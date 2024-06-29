Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Спецпроект «10 жизней»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Зимородок-2»: Через тернии к терниям

Обзор сериалов >>
29 июня 2024

Показ второго сезона турецкого суперхита «Зимородок» стартует на НТВ 29 июня. Первый сезон полюбившейся зрителям мелодрамы режиссера Бурджу Алптекин был признан лучшим сериалом 2023 года по версии главной турецкой телевизионной премии «Золотая бабочка». Права на показ сериала проданы более чем в 100 стран мира.Российские зрители также по достоинству оценили историю непростой любви богатого стамбульского наследника и обычной девушки из провинциального Газиантепа — сериал входит в топ-10 на ведущих онлайн-платформах, где уже завершился показ второго сезона.

«Зимородок-2»: Через тернии к терниям
фото: Пресс-служба канала НТВ

В первом главный герой - красавчик и ловелас Ферит (Мерт Рамазан Демир) – по настоянию богатого и авторитарного деда Халиса Корхана (Текиндор Четин) женится на Сейран Шанлы (Сарачоглу Афра) – провинциальной девушке из семьи среднего достатка. Жениться молодые не хотят, но незаметно вынужденный брак перерастает в страстную любовь. Фериту и Сейран жить бы и радоваться, купаясь в деньгах, но не проходит ни дня, чтобы в их семьях что-нибудь не случилось. Паре постоянно приходится бороться за свою любовь, от которой не восторге некоторые члены обеих семей. В клане Корханов бесконечные интриги плетет невестка Халиса аги, тетя Ферита – Ифакат (Гюлчин Сантырджыоглу), а Сейран и ее сестре Суне (Позам Берил) не дает покоя деспотичный отец Казым (Полатогуллари Дирен).

Читать: Обзор первого «Зимородка»
К тому же у Ферита появляется соперник Тарык (Бёлюкбаши Баран), маниакально преследующий Сейран. Его не волнует, что девушка замужем, так как ее отец благословил Тарыка и пообещал развести молодых. Первый сезон заканчивается трагедией. Тарык стреляет в Ферита, он падает на землю, Сейран кричит, зритель замирает, но в глубине души знает: второй сезон неизбежен, учитывая рейтинги, а без полюбившихся героев его снимать незачем.

«Зимородок-2»: Через тернии к терниям
фото: Пресс-служба канала НТВ

И в продолжении догадка зрителя подтвердилась. Конечно, Ферит жив и жаждет мести, а Сейран – простого человеческого счастья. Но далеко не один Тарык стоит на пути к нему. Появляются все новые враги и злопыхатели, и не только они. Кажется, что цепь обстоятельств непреодолимой силы влюбленным не удастся разорвать никогда – как говорится, «не одно, так другое». Временами зритель интригами утомлен не меньше, чем Сейран. И тут ему на помощь приходят любовные линии членов семьи Корханов, у которых все тоже «не слава богу», но немного поспокойнее.

В частности, в новом сезоне в особняке появится красавчик Кайя (Таро Эмир Текин), сын внебрачной дочери Халиса аги. За него выйдет замуж сестра Сейран Суна. Поначалу клан Корханов воспринимает новоявленного внука и наследника в штыки, особенно Ферит, но постепенно Кайя становится в доме своим. Ему, выросшему в Лондоне, чужда импульсивность домочадцев, многое в их поведении его удивляет, но «кровь не водица» - не успел оглянуться, а ты уже помимо воли к пистолету тянешься в водовороте событий. Женской аудитории Кайя понравился ничуть не меньше Ферита, мнения «кто на свете всех милее» разделились, в социальных сетях в фан-клубах проекта идут споры.

«Зимородок-2»: Через тернии к терниям
фото: Пресс-служба канала НТВ

Еще одна новая любовная линия: тайный роман бывшей любовницы отца Ферита, вдовы старшего сына Халиса аги Ифакат с Шехмузом (Тунчалп Тургут) — властным дядей бывшей девушки Ферита. Ну и сам патриарх в перерывах между клановыми войнами удивит своих родичей на старости лет.

Создатели сериала уже запланировали третий сезон, но дата его выхода пока не известна, турецкие СМИ ждут, что он выйдет осенью 2024 года.

Второй сезон сериала «Зимородок» на НТВ с 29 июня.

«Зимородок». 2 сезон. ТВ-ролик №2

версия для печати

Самое интересное

«Фолия»: Безумие на троих
«Фолия»: Безумие на троих
Даниил Воробьев играет режиссера, который играет актера, который играет режиссера… вроде бы
2 комментария

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Бахар» среди «Кровавых цветов»: 5 новых турецких сериалов
«Я люблю борщ, “шубу”, новогодний оливье»: Мелиса Дёнгель заявила, что чувствует себя русской
«Великолепный век»: Сериал и история
Спрячь меня от прекрасной жизни: 7 новых турецких сериалов
«Постучись в мою дверь в Москве»: Как оживить «робота»
Бурак Озчивит примет участие в киноконцертах «Музыка турецких сериалов»
Любовь как приговор: Продолжение «Зимородка», «Правосудия» и новые турецкие сериалы
«Приговор»: Любовь и Фемида — не пара
«Яркое пламя»: И повсюду тлеют пожары
Божественное вмешательство и прикосновение греха: азиатские лауреаты Каннского кинофестиваля в XXI веке
«Клюквенный щербет»: От мантов до тушеной капусты — один шаг
«Зимородок»: Как приручить ловеласа
Бывших жен не бывает: 5 причин посмотреть турецкий сериал «Любовь, разум, месть»
«Истерзанная»: О чем не расскажет Черное море
«Между нами глубокое море»: А также амнезия и свекровь
Стильный, обаятельный, верный: За что мы любим Серкана Болата
Турецкий макабр: «Дракула из Стамбула», иблисы и джинны
«Ветреный»: Когда любовь сильнее ненависти турецкой бабушки
Упрямство и сила воли: Акын Акынёзю о том, как воплощать мечты
«Черная любовь»: Как Ромео-шахтер и Джульетта из высшего общества покорили мир
Поиск по меткам
Турецкое кино
персоны
Бурджу АлптекинБаран БёлюкбашиМерт Рамазан ДемирБерил ПозамДирен ПолатогуллариГюлчин СантырджыоглуАфра СарачоглуТаро Эмир ТекинЧетин ТекиндорТургут Тунчалп
фильмы
Зимородок

фотографии >>
«Зимородок-2»: Через тернии к терниям фотографии
«Зимородок-2»: Через тернии к терниям фотографии
«Зимородок-2»: Через тернии к терниям фотографии
«Зимородок-2»: Через тернии к терниям фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Спецпроект «10 жизней»

Скорбим

Геннадий Альберт
28 июня ушёл из жизни артист балета Геннадий Альберт.
Эдуард Нуров
27 июня ушёл из жизни актёр Эдуард Нуров.
Александр Кнайфель
27 июня ушёл из жизни композитор Александр Кнайфель.
Сагынбек Ишенов
27 июня ушёл из жизни художник-постановщик Сагынбек Ишенов.

День рождения >>

Кирилл Балобан
Ольга Веникова
Ольга Гришина
Евгений Коряковский
Артём Лысков
Ольга Машная
Максим Стоянов
Михаил Тарабукин
Сергей Фролов
Мария Кончита Алонсо
Гэри Бьюзи
Кристофер Иган
Уилл Кемп
Шэрон Лоуренс
Густав Люткевич
Михалина Ольшанская
все родившиеся 29 июня >>

Афиша кино >>

Тёмные воды
драма, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2002
Челюсти. Кровавый риф
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Клуб Зеро
трагикомедия, триллер
Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция, 2023
Бывший в помощь
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Драйвер
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Фолия
драма
Австрия, Франция, Италия, Гонконг, 2023
Мой любимый чемпион
приключения, семейное кино
Россия, 2024
Остров Черепа
триллер, фильм ужасов
Франция, 2024
Резервная копия
драма, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Польша, Сербия, Словакия, Чехия, 2023
Синистер. Пожиратель душ
триллер, фильм ужасов
Франция, 2024
Сирокко из страны ветров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2023
Уикенд с родителями
драма, комедия
Дания, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?