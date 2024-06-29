«Зимородок-2»: Через тернии к терниям

Показ второго сезона турецкого суперхита «Зимородок» стартует на НТВ 29 июня. Первый сезон полюбившейся зрителям мелодрамы режиссера Бурджу Алптекин был признан лучшим сериалом 2023 года по версии главной турецкой телевизионной премии «Золотая бабочка». Права на показ сериала проданы более чем в 100 стран мира.Российские зрители также по достоинству оценили историю непростой любви богатого стамбульского наследника и обычной девушки из провинциального Газиантепа — сериал входит в топ-10 на ведущих онлайн-платформах, где уже завершился показ второго сезона.
фото: Пресс-служба канала НТВ
В первом главный герой - красавчик и ловелас Ферит (Мерт Рамазан Демир) – по настоянию богатого и авторитарного деда Халиса Корхана (Текиндор Четин) женится на Сейран Шанлы (Сарачоглу Афра) – провинциальной девушке из семьи среднего достатка. Жениться молодые не хотят, но незаметно вынужденный брак перерастает в страстную любовь. Фериту и Сейран жить бы и радоваться, купаясь в деньгах, но не проходит ни дня, чтобы в их семьях что-нибудь не случилось. Паре постоянно приходится бороться за свою любовь, от которой не восторге некоторые члены обеих семей. В клане Корханов бесконечные интриги плетет невестка Халиса аги, тетя Ферита – Ифакат (Гюлчин Сантырджыоглу), а Сейран и ее сестре Суне (Позам Берил) не дает покоя деспотичный отец Казым (Полатогуллари Дирен).
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К тому же у Ферита появляется соперник Тарык (Бёлюкбаши Баран), маниакально преследующий Сейран. Его не волнует, что девушка замужем, так как ее отец благословил Тарыка и пообещал развести молодых. Первый сезон заканчивается трагедией. Тарык стреляет в Ферита, он падает на землю, Сейран кричит, зритель замирает, но в глубине души знает: второй сезон неизбежен, учитывая рейтинги, а без полюбившихся героев его снимать незачем.
фото: Пресс-служба канала НТВ
И в продолжении догадка зрителя подтвердилась. Конечно, Ферит жив и жаждет мести, а Сейран – простого человеческого счастья. Но далеко не один Тарык стоит на пути к нему. Появляются все новые враги и злопыхатели, и не только они. Кажется, что цепь обстоятельств непреодолимой силы влюбленным не удастся разорвать никогда – как говорится, «не одно, так другое». Временами зритель интригами утомлен не меньше, чем Сейран. И тут ему на помощь приходят любовные линии членов семьи Корханов, у которых все тоже «не слава богу», но немного поспокойнее.
В частности, в новом сезоне в особняке появится красавчик Кайя (Таро Эмир Текин), сын внебрачной дочери Халиса аги. За него выйдет замуж сестра Сейран Суна. Поначалу клан Корханов воспринимает новоявленного внука и наследника в штыки, особенно Ферит, но постепенно Кайя становится в доме своим. Ему, выросшему в Лондоне, чужда импульсивность домочадцев, многое в их поведении его удивляет, но «кровь не водица» - не успел оглянуться, а ты уже помимо воли к пистолету тянешься в водовороте событий. Женской аудитории Кайя понравился ничуть не меньше Ферита, мнения «кто на свете всех милее» разделились, в социальных сетях в фан-клубах проекта идут споры.
фото: Пресс-служба канала НТВ
Еще одна новая любовная линия: тайный роман бывшей любовницы отца Ферита, вдовы старшего сына Халиса аги Ифакат с Шехмузом (Тунчалп Тургут) — властным дядей бывшей девушки Ферита. Ну и сам патриарх в перерывах между клановыми войнами удивит своих родичей на старости лет.
Создатели сериала уже запланировали третий сезон, но дата его выхода пока не известна, турецкие СМИ ждут, что он выйдет осенью 2024 года.
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