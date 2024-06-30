Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки

«Отряд самоубийц из другого мира » — с 27 июня

«Отряд Самоубийц из другого мира». Трейлер №2 с русскими субтитрами

Читать Принцесса шипов, королева арахиса: как изменилась «Семья шпиона»

«У МОЕЙ ЖЕНЫ НЕТ ЭМОЦИЙ » — С 2 ИЮЛЯ

Читать Мечтают ли андроиды об электрокофе: «Время Евы» — душевная история про роботов

«Ребёнок идола». 2 сезон. Трейлер с русскими субтитрами

Читать «Звездное дитя» — «Персона» Бергмана, но кавайная, криминальная (и с песнями!)

«АЛЯ ИНОГДА КОКЕТНИЧАЕТ СО МНОЙ ПО-РУССКИ » — С 3 ИЮЛЯ

Читать «Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики

«Рамэнная рыжего кота » — с 4 июля

«Рамэнная рыжего кота». Трейлер с русскими субтитрами

Читать Милая повседневность «Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит»

«Воображаемое » — с 5 июля

Читать По стопам Миядзаки: рецензия на «Мэри и ведьмин цветок»

«ПСЕВДОГАРЕМ » — С 5 ИЮЛЯ

Читать Обзор необычного гарема «Сто девушек, которые <...> сильно тебя любят»

«Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров » — с 6 июля

Читать «Когти зверя» — глубокое аниме о либидо и чудовищах

«ГРЕНДАЙЗЕР U » — С 6 ИЮЛЯ

Читать «Гридмен» — аниме с монстрами и роботами, который постоянно удивляет

«Башня Бога » (сезон 2) — с 7 июля

Читать Медитативное фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен»

«Олень-Каноко — проблема Коси-чан». Трейлер №2 с русскими субтитрами

Читать Друзья до и после гроба: обзор культового «Гангрейва»

«Хвост феи: 100-летний квест » — с 7 июля

Читать «Мед и клевер» — одно из первых аниме для взрослых женщин

«ЧЕЛОВЕК-МУСКУЛ » — С 14 ИЮЛЯ

Читать Эра голых кулаков: «Баки Ханма» — величайшее кулачное противостояние

«ЭЛЬФ НЕ МОЖЕТ СИДЕТЬ НА ДИЕТЕ » — С 7 ИЮЛЯ

Читать Любит поесть и окружена красавцами: «Мангака Марина попадает в Камелот» — забытая жемчужина 90-х

«Винокурня семьи Комада » — с 11 июля

Читать «Квест на фоне сакуры» убеждает в привлекательности малых городов

«Навсикая из долины ветров » — с 25 июля

Читать Планета сокровищ: все фильмы Хаяо Миядзаки от хорошего к лучшему

«Мальчик и птица » — в июле

«Мальчик и птица»

Читать Где эти крылья, которые так нравились мне? Рецензия на «Мальчика и птицу»

«ТЕРМИНАТОР: ЗЕРО » — С 29 АВГУСТА

Слушать Подкаст о феномене «Терминатора»

Читать Мой гол — тюрьма: подробный разбор сериала «Блю Лок»

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