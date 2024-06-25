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«Чистые»: Заслуживает ли внимания ретро-сериал о сексуальном рабстве

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25 июня 2024

В онлайн-кинотеатре Wink вышел новый сериал «Чистые», премьера которого состоялась на днях в конкурсной программе фестиваля «Пилот». Он рассказывает о необычном петербургском доме терпимости, где 13 девушек работают на авторитарную приемную мать и мечтают о свободе. Первая реакция профессиональной публики была неоднозначной: у многих проект вызвал шок и отторжение — в связи с чем можно предположить, что судьба его не будет легкой. Именно поэтому Кино-Театр.Ру решил уделить «Чистым» внимание и рассказать, в чем неординарность и ценность этого сериала.

«Чистые»: Заслуживает ли внимания ретро-сериал о сексуальном рабстве

Кто придумал, тот и водит


Сценарий «Чистых» написал один из лучших российских авторов: Александр Родионов — сын драматурга Елены Греминой, работавший в кино с начала нулевых. Сперва на проектах, придавших вес Кириллу СеребренниковуРостов-папа», «Дневник убийцы»), а затем стал родоночальником волны «новых тихих», почти одновременно, помогая состояться кинодебютам Николая Хомерики977»), Бориса ХлебниковаСвободное плавание»), а также Валерии Гай ГерманикиВсе умрут, а я останусь»). В какой-то момент казалось, что в России половину авторского кино пишет Родионов — по крайней мере Хлебников и Хомерики продолжали долгое время работать исключительно с ним. Еще были проекты с отцом и сыном Прошкиными, полнометражный дебют Григория Добрыгина (Sheena667) и недавний «Пациент №1» Резо Гигинеишвили. Раз каждый фильм или сериал по сценарию Родионова – значимое для российского кино событие, неординарное, приковывающее внимание фестивальных отборщиков и критиков, то и к «Чистым» необходимо по меньшей мере присмотреться: как к проекту умного автора, чье имя нередко служит знаком качества.

«Чистые»: Заслуживает ли внимания ретро-сериал о сексуальном рабстве

Не та дверь


Главная ошибка будущих зрителей, которые осуждают проект, не глядя, — неверная жанровая идентификация. Сериал является исторической драмой о жизни проституток рубеже XIX и ХХ веков в той же степени, что «Капитан Волконогов бежал» — иллюстрацией периода сталинских репрессий. Нет нужды выискивать несоответствия и говорить «Так не могло быть», потому что «Чистые» — стилизация, сплав реальных фактов и вымысла. Итог работы сценариста, режиссера, операторов и художественной группы – новая гипертрофированная реальность: Петербург здесь обладает некоторыми узнаваемыми чертами, но город не то, чем кажется. Жанр же, наверное, лучше всего определить как психологический триллер, отличающийся острым непредсказуемым сюжетом, вызывающим страх и ужас. История, рассказанная в «Чистых», и вправду сбивает с ног: 13 приемных дочерей безжалостной Анны Константиновны ежедневно одеваются как благородные барышни и выходят на улицу знакомиться с богатыми кавалерами. Они тайные проститутки, изображающие чистоту и невинность. Деньги ретро-эскортницы отдают жестокой матушке, которая издевается над девушками и наказывает за непослушание. Есть у Анны Константиновны и любимая дочка, которой она после смерти хочет передать дела и имущество. Правда, и та находятся в полном подчинении. В фильме много откровенных сцен, показывающих секс и насилие. Куда повернет сюжет за восемь серий – сказать невозможно. Любители познавательно-развлекательных шоу об истории России, не ошибитесь дверью.

«Чистые»: Заслуживает ли внимания ретро-сериал о сексуальном рабстве

Тайны режиссера ЭН


Режиссером-постановщиком сериала стал Николай Хомерики, который работал с Родионовым неоднократно на игровых полнометражных фильмах. Вместе они, помимо упомянутого «977», сделали «Сказку про темноту», «Сердца бумеранг», «Море волнуется раз» и «Девятую». Последний проект, вышедший в 2019-м, наиболее близок по эстетике к «Чистым»: в нем так же речь о конце XIX века и Петербурге, охваченном массовым увлечением оккультизмом. На этом фоне и происходят загадочные убийства девушек, а одна из свидетельниц способна вызывать духов погибших. Кажется, тогда никто не жаловался на исторические ляпы. «Чистые» — первая совместная сериальная работа Родионова и Хомерики, но режиссер в этом деле не новичок: он также снял «Синдром дракона», «Тайны города "ЭН"», «Тест на беременность 4» и еще несколько многосерийных лент. В целом же Николай Хомерики, сочетающий в себе умение снимать как низкобюджетное авторское кино, так и управляться с большими коммерческими проектами, типа «Ледокола», остается одним из самых загадочных российских режиссеров. А еще он не любит повторяться, поэтому и от «Чистых» можно ждать сюрпризов, особенно к финалу.

«Чистые»: Заслуживает ли внимания ретро-сериал о сексуальном рабстве

Марионетки зла


На фестивале «Пилот» сериал «Чистые» был награжден призом за лучший актерский ансамбль. Виктория Исакова сыграла Анну Константиновну – бесчеловечную особу, вольную бить, унижать и жестоко наказывать приемных дочерей за непослушание или недостаточно хорошие подарки. Актрисе выпало воплотить не столько человека, сколько образ некоего обобщенного Зла: ее героиня получает наслаждение от насилия и умело манипулирует девушками, внушая им, что, несмотря на их занятия, они внутри чистые и невинные. Как и любой человек, наделенный абсолютной властью, она страшно боится смерти. Каждой дочери Анна Константиновна придумала индивидуальный образ: ронять платок на вокзале, изображать безутешную вдову или гимназистку. Всех инженю играют молодые актрисы: в первых сериях выделяются Диана Милютина и Софья Синицына, а трагическую роль темнокожей дочки исполнила Тереза Диуро. Мужские персонажи в основном эпизодические, но все актеры очень яркие: Марк Эдельштейн чудо как хорош в образе дурачка-гимназиста, Риналь Мухамедов изображает эксцентричного богатого затейника, желающего расторгнуть постылую помолвку, Никита Кологривый играет отморозка на побегушках у маменьки. Компанию им составляют Даниил Воробьев, Борис Каморзин, Евгений Харитонов и Федор Бондарчук, который в сериале появится не сразу, но сыграет важную роль.

«Чистые»: Заслуживает ли внимания ретро-сериал о сексуальном рабстве

Красное и черное

Для погружения в эпоху команда превратила современный город на Неве в дореволюционный. Съемки велись почти на двух десятках локаций Петербурга, Петергофа и окрестностей, представляющих историческую ценность: Царское Село, Гостиный Двор, Петропавловская крепость, Витебский вокзал, Дворцовые конюшни, Лопухинский сад, Дворец Елизаветино, Усадьба Знаменка и Гатчинский дворец. Основным павильоном стал старинный особняк, в котором расположился дом Анны Константиновны, где ключевой цвет — комнат и одинаковых платьев девушек — насыщенный кроваво-красный. Он призван передать не только атмосферу роскоши и декаданса, но вызвать тревожные ассоциации с насилием и кровью, которая обязательно прольется. Одновременно красный — символ отваги и борьбы. Костюмы, в которых барышни ходят на улицу, напротив, разнообразны и подчеркивают уникальный образ каждой. Особенно красив кружевной вдовий наряд Софьи Синицыной. Черный – основной цвет и Виктории Исаковой, строгий, подчеркивающий ее властность. Мужские костюмы разнообразны: по ним можно догадаться о положении и роде занятий персонажей. Туалеты дополняют аксессуары – трости, чемоданы, платки, зонты, перчатки, корсеты. Таким образом, эмоциональное подключение обеспечивает не только наваристый сюжет, актерская игра и въедливая камера (оператор Иван Лебедев, снимал, кстати, разное: от «Звоните ДиКаприо!» до «Чебурашки»), но и весь художественный мир «Чистых», насыщенный и хорошо детализированный.

Смотрите сериал «Чистые» на Wink с 24 июня.

«Чистые»

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