«Бахар» среди «Кровавых цветов»: 5 новых турецких сериалов

Одна из главных зарубежных новинок июня – турецкий сериал «Бахар», который вышел в онлайн-кинотеатре Иви. Это уже не ставшее классическим дизи, а довольно необычная медицинская мелодрама. Вместе с Иви рассказываем не только подробности уникальной «Бахар», но и других новых турецких сериалов – на любой вкус.
фото: "Бахар"/пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
Бахар (1 сезон)
Никогда не унывающая Бахар (Демет Эвгар) 20 лет назад медицинской карьере предпочла семью – вырастила двоих детей. Старший пошел по стопам отца Тимура (Мехмет Йылмаз Ак) и тоже собирается стать хирургом, младшая вместо подготовки к экзаменам в медицинский колледж тайно от мужской половины семьи ходит на уроки рисования. Бахар в детях души не чает, а еще на протяжении долгих лет ухаживала за свекром, тоже известным хирургом, который не так давно умер, так что теперь Бахар заботится еще и о въедливой свекрови, так, кажется, и не смирившийся с вечно позитивной, но простоватой невесткой. Тимур от Бахар заметно отдалился, да и уже давно имеет любовницу Ренгин (Эджем Озкая), о чем, впрочем, Бахар даже не подозревает. А ближайшая подруга женщины то и дело говорит ей, что Бахар только все пользуются, и зря она даже не попыталась построить карьеру – из нее вышел бы прекрасный врач.
Бахар отгоняет от себя мрачные мысли о семейном кризисе, но однажды узнает, что больна. Очутившись в больнице под наблюдением грамотного и симпатичного хирурга Эврена (Бугра Гюльсой), Бахар вспоминает о полученных в институте медицинских навыках и устраивается на работу в клинику своего мужа. Чуть не потерявший жену на операционном столе Тимур, увидев, как снова загорелись глаза супруги на работе, понимает, что не готов отказаться от нее ради любовницы.
фото: "Бахар"/пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
В первом сезоне, который уже вышел на Иви, а совсем скоро неожиданно появится в эфире телеканала «Россия 1», всего 16 серий, плотность которых, как и принято в турецких сериалах, зашкаливает. Однако «Бахар» – это не история запретной любви, как это часто бывает в дизи, а вдумчивый рассказ о том, что в 40 лет жизнь только начинается. Так что российские зрители увидят и параллели с фильмом «Москва слезам не верит», и – за счет медицинской составляющей – с популярным сериалом той же «России 1» «Склифосовский». Хотя «Бахар» изначально и является турецкой адаптацией корейской дорамы. Не удивительно, что сериал продлен на второй сезон.
Еще один свежий хит, также уже продленный на второй сезон, по накалу страстей дает фору и «Постучись в мою дверь», и «Зимородку», да еще и совмещает в себе несколько жанров – от тонкой мелодрамы до брутального боевика. Спустя годы в родной Карадениз из Стамбула возвращается Халиль Ибрахим (Дениз Джан Акташ). 20 лет назад он стал свидетелем убийства своего отца, но, вернувшись на родину, решил не мстить обидчику, а начать новую жизнь – вместе с невестой Ясемин (Биран Дамла Йылмаз). Однако в девушку влюблен Тарык (Эрдем Кайнарджа) из богатой семьи Кочарлар, куда, к тому же, возвращается после учебы в Америке сестра Тарыка – Зейнеп (Мирай Данер), не поддерживающая консервативные нравы мужской части своей семьи, зато, как выясняется, еще со школы влюбленная в Халиля. Погоня Тарыка за Ясемин, которая только что обручилась с Халилем, оканчивается трагедией – умирают и девушка, и ее преследователь. А над Халилем, естественно, нависает угроза и опасность кровной вражды, однако Зейнеп готова помочь парню даже вопреки своей семье.
«Безграничная любовь» держит в напряжении буквально с первых минут – сталкивая миры богатых и не очень, тех, кто готов всех простить, и тех, чьей главной целью в жизни является месть. Противоборство характеров и слом популярных для множества турецких сериалов типажей – пожалуй, главная особенность этой динамичной истории не только любви, но и обретения истинного смысла жизни.
У уже известных поклонникам турецких сериалов «Кровавых цветов», тоже когда-то начинавшихся с вражды двух не похожих друг на друга семей, появился второй сезон. В первом скромная Дилан (Ягмур Юксель) стала жертвой распрей не по своей воли – ее семья буквально отдала ее клану влиятельного Барана (Барыш Бакташ), чтобы тот не покусился на других детей, и особенно на старшего брата Дилан. Баран, впрочем, влюбившись в Дилан, сумел сгладить конфликт, так что первый сезон окончился пышной свадьбой, где случилась трагедия. Дилан была похищена.
Во втором сезоне Баран пытается всеми силами ее найти, не справляясь с собственной внутренней болью – в Дилан он видел не только любимую женщину, но и воплощение нравственной чистоты, которая была свойственна его матери, погибшей много лет назад. Нынешняя потеря грозит нервным срывом, однако Дилан снова приходит на помощь и теперь сама берет на себя непосильную ношу уже не сохранения мира между семьями, а жизней – особенно Барана, которого она тоже искренне любит. Пусть и для этого девушке приходится идти на большие компромиссы и даже тяжелое расставание со своим любимым.
Еще одна семейная сага с закрученным любовным сюжетом. В Каппадокию из Америки возвращается Атеш Гюлсой (Ильхан Шен) – старший сын влиятельного семейства, которому предстоит взять на себя бразды правления бизнесом от деда, решившего открыть новую текстильную фабрику с семьей Бакараджи, имеющей сомнительное прошлое. Однако властный дед ставит под сомнение деловые качества Атеша и хочет скрепить совместный бизнес женитьбой внука на дочери Бакараджи.
фото: "Сапфир"/пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
Впрочем, непростые отношения в семействе Гюлсой – лишь остросюжетный фон для закрученной любовной истории. Средний брат Яман Гюлсой (Бурак Беркай Акгюль) собирается сделать предложение, вручив семейную реликвию – кольцо с сапфиром, Ферайе (Озге Ягыз), дочери бывшего работника семейства и падчерице коварной горничной Джемили (Нур Язар), которая больше заботится о будущем своей родной дочери – капризной болтушки Алейны (Гизем Севим). Случайная трагедия, участниками которой становятся Яман и его младший брат Окан (Джан Барту Аслан), переворачивает жизнь как семейства Гюлсой, так и скромной Ферайи. В череде хитросплетений судеб и интриг Джемили у Ямана и Ферайи уже, кажется, нет шансов на счастливую любовь.
Самый неожиданный сериал этой подборки практически лишен остросюжетных любовных переживаний, но при этом ярко и динамично сталкивает патриархальный и современный мир, выводя на первый план эмансипацию турецких женщин. Скромная Мерьем (Озгю Намаль) была насильно выдана замуж за Наима (Мерт Турак), представителя маленькой религиозной общины в дальней турецкой провинции, и практически сразу же забеременела. Первый ребенок, как утверждала свекровь, не выжил, но на свет сразу же появилась дочь Зейнеп (Мина Демитрас).
Спустя 15 лет Наим, Мерьем и Зейнеп, спасаясь от последствий землетрясения, приезжают в большой город, чтобы найти помощь в общине, но Мерьем мечтает о лучшем и свободном будущем для своей дочери, над которой, к тому же, нависла угроза свадьбы с молодым лидером общины, испытывающим большие психологические проблемы. В надежде скрыться от этого Мерьем соглашается на работу сиделки и оказывается в доме психолога Левента (Озджан Дениз), который помогает женщинам бороться с насилием. Но это далеко не главное, что связывает психолога с Мерьем и ее дочерью. Сериал с очень интригующим финалом первого сезона, уже, конечно, продлен на второй.
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