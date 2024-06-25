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Война близко: «Дом дракона» во втором сезоне обещает минимум дипломатии

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25 июня 2024
«Дом дракона» снова полон: второй сезон фэнтези приземлился на HBO, а в России — в Амедиатеке. Спор разных Таргариенов за корону будет длиться еще долго, а мы пока вспомним, что вообще происходит в Вестеросе за пару веков до «Игры престолов», и разберемся, чем собирается интриговать зрителей второй сезон.

Война близко: «Дом дракона» во втором сезоне обещает минимум дипломатии

Два года пролетели как драконы над морковной грядкой — и снова каждый понедельник многие ценители фэнтези и зрелищ могут проводить за просмотром «Игры престолов». Точнее далекой-далекой предыстории тех событий — когда королевств еще было шесть, а Таргариены не заслужили славу вымершего и, мягко сказать, эксцентричного рода. Впрочем, за 200 лет до возвышения Дейенерис и тем более выходок её отца Эйриса II достопочтенные однофамильцы не заботились о репутации, полагаясь если не на власть, то на хитрость.

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Стремившийся поддерживать мир в Шести королевствах Визерис (Пэдди Консидайн) скончался, оставив подданым политическую дилемму. Поддержать старшую дочь Рейниру (Эмма Д’Арси), которой правитель завещал Железный трон, или же принять сторону юного Эйгона II (Том Глинн-Карни), пускай и рожденного позже, молодой супругой Алисентой Хайтауэр (Оливия Кук), но всё-таки мужчины. Большинство знатных домов предпочло второй вариант — как в свое время случилось с Визерисом и Рейнис (Ив Бест), его старшей двоюродной сестрой, вышедшей замуж за Корлиса «Морского змея» Велариона (Стив Туссен). Их фамилия приняла сторону Рейниры и её дяди-супруга Деймона (Мэтт Смит), который так же, как и они, ранее желал больше знаков внимания и власти от брата-короля Визериса. Чтобы не запутаться, кто за кого, с определенного момента сторонники Эйгона и королевы-матери Алисенты стали облачаться в зеленое (цвет Хайтауэров), а «фанаты» старшей дочери Визериса — а черное (цвет, соответственно, Таргариенов).

Война близко: «Дом дракона» во втором сезоне обещает минимум дипломатии

В итоге расстановка на шахматной доске Вестероса такая. Рейнира, Деймон и их союзники окопались в фамильном замке на Драконьем камне. У них больше огнедышащих летающих ящеров, но мало поддержки среди других домов. Разве что Старки во главе с молодым, но суровым Криганом (Том Тейлор) обещают несколько тысяч мечей, пока не началась зима, а из-за стены не лезет что-то по-настоящему жуткое. Эйгон II правит из Королевской гавани, то позволяя, а то и мешая руководить государством матери Алисенте, её отцу-деснице Отто Хайтауэру (Рис Иванс), который на этом посту пережил уже двух королей, не считая короткой отставки, и другим опытным политикам.

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Собственно, второй сезон «Дома драконов» начинается с неторопливой экспозиции: зрителям напоминают, кто где осел (ни слова про «Шрека»). Причем для съемок столь малоподвижного эпизода позвали Алана Тейлора — режиссера ключевых батальных сцен «Игры престолов», а также худших «Тора» и «Терминатора». Авторитетному на просторах франшизы постановщику и одному из новых продюсеров «Дома дракона» пришлось иметь дело не со сражениями, а их последствиями: многочисленными ранами, душевными и физическими, которые оставили дворцовый переворот Хайтауэров и смерть Люцериса. Так Эймонд Таргариен (Юэн Митчелл), младший брат нового короля, отомстил детям Рейниры за выколотый в отрочестве глаз, когда он насмехался над их происхождением. В общем, око за око в прямом смысле слова.

Война близко: «Дом дракона» во втором сезоне обещает минимум дипломатии

На этом сценаристы HBO не остановятся — и зарифмуют интриги в королевском Красном замке с нашествием крыс. Эта же удачная находка позволит им сочинить план мести для Деймона, который посылает убийцу в сопровождении крысолова для ликвидации Эймонда (кровь за кровь). Не вдаваясь в подробности спецоперации, стоит отметить, что двум лазутчикам действительно удается проникнуть в покои, где обычно слоняются вооруженные рыцари, массово решившие отлучиться с вахты на фоне, по сути, военного положения. Симметричный ответ короны не заставит себя долго ждать — и тоже будет напоминать многоходовочку начитавшегося фэнтези подростка. Большинство действий что «черных», что «зеленых» заставляют вспомнить бессмертную цитату из «Большого Лебовски»: «Просто *отличный* план, если я всё правильно понял. Надежный, как швейцарские часы».

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Итого первые две серии второго сезона напоминают, что судьбы мира зависят преимущественно от интриганов и болванов, которые предаются идее отрицательной селекции: возвышают лояльных и избавляются от несогласных. В обеих фракциях есть вспыльчивые и/или садисты, а Таргариены для разнообразия не чураются инцестуальных мотивов. Неизбежная Гражданская война между сторонниками Рейниры/Деймона и Эйгона/Алисенты тоже не сулит Вестеросу ни покоя, ни даже порядка. Крупный конфликт лишь преумножит количество травм, жестокости и поводов для мести. И нет уверенности, что создатели «Дома дракона» не придумают для этого что-то посложнее лобовой аналогии.

Смотрите «Дом дракона» с 24 июня в Амедиатеке.

«Дом дракона». 2 сезон. Трейлер №3 на английском языке

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Война близко: «Дом дракона» во втором сезоне обещает минимум дипломатии фотографии
Война близко: «Дом дракона» во втором сезоне обещает минимум дипломатии фотографии
Война близко: «Дом дракона» во втором сезоне обещает минимум дипломатии фотографии
Война близко: «Дом дракона» во втором сезоне обещает минимум дипломатии фотографии
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