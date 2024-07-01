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«Убойный отпуск»: Всё включено и ничего не выключено

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1 июля 2024
Приз зрительских симпатий на прошедшем фестивале «Пилот» получила комедия «Убойный отпуск», в которой Анна Михалкова и Александр Робак снова играют супругов. 1 июля сериал выходит в онлайн-кинотеатре KION.

«Убойный отпуск»: Всё включено и ничего не выключено

Прожившие тридцать лет в браке Люба и Рома летят в Турцию, чтобы отпраздновать жемчужную свадьбу и насладиться отдыхом в стиле «всё включено и ничего не выключено». Общение супругов давно свелось к обмену претензиями, поэтому вояж носит характер реанимационной процедуры. Но попытка близка к провалу: ещё в самолёте, глядя на то, как Рома накидывается беспошлинным коньячком, Люба принимает решение развестись.

Поездку родителям организовала беременная дочь Настя (Любовь Аксёнова), лежащая в больнице на сохранении. В больнице скучно, поэтому Настя маниакально названивает родителям, требуя подробного отчёта о том, как славно они проводят время. Чтоб не огорчать дочь, Люба с Ромой выдавливают из себя улыбки, нахваливая отель, бассейн и яхту. Но как только репортаж заканчивается, разбегаются по разным углам. Рома быстро находит собутыльника (Степан Девонин) для злоупотреблений в промышленных масштабах. А надевшая всё лучшее сразу Люба ловит на своё выходное бриллиантовое колье обходительного альфонса Эмира (Алим Хоконов). Наутро Рома находит Любу в постели с её новым знакомым. Но узнать, «было или не было», ему не суждено: Люба, оценившая накануне весь ассортимент бара, ничего не помнит, а её предполагаемый любовник уже во всех смыслах остыл.

«Убойный отпуск»: Всё включено и ничего не выключено

Очевидно, что дальше нас ждёт комичная канитель с перетаскиванием трупа в духе «Уикэнда у Берни», которая сплотит героев и вынудит их заново учиться конструктивному диалогу. Несчастный Эмир умер, чтобы оживить брак Любы и Ромы, у которых давненько не было больших совместных проектов (хотя могли бы просто дождаться рождения внучки). Тревожная Настя, одержимая идеей сохранить брак родителей, в какой-то момент решит достать их не виртуально, а реально, примчав из родильного отделения прямиком в Турцию. И с неожиданной стороны проявит себя безвредный на первый взгляд собутыльник Ромы.

Смотреть онлайн Сериал Бориса Хлебникова «Шторм», в котором Михалкова и Робак тоже играют семейную пару
В прошлом году на том же фестивале «Пилот» «Убойный отпуск» был признан самым ожидаемым сериалом. И работали над ним Наталия Мещанинова и Борис Хлебников — мастера переноса на экран особенностей национального характера в натуральную величину. За год пути собачка тихонько сменила хозяев на режиссёра Сергея Дьячковского, сыгравшего в сериале комичный эпизод, а в списке сценаристов появился муж Мещаниновой Степан Девонин. Но дух хлебниковской комедии от этих кадровых перестановок не пострадал. Снятый в синтетическом жанре «комедия положений, подсвечивающая нравы», сериал, по крайней мере, поначалу очень точно обыгрывает экзотический мотив «русские на отдыхе за границей». Русские по-прежнему трогательно прижимают сумки с самым ценным к груди и ни слова не знают по-английски. Но здесь уже никто не кричит «Тагил!» и не гогочет над именем бармена Назри. Здесь приличные люди среднего достатка молча и цивилизованно напиваются до потери пульса, никого не трогая. А уморительный танец четырёх стадий женского опьянения в исполнении Михалковой кажется верхом приличия по сравнению с провокационными уроками «школы отдыха Гены и Вована».

«Убойный отпуск»: Всё включено и ничего не выключено

Одним словом, одичалось отечественных нуворишей сменилась степенностью, но алкоголь так и остался основным двигателем сюжета. Рассорив супругов в начале, алкоголь в итоге становится для них главной скрепой. Вызвать полицию после обнаружения трупа Любе и Роме мешает провал в памяти: нельзя же исключить возможность, что Эмир умер насильственной смертью от руки одного из них. За первую серию герои Робака, Михалковой и Девонина выпивают столько, сколько не осилили бы все персонажи всех романов Ремарка. К финалу серии, захмелев за компанию, думаешь, что пора бы, наверное, учиться как-то иначе проводить время в отпуске. Чтоб потом не пришлось участвовать в семейной трупотерапии.

Смотрите сериал «Убойный отпуск» в онлайн-кинотеатре KION с 1 июля.

«Убойный отпуск»

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