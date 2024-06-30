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Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки

Обзор сериалов >>
30 июня 2024

Солнце уже месяц греет во всю, а на японском телевидении летний сезон стартует только с 1 июля — и продлится до конца сентября. По традиции мы собрали самые интересные аниме-премьеры за этот период: от уже популярных франшиз и возвращения Миядзаки в российский прокат до совсем свежих шоу, которые могут стать глотком свежего воздуха. Для тех, кто не поспевает за еженедельными обновлениями, сейчас самое время прочитать наши прошлые рекомендациями: за весну, зиму и осень, — а также ознакомиться с подробными рецензиями, которые мы пишем о самых громких/интересных проектах.

Остальных приглашаем в переливающийся мир японской анимации. О многих шоу вы уже слышали, если следите за нашими новостями и дайджестами (а может, даже модным тематическим телеграм-каналом), но если мы что-то упустили — в числе почти 20 позиций — делитесь в комментариях. Только сначала загляните в конец материала, где выписаны тайтлы, которые продолжаются с весны или не влезли в подробный список. Все трейлеры — с русскими субтитрами или дубляжом!

«Отряд самоубийц из другого мира» — с 27 июня

Где смотреть: Hulu, Max

«Отряд Самоубийц из другого мира». Трейлер №2 с русскими субтитрами

Аманда Уоллер, сформировавшая суперзлодейскую дружину для наведения порядка в Готэме, находит отщепенцам новое применение: Харли Квинн, Глиноликий, Миротворец, Король Акул и Дэдшот должны отправиться в недавно обнаруженный параллельный мир и захватить его (на всякий случай и ради ресурсов). На месте отряд попадает в плен к одному из правителей, которому нужна помощь в борьбе с соседом. У Отряда самоубийц только 72 часа, прежде чем сработает бомба на ошейниках, миссия от короля — и багаж внутренних противоречий.

Гениальная (как минимум с точки зрения маркетинга) идея: совместить японское ноу-хау исекай — истории о путешествиях в параллельные миры — и интеллектуальную собственность из библиотеки Warner bros., а именно — персонажей комиксов DC. Пока Джеймс Ганн старается перезапустить киновселенную — конкурента Marvel, студия WitСемья шпиона», «Виви: Песнь флюоритового глаза») предлагает такой взгляд на супергероев, который вряд ли возможен в игровом формате.

Читать Принцесса шипов, королева арахиса: как изменилась «Семья шпиона»

«У МОЕЙ ЖЕНЫ НЕТ ЭМОЦИЙ» — С 2 ИЮЛЯ

Где смотреть: Crunchyroll

Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки

Такума Косуги, как и положено сарариману, целыми днями пропадает на работе, так что на бытовые нужды не остается ни времени, ни сил. Решением проблемы становится покупка подержанного гиноида Мины: роботесса прекрасно готовит и справляется с домашней каторгой. Настолько, что молодой человек задумывается о том, что она может стать идеальной супругой. А на смену идее приходит влюбленность.

Экранизация манги Дзиро Сугиуры зародилась в стенах аниме-студии имени Осаму ТэдзукиБасня», «Терраса кафе богинь»). За режиссуру отвечал Фумихиро Ёсимура (эпизоды «Плутона», «Дороро» и «Пяти невест»), а идеальную чету корпоративного раба и рободомохозяйкой воплотили Тосиюки Тоёнага (Тильт из «Старшей карты», Кадзуки Курусу из «Папаш-дружбанов») и Кономи Инагаки (Элли из «Синдуальности» и Игараси из «Опасности в моем сердце»).

Читать Мечтают ли андроиды об электрокофе: «Время Евы» — душевная история про роботов
«ЗВЕЗДНОЕ ДИТЯ» (СЕЗОН 2) — С 3 ИЮЛЯ
Где смотреть: —

«Ребёнок идола». 2 сезон. Трейлер с русскими субтитрами

Акушер-гинеколог Горо переродился в теле Аквамарина — сына певицы Ай Хосино, убитой сталкером. Потенциального заказчика он видит в биологическом отце — и всячески его разыскивает, соглашаясь на работу в столь отвратительном ему шоу-бизнесе. Новый этап на его маршруте мести — 2,5D-спектакль «Токийский клинок», участие в котором сулит множество скелетов в шкафу театральной индустрии.

Жестоким шоу айдол-повседневности по-прежнему руководит Дайсукэ ХирамакиВлюбленный астероид», «Вторжение Кальмарки»), а производством занимается студия Doga KoboПластиковые воспоминания», «Сон в замке демона»). Среди основных сэйю тоже обошлось без изменений: Аквамарина озвучивает Такэо Оцука (Жэньши из «Монолога фармацевта», Какэру Курахара из «Почувствуй ветер»), а его сестру Руби — Юриэ Игома (Сима из «Девушек-пони: Славное дерби — Начало новой эры»).

Читать «Звездное дитя» — «Персона» Бергмана, но кавайная, криминальная (и с песнями!)

«АЛЯ ИНОГДА КОКЕТНИЧАЕТ СО МНОЙ ПО-РУССКИ» — С 3 ИЮЛЯ

Где смотреть: Crunchyroll

Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки

Алиса Михайловна Кудзё — хафу с русскими корнями — лучшая ученица в классе. Её сосед по парте Масатика Кудзэ — феноменальный лодырь, периодически засыпающий прямо во время урока. Со стороны может показаться, что Алису это тяготит — настолько крепко она отчитывает сверстника. На самом же деле девушка влюблена в нерадивого одноклассника — и периодически шепчет ему романтические глупости на русском языке, которого в японской школе, разумеется, никто не понимает. Никто, кроме Масатики.

Лингвистическим ромкомом заведует Рёта ИтоМой сэмпай раздражает!», «Моя девушка не только милая») на уже упомянутой студии Doga Kobo. Алю озвучила Сумирэ Уэсака (Ая Арисугава из «Унеси меня на луну», Алуми Ниумбёрч из «Шаман кинг: Цветы»), а голосом Масатики стал Кохэй Амасаки (Косукэ Мисаки из «Томо — девушка!», Котаро Китагава из сериала «Пустоголовый переведённый ученик»).

Читать «Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики

«Рамэнная рыжего кота» — с 4 июля

Где смотреть: —

«Рамэнная рыжего кота». Трейлер с русскими субтитрами

Тамако Ясиро приходит на собеседование в лапшичную, где её неожиданно спрашивают, каких животных она предпочитает. Ответ «собак» позволяет девушке получить работу — в местечке, где всем заведуют кошки: за кухню отвечает шеф-повар Бундзо, за бухгалтерию — владелец рамэнной Сасаки, а тигр Кришна не только готовит лапшу, но и выступает в качестве охранника, если постояльцы начнут бушевать.

Интригующая производственная драма молодой студии E&H ProductionНиндзя Камуи», «Монстры: Сто три милости — Проклятие дракона»), созданной режиссером «Магической битвы» Сон Хо Паком. За режиссуру повседневности отвечает Хисатоси СимидзуСтальной алхимик: Братство», «Тетрадь дружбы Нацумэ»), а Бундзо озвучил Кэндзиро ЦудаКисибэ из «Человека-бензопилы» и Юдзи Эндо из «Кайдзи».

Читать Милая повседневность «Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит»

«Воображаемое» — с 5 июля

Где смотреть: Netflix

Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки

Раджер — воображаемый друг Аманды, которого никто, кроме нее не видит. Когда девочка попадает в аварию, его существование оказывается под угрозой. Вдобавок на невидимого мальчика охотится загадочный мистер Бантинг — старик в гавайской рубашке, который, по слухам, питается детскими фантазиями.

Полный метр студии PonocМэри и ведьмин цветок»), основанный на книге британского писателя и поэта А.Ф. Харрольда. Европейская премьера состоялась на анимационном фестивале в Анси, где новую работу Ёсиюки МомосэВторая страна», «Завтрашние листья») приняли очень тепло. Как и основатель студии Ёсиаки Нисимура, он долгое время работал в Ghibli (например, отвечал за ключевую анимацию «Унесенных призраками» и раскадровку «Сказания о принцессе Кагуе»).

Читать По стопам Миядзаки: рецензия на «Мэри и ведьмин цветок»

«ПСЕВДОГАРЕМ» — С 5 ИЮЛЯ

Где смотреть: —

Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки

У старшеклассника Эйдзи Китахама незамысловатые и очень сёнэновские мечты. Ему во что бы то ни стало хочется стать популярным и обрести школьный гарем — как в манге или аниме. Ни то, ни другое юноше не светило, если бы не вмешательство звезды школьного театра Рин Нанакуры. По ведомой лишь ей одной причине, она без ума от Эйдзи и, будучи прирожденной актрисой, с легкостью примеряет на себя роли самых разных девушек. Вопрос лишь в том, поможет ли такая тактика добиться взаимности у поклонника гаремников?

Ромкомом по одноименной манге Ю Сайто занималась студия NomadНе называй это любовью!», «Дропкик злого духа») под руководством Тосихиро КикутиНебо», ключевая анимация «Агент паранойи»). Голоса дуэту подарили Нобухико Окамото (Кодзабуро Арасэ из «Смертельной игры мертвой горы», Рин Окумура из «Синего экзорциста») и Саори Хаями (Йор Форджер из «Семьи шпиона», Фанора Кристофль из «Ведьмы и чудовища»).

Читать Обзор необычного гарема «Сто девушек, которые <...> сильно тебя любят»

«Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров» — с 6 июля

Где смотреть: Crunchyroll

Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки

Старшеклассник Коёми Арараги не может пройти мимо, если кто-то оказался в беде. Особенно, если дело пахнет паранормальным: ведь юноша пережил обращение в вампира, а вернуться в норму ему помог Мэмэ Осино — спец по очень странным делам. С тех пор Коёми помогает тем, кто сталкивается с воздействием нечистой силы — как правило, девушкам. В «Межсезонье» зрители узнают больше о спасенных героинях, а в «Сезоне монстров» речь пойдет о университетской жизни Арараги.

Аниме-вселенная «Цикла историй» продолжает расширяться, а студия ShaftМартовский лев», «Девочка-волшеница Мадока») — экранизировать ранобэ Исина Нисио. Режиссером выступил ветеран франшизы Акиюки СимбоКак смотреть фейерверк», «Отчет о буйстве духов»), а Коёми Арараги озвучил бессменный Хироси Камия (Атару Моробоси из «Несносных пришельцев», Дзимпати Эго из «Синей тюрьмы: Блю Лок»).

Читать «Когти зверя» — глубокое аниме о либидо и чудовищах

«ГРЕНДАЙЗЕР U» — С 6 ИЮЛЯ

Где смотреть: —

Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки

Дюк Флид — последний представитель своей планеты. Бежав от кровожадной армии короля Веги, он нашел прибежище на Земле, где живет под видом обычного человека. Здесь же Дюк понял, что бегство никогда не бывает вечным: неутолимая жажда завоеваний привела войска Веги на Землю. Одну родину Дюк уже потерял и наступать на те же грабли не намерен: инопланетянин вступает в бой с превосходящими силами противника — а поможет ему в этом чудо-меха Грендайзер.

Ребутом культового меха-аниме «Инопланетный робот Грендайзер» занялась студия GainaДочка босса и её нянька», «Ханаби постоянно опаздывает»), доверив постановку Мицуо ФукудеМобильный воин Гандам: Поколение. Фильм»). Сэйю Дюка Флида — Мию Ирино (Рицу Кагэяма из «Моб Психо 100», Эриал из «Укрась прощальное утро цветами обещания»).

Читать «Гридмен» — аниме с монстрами и роботами, который постоянно удивляет

«Башня Бога» (сезон 2) — с 7 июля

Где смотреть: Crunchyroll

Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки

Загадочная Башня состоит из сотен гигантских уровней, а достижение её вершины сулит исполнение заветного желания. Кроткий юноша Баам отправился в это странное место на поиски подруги Рахиль, которая захотела поближе увидеть звезды. Во втором сезоне он достигает 20 этажа и встречает Ван Нан Джа, который давно не может перейти на следующий уровень. Вероятно, им удастся это вдвоем.

«Башня Бога» — экранизации вебтуна за авторством SIU, которой теперь занимается The Answer StudioГолго 13» 2008 года), а не Telecom Animation FilmНе издевайся, Нагаторо», «Люпен: Начало»). За сценарий отвечает Эрика Ёсида, работавшая над первым сезоном и «Рок-тихоней!», а к ролям Баама и Рахиль вернулись Таити Итикава (И Мэн из «Царства») и Саори Хаями.

Читать Медитативное фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен»

«Олень-Каноко — проблема Коси-чан» — с 7 июля

Где смотреть: Crunchyroll

«Олень-Каноко — проблема Коси-чан». Трейлер №2 с русскими субтитрами

Коси Торако — образцовая ученица и звезда старшей школы. Однако совсем недавно она была грозой Токио, янкии из Хино. Никто из одноклассников об этом не знает, кроме странной девочки с оленьими рогами Каноко Ноко, которая узнала о прошлом Коси благодаря невероятному обонянию.

Еще один проект студии Wit — на этот раз абсурдистский и потенциальной виральный (сериал еще не стартовал, а танец из трейлера уже завирусился). В основе — манга Oshioshio, режиссер — Масахико ОтаГангрейв», «Технолайз»), а сценарист — Такаси АосимаСто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят», «Удзаки хочет тусоваться»). Ноко Каноко озвучила Мэгуми Хан (Мэймэй из «Монолога фармацевта», Макото Курумэ из «Долой безделье!»), а Торако Коси — Саки Фудзита (Махиру Инами из «Работы!!», Имир из «Атаки титанов»).

Читать Друзья до и после гроба: обзор культового «Гангрейва»

«Хвост феи: 100-летний квест» — с 7 июля

Где смотреть: Кинопоиск

Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки

«Хвост феи» — название отчаянной гильдии магов из фантастической страны Фиор. Туда мечтала и — спойлер — попала волшебница Люси Хартфилия, управляющая звездными духами. Случайно встретил огненного драконоборца Нацу Драгнилом, состоявшего в ХФ, она смогла осуществить мечту — и начать бесконечные приключения с другими магами (например, говорящим котом-талисманом Хэппи). В новой арке герои собираются выполнить миссию, которая целый век никому не поддавалась: запечатать пятерых божественных драконов.

Культовый фэнтези сериал по манге Хиро Мисимы возвращается пять лет спустя! Производством теперь занимается студия J.C.StaffТорадора!», «Мед и клевер»), но сэйю и творческая группа — прежние. Режиссеры — Тосинори ВатанабэТокийский гуль») и Синдзи ИсихираБлагословленное лунным светом приключение в другом мире»), а сценарист — Ацухиро ТомиокаБерсерк», «Ван-Пис»).

Читать «Мед и клевер» — одно из первых аниме для взрослых женщин

«ЧЕЛОВЕК-МУСКУЛ» — С 14 ИЮЛЯ

Где смотреть: —

Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки

Профессиональный рестлер Сугуру Киннику выступает под сценическим именем Кинникуман, то есть Человек-мускул. Интеллектом и грацией он не блещет, да и по натуре трусоват, поэтому все попытки прославиться или вообще сделать хоть что-то полезное терпят крах. Однажды горе-борец узнает, что на самом деле он — наследный принц королевства, расположенного на далекой планете. Право на трон придется подтвердить в поединке, а для этого Сугуру нужно переступить через себя и перевоплотиться в настоящего Человека-мускула.

Сериал посвящен 40-летию знаковой сёнэн-франшизы, зародившейся на студии Toei AnimationВан-Пис», «Кулак Северной звезды»). На этот раз производство ведется под вывеской Production I.GПсихопаспорт», «Корона грешника»). В режиссерском кресле восседает Акира СатоАо Аси», «Бандитос»), а титульного героя озвучивает Мамору Мияно (Дома из «Истребителя демонов», Лайт Ягами из «Тетради смерти»).

Читать Эра голых кулаков: «Баки Ханма» — величайшее кулачное противостояние

«ЭЛЬФ НЕ МОЖЕТ СИДЕТЬ НА ДИЕТЕ» — С 7 ИЮЛЯ

Где смотреть: —

Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки

Однажды в дверь известного диетолога Томоацу Наоэ постучала необычная пациентка — эльфийка по имени Эруфуда. Она намеревается вернуться в свой мир, но за время жизни среди людей несколько располнела: перед земляками хочется предстать в лучшем виде, а самостоятельно сбросить вес Эруфуда не может. Вскоре Наоэ замечает, что среди его клиентов всё чаще попадаются мифические и необычные существа с расстройством пищевого поведения.

Процессом похудения роководит Тосикацу ТокороТриган», «Досанко-гяру чудо как милы») на новой студии Elias. Эруфуду и Наоэ озвучивают Аяса Ито (Гаруми Лу из «Слишком милого кризиса», Аканэ Судзумия из «Мув-Лув: Альтернатива») и Такахидэ Исии (Таро Дж. Судзуки из «Псевдонаучного ежемесячника»).

Читать Любит поесть и окружена красавцами: «Мангака Марина попадает в Камелот» — забытая жемчужина 90-х

«Винокурня семьи Комада» — с 11 июля

Где смотреть: прокат

Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки

Руи Комада унаследовала фамильный завод по производству виски в Нагано, сильно пострадавший после землетрясения 2013 года. В семейном бизнесе ей не хватает опыта, да и многие фирменные рецептуры утрачены, однако молодая женщина намерена возродить бизнес. В этом ей может помочь Котаро Такахаси — молодой репортер, для которого статья о винокурне тоже окажется первым опытом. Правда, начинающий журналист не слишком заинтересован в усердной работе.

Первый полный метр опытного аниматора Масаюки Ёсихара, работавшего над «Призраком в доспехах», «Оборотнями», «Иной» и франшизой «Девушки-пони». Вдобавок это оригинальная история, продолжающая «рабочую серию» P.A. Works, куда уже входят «Азбука цветов», «Белый ящик», «Квест на фоне Сакуры» и «Акватоп белого песка».

Читать «Квест на фоне сакуры» убеждает в привлекательности малых городов

«Навсикая из долины ветров» — с 25 июля

Где смотреть: прокат


Опустошительная война поставила крест на индустриальной цивилизации: планета покрылась лесами, а стремительно распространяющаяся плесень угрожает поселениям выживших. Навсикая — принцесса Долины ветров, которая помогает своему народу в борьбе с исполинскими насекомыми, в то время как соседние государства разжигают новую конфронтацию. Однако у юная воительница находит другое решение — не в политической плоскости, но экологической.

Классическая работа Хаяо Миядзаки, с которой началась слава студии Ghibli, хотя постапокалиптическую притчу технически делали в стенах Topcraft, но уже все знакомые лица, включая Исао Такахату в роли продюсера, а также бессменного композитора Дзё Хисаиси. Социально заряженная притча с высококлассной анимацией также примечательна художниками-волонтерами: с отдельными сценами помогали восходящие звезды Махиро Маэда и Хидэаки Анно (последнему доверили самые сложные боевые эпизоды).

Читать Планета сокровищ: все фильмы Хаяо Миядзаки от хорошего к лучшему

«Мальчик и птица» — в июле

Где смотреть: Кинопоиск

«Мальчик и птица»

1943 год, Вторая мировая. Мать 12-летнего Махито погибает во время пожара в Токио, а отец, владелец аваиационного завода, берет в жены сестру покойной супруги и перевозит семью подальше от боевых действий. В фамильной усадьбе мальчика ждут тяжелые душевные переживания и удивительные приключения — в иной (возможно, загробный) мир, вслед за странной говорящей цаплей.

Уже точно не последний, но (пока) наиболее откровенный фильм Хаяо Миядзаки, отмеченный «Оскаром» как лучший мультфильм минувшего года (это вторая статуэтка в коллекции мэтра). Как всегда высококлассная работа студии Ghibli, в которой одни видят самоповторы, другие — завещание, третьи — едва ли не новую страницу в творчестве живого классика.

Читать Где эти крылья, которые так нравились мне? Рецензия на «Мальчика и птицу»

«ТЕРМИНАТОР: ЗЕРО» — С 29 АВГУСТА

Где смотреть: Netflix

Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки

1997-й — год апокалипсиса, в будущем известного как Судный день. Однако человечество пока об этом не подозревает. В США активно тестируют систему SkyNet, а в Японии доктор Малкольм Ли вовсю работает над Kokoro — искусственным интеллектом, который сможет конкурировать с американской технологией. Работу ученого прерывает появление неизвестного робота, который пытается уничтожить и Ли, и троих его детей. Единственный шанс доктора спастись вместе с семьей — девушка-солдат Эйко, прибывшая из 2022 года.

Восьмисерийное аниме по легендарной франшизе куют сразу три студии: Production I.G, Skydance Television и Netflix Animation. За режиссуру отвечает Масаси КудоБлич: Тысячелетняя кровавая война», «Боевой дворецкий Хаятэ! Милашки»), а вот озвучкой занимаются не профессиональные сэйю, а лицедеи из игрового кино. Немногословного Терминатора воплощает Тимоти Олифант («Правосудие», «Безумцы»), доктор Малкольм Ли говорит голосом Андре ХолландаКасл-Рок», «Лунный свет»), а на роль Эйко взяли британскую актрису японского происхождения Соною МидзуноДом дракона», «Род Мужской»).

Слушать Подкаст о феномене «Терминатора»

«Синяя Тюрьма: Блю Лок — Эпизод с Наги» — в августе

Где смотреть: прокат

Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки

Апатичный Сэйсиро Наги не расстается со смартфоном, чтобы хоть как-то побороть скуку, пока однажды судьба не сводит его с богатым одноклассником Рэо Микагэ. Именно он открывается для сверстника азарт футбола, а в нем — выдающегося атлета. Попав в программу «Блю Лок» — экспериментальный проект японской футбольной ассоциации по поиску совершенного бомбардира, — Наги оказывается перед выбором. Продолжить играть с Рэо или же последовать за Ёити Исаги, который, кажется, способен еще больше раскрыть потенциал форварда.

На фоне успеха франшизы «Блю Лок» — манги Мунэюки Канэсиро и Юсукэ Номуры, а также аниме-сериала 8bitО моем перерождении в слизь») — спин-оффы были неизбежны, и вот один из них. Как следует из названия, «Эпизод с Наги» покажет предысторию гениального самоучки, а также события первого сезона с его точки зрения. Озвучивает героя по-прежнему Нобунага Симадзаки (Махито из «Магической битвы», Юки Сома из «Корзинки фруктов»), а руководит процессом Сунсукэ Исикава — помреж на основном сериале и постановщик «Работы!!».

Читать Мой гол — тюрьма: подробный разбор сериала «Блю Лок»

Что еще посмотреть


Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки

Продолжаются: «О моем перерождении в слизь» (сезон 3), «Ван-Пис», «Мертвые-мертвые-демоны», «Моя геройская академия» (сезон 7).

Еще новинки: 2-й сезон «Стесняшки» (с 1 июля), «Тасукэцу» и 3-й сезон «Вечной воли» (с 3 июля), 2-й сезон «Террасы кафе богинь» (с 5 июля), «Этот мир слишком несовершенен», «Магическая ремесленница Далия не унывает!», «Люди подземелья», «Юный лорд — мастер побега» (с 6 июля), «Маленький гражданин», «Меч и жезл Вистории», «Цветы, распускайтесь», 2-й сезон «Ниер: Автомата — Версия 1.1а» (с 7 июля), «Полуночный удар» (с 8 июля), «Волшебница и злой офицер», «Дисквалифицирован по жизни» (с 9 июля), «Пока-пока, Земля» (с 12 июля), «Почему все забыли мой мир» (с 13 июля), «Слишком много проигравших героинь!» (с 14 июля), 2-й сезон «Ёко из Сангоку» (18 июля), 5-й сезон «Милый дом Чи» (19 июля), «Детская Делико» (с 8 августа), 2-й кур 2-го сезона «Кенгана Асуры» (в августе).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 50 классных аниме прошлого года или интервью с автором манги «Звездное дитя» и «Госпожа Кагуя», а также беседы с режиссером и арт-директором сериала.

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фотографии >>
Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки фотографии
Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки фотографии
Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки фотографии
Самые ожидаемые аниме лета: два Миядзаки, «Терминатор», эльфийки на диете и русскоязычные кокетки фотографии
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анонс

Спецпроект «10 жизней»

Скорбим

Геннадий Альберт
28 июня ушёл из жизни артист балета Геннадий Альберт.
Эдуард Нуров
27 июня ушёл из жизни актёр Эдуард Нуров.
Александр Кнайфель
27 июня ушёл из жизни композитор Александр Кнайфель.
Сагынбек Ишенов
27 июня ушёл из жизни художник-постановщик Сагынбек Ишенов.

День рождения >>

Жандос Айбасов
Ульмас Алиходжаев
Владимир Дружников
Ксения Зайцева
Елизавета Карнаух
Иван Макаревич
Анастасия Немоляева
Максим Сапрыкин
Инна Ульянова
Руперт Грэйвз
Винсент Д'Онофрио
Ваина Джоканте
Леслав Журек
Моника Поттер
Иван Троян
Сьюзен Хэйворд
все родившиеся 30 июня >>

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Австрия, Германия, Люксембург, Швейцария, 2023
Город страха
детектив, триллер, экранизация
Германия, США, 2024
Нежить
драма, триллер, фильм ужасов
Канада, 2024
Отчаянные наследники
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Испания, 2023
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Аргентина, Испания, 2024
Самая нескучная школа
детский фильм, комедия, семейное кино
Германия, 2023
Из Тосканы с любовью
комедия
Италия, 2023
Контакты
драма, научная фантастика
Россия, 2024
Развесёлые каникулы
комедия, музыкальный фильм
Франция, 2024
Самая большая луна
молодежный фильм, фэнтези
Россия, 2024
Схватка
боевик, драма, приключения
Индия, США, 2023
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