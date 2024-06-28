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«Бахар» среди «Кровавых цветов»: 5 новых турецких сериалов

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28 июня 2024
Одна из главных зарубежных новинок июня – турецкий сериал «Бахар», который вышел в онлайн-кинотеатре Иви. Это уже не ставшее классическим дизи, а довольно необычная медицинская мелодрама. Вместе с Иви рассказываем не только подробности уникальной «Бахар», но и других новых турецких сериалов – на любой вкус.

«Бахар» среди «Кровавых цветов»: 5 новых турецких сериалов
фото: "Бахар"/пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Бахар (1 сезон)


Никогда не унывающая Бахар (Демет Эвгар) 20 лет назад медицинской карьере предпочла семью – вырастила двоих детей. Старший пошел по стопам отца Тимура (Мехмет Йылмаз Ак) и тоже собирается стать хирургом, младшая вместо подготовки к экзаменам в медицинский колледж тайно от мужской половины семьи ходит на уроки рисования. Бахар в детях души не чает, а еще на протяжении долгих лет ухаживала за свекром, тоже известным хирургом, который не так давно умер, так что теперь Бахар заботится еще и о въедливой свекрови, так, кажется, и не смирившийся с вечно позитивной, но простоватой невесткой. Тимур от Бахар заметно отдалился, да и уже давно имеет любовницу Ренгин (Эджем Озкая), о чем, впрочем, Бахар даже не подозревает. А ближайшая подруга женщины то и дело говорит ей, что Бахар только все пользуются, и зря она даже не попыталась построить карьеру – из нее вышел бы прекрасный врач.

Бахар отгоняет от себя мрачные мысли о семейном кризисе, но однажды узнает, что больна. Очутившись в больнице под наблюдением грамотного и симпатичного хирурга Эврена (Бугра Гюльсой), Бахар вспоминает о полученных в институте медицинских навыках и устраивается на работу в клинику своего мужа. Чуть не потерявший жену на операционном столе Тимур, увидев, как снова загорелись глаза супруги на работе, понимает, что не готов отказаться от нее ради любовницы.

«Бахар» среди «Кровавых цветов»: 5 новых турецких сериалов
фото: "Бахар"/пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

В первом сезоне, который уже вышел на Иви, а совсем скоро неожиданно появится в эфире телеканала «Россия 1», всего 16 серий, плотность которых, как и принято в турецких сериалах, зашкаливает. Однако «Бахар» – это не история запретной любви, как это часто бывает в дизи, а вдумчивый рассказ о том, что в 40 лет жизнь только начинается. Так что российские зрители увидят и параллели с фильмом «Москва слезам не верит», и – за счет медицинской составляющей – с популярным сериалом той же «России 1» «Склифосовский». Хотя «Бахар» изначально и является турецкой адаптацией корейской дорамы. Не удивительно, что сериал продлен на второй сезон.

Безграничная любовь (1 сезон)


Еще один свежий хит, также уже продленный на второй сезон, по накалу страстей дает фору и «Постучись в мою дверь», и «Зимородку», да еще и совмещает в себе несколько жанров – от тонкой мелодрамы до брутального боевика. Спустя годы в родной Карадениз из Стамбула возвращается Халиль Ибрахим (Дениз Джан Акташ). 20 лет назад он стал свидетелем убийства своего отца, но, вернувшись на родину, решил не мстить обидчику, а начать новую жизнь – вместе с невестой Ясемин (Биран Дамла Йылмаз). Однако в девушку влюблен Тарык (Эрдем Кайнарджа) из богатой семьи Кочарлар, куда, к тому же, возвращается после учебы в Америке сестра Тарыка – Зейнеп (Мирай Данер), не поддерживающая консервативные нравы мужской части своей семьи, зато, как выясняется, еще со школы влюбленная в Халиля. Погоня Тарыка за Ясемин, которая только что обручилась с Халилем, оканчивается трагедией – умирают и девушка, и ее преследователь. А над Халилем, естественно, нависает угроза и опасность кровной вражды, однако Зейнеп готова помочь парню даже вопреки своей семье.

«Бахар» среди «Кровавых цветов»: 5 новых турецких сериалов
фото: "Безграничная любовь"/пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Безграничная любовь» держит в напряжении буквально с первых минут – сталкивая миры богатых и не очень, тех, кто готов всех простить, и тех, чьей главной целью в жизни является месть. Противоборство характеров и слом популярных для множества турецких сериалов типажей – пожалуй, главная особенность этой динамичной истории не только любви, но и обретения истинного смысла жизни.

Кровавые цветы (2 сезон)



У уже известных поклонникам турецких сериалов «Кровавых цветов», тоже когда-то начинавшихся с вражды двух не похожих друг на друга семей, появился второй сезон. В первом скромная Дилан (Ягмур Юксель) стала жертвой распрей не по своей воли – ее семья буквально отдала ее клану влиятельного Барана (Барыш Бакташ), чтобы тот не покусился на других детей, и особенно на старшего брата Дилан. Баран, впрочем, влюбившись в Дилан, сумел сгладить конфликт, так что первый сезон окончился пышной свадьбой, где случилась трагедия. Дилан была похищена.

«Бахар» среди «Кровавых цветов»: 5 новых турецких сериалов
фото: "Кровавые цветы"/пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Во втором сезоне Баран пытается всеми силами ее найти, не справляясь с собственной внутренней болью – в Дилан он видел не только любимую женщину, но и воплощение нравственной чистоты, которая была свойственна его матери, погибшей много лет назад. Нынешняя потеря грозит нервным срывом, однако Дилан снова приходит на помощь и теперь сама берет на себя непосильную ношу уже не сохранения мира между семьями, а жизней – особенно Барана, которого она тоже искренне любит. Пусть и для этого девушке приходится идти на большие компромиссы и даже тяжелое расставание со своим любимым.

Сапфир (1 сезон)


Еще одна семейная сага с закрученным любовным сюжетом. В Каппадокию из Америки возвращается Атеш Гюлсой (Ильхан Шен) – старший сын влиятельного семейства, которому предстоит взять на себя бразды правления бизнесом от деда, решившего открыть новую текстильную фабрику с семьей Бакараджи, имеющей сомнительное прошлое. Однако властный дед ставит под сомнение деловые качества Атеша и хочет скрепить совместный бизнес женитьбой внука на дочери Бакараджи.

«Бахар» среди «Кровавых цветов»: 5 новых турецких сериалов
фото: "Сапфир"/пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Впрочем, непростые отношения в семействе Гюлсой – лишь остросюжетный фон для закрученной любовной истории. Средний брат Яман Гюлсой (Бурак Беркай Акгюль) собирается сделать предложение, вручив семейную реликвию – кольцо с сапфиром, Ферайе (Озге Ягыз), дочери бывшего работника семейства и падчерице коварной горничной Джемили (Нур Язар), которая больше заботится о будущем своей родной дочери – капризной болтушки Алейны (Гизем Севим). Случайная трагедия, участниками которой становятся Яман и его младший брат Окан (Джан Барту Аслан), переворачивает жизнь как семейства Гюлсой, так и скромной Ферайи. В череде хитросплетений судеб и интриг Джемили у Ямана и Ферайи уже, кажется, нет шансов на счастливую любовь.

Красные бутоны (1 сезон)


Самый неожиданный сериал этой подборки практически лишен остросюжетных любовных переживаний, но при этом ярко и динамично сталкивает патриархальный и современный мир, выводя на первый план эмансипацию турецких женщин. Скромная Мерьем (Озгю Намаль) была насильно выдана замуж за Наима (Мерт Турак), представителя маленькой религиозной общины в дальней турецкой провинции, и практически сразу же забеременела. Первый ребенок, как утверждала свекровь, не выжил, но на свет сразу же появилась дочь Зейнеп (Мина Демитрас).

«Бахар» среди «Кровавых цветов»: 5 новых турецких сериалов
фото: "Красные бутоны"/пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Спустя 15 лет Наим, Мерьем и Зейнеп, спасаясь от последствий землетрясения, приезжают в большой город, чтобы найти помощь в общине, но Мерьем мечтает о лучшем и свободном будущем для своей дочери, над которой, к тому же, нависла угроза свадьбы с молодым лидером общины, испытывающим большие психологические проблемы. В надежде скрыться от этого Мерьем соглашается на работу сиделки и оказывается в доме психолога Левента (Озджан Дениз), который помогает женщинам бороться с насилием. Но это далеко не главное, что связывает психолога с Мерьем и ее дочерью. Сериал с очень интригующим финалом первого сезона, уже, конечно, продлен на второй.

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