя выступила еще и в качестве режиссера. Главную роль играет Карина Зверева, в сериале также снялись Елизавета Кононова и Ясмина Омерович.
Договариваясь о новой встрече с давним клиентом, Миля (Зверева) надеется, что он сделает ей предложение — в конце концов они встречаются в номерах отеля уже 8 лет. Но вместо кольца на палец девушка получает удар под дых — любовник сообщает, что нашел другую, помоложе. Миле 39 лет, она, веселая и непосредственная, будто бы любит то, чем занимается, но все чаще слышит от коллег — например, от подруги чуть постарше (Светлана Саягова
), но уже с грыжей позвоночника — и от тех, кто покупает ее услуги, что пора и честь знать. Однажды ей на глаза попадается интервью с девушкой, которая прославилась в соцсетях и зарабатывает огромные деньги на блоге — почему бы и Миле не попробовать? Так в ее жизни появляются Ксюша (Кононова) и Варя (Омерович) — две горе-соседки, без стабильной работы и в постоянном поиске денег. Первая в очередной раз рассталась с парнем-абьюзером, вторая в очередной раз провалилась на стендап-выступлении — зато, увидев объявление Мили о поиске пиарщиков, прикидывается специалистом и берется раскрутить, вдвоем с Ксюшей, ее блог.
Герои сериала разговаривают панчлайнами и попадают в курьезные ситуации — такие, о которых комики как правило рассказывают со сцены. Будь то фееричное появление Мили на школьном баскетбольном матче с обнаженной грудью или же попытки Ксюши заработать денег, эксплуатируя старую лошадь. Авторы будто бы пытаются ненавязчиво обсудить сразу несколько социальных проблем — от, собственно, проституции до жестокого обращения с животными. Красной линией проходит тема возраста и того, как общество убеждает женщину, что после 40 ее жизнь стремительно клонится к закату.
Конечно, Миля чем дальше, тем больше удивляет — оказывается, что ее таланты выходят далеко за пределы постели, а за бимбо-внешностью скрывается неглупая, с хорошим чувством юмора, а еще тонкая и ранимая натура. Она не стесняется того, чем зарабатывает на жизнь, но при этом боится остаться за бортом этой самой жизни. Разговор и правда важный и нужный, но слишком уж осторожный — сериалу не хватает остроты (думается, просто не стояло такой цели и задачи) и более последовательного подхода к выбранной теме. С одной стороны, похвально, что женский каст продвигает вполне актуальные ценности и подчеркивает сильные стороны своих героинь, с другой — то же слово «проститутка», которое тут произносят все, в 2024 году, звучит не совсем корректно. Разве что сама Миля называет себя так — имеет право.
У сериала есть интересная рамка — в самом начале три актрисы, изображающие типажных секс-работниц — блондинка, пацанка и просто суровая Ирка — якобы дают интервью по поводу сериала об их коллеге Миле. Такой вот пост-пост, мета-мета: ругают киношников, жалуются на судьбу, вспоминают, как проводили время вместе с прославившейся подругой и даже отправляются на ее бывшую квартиру, где теперь живут мама с дочкой, ничего не подозревающие о прошлой хозяйке – снято все в стиле мокьюментари, с подвижной камерой и комичными крупными планами. Занятно узнать, во что выльется эта линия в финале и в какой именно сфере прославится Миля.
Смотрите сериал «Миля» в онлайн-кинотеатре Okko с 24 июня.
«Миля»
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