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«И снова здравствуйте!-3»: Не грози кондитеру

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4 июля 2024

На Кинопоиске, Иви и в онлайн-кинотеатре Wink стартовал третий сезон «И снова здравствуйте!» — криминальной комедии режиссера Егора Чичканова с Андреем Мерзликиным в роли бессмертного экс-решалы и воннаби-кондитера. В новых сериях тема вечной жизни станет одной из ключевых, ведь раз один смог, то и другим надо. Главный герой тем временем продолжит идти к мечте — печь капкейки — в компании любимой женщины, ее сына и его девушки, а также кучи врагов из прошлого.

«И снова здравствуйте!-3»: Не грози кондитеру

Официально почивший Борис (Мерзликин) обзаводится новым паспортом, по этому случаю его пассия Ольга (Любовь Толкалина), ее сын Артем (Денис Власенко) и его девушка Кристина (Татьяна Струженкова) делают главе своего странного семейства сюрприз: теперь у него есть помещение, которое после косметического ремонта превратиться в чудесную кофейню. Герой еще никогда не был так близок к мечте — правда, есть одна проблема. Расположено арендованное помещение на территории, которую «крышует» банда покойного криминального авторитета Анатолия Владимировича (Алексей Серебряков). В ней когда-то состоял и сам Борис, а теперь гангстерами управляет придурковатый сын мертвого босса Гоша (он же Жора, он же — актер Николай Наумов). Главарь ОПГ из него так себе, да и сам парень не горит желанием развивать бизнес — узнав про это, из Франции прибывает мама Гоши и вдова мафиози (Ольга Сутулова). Сынок боится ее как огня, а потому вынужден сам браться за грязные дела. И будущая кофейня-кондитерская Бориса оказывается первой в списке.

«И снова здравствуйте!-3»: Не грози кондитеру

Тем временем где-то по соседству творятся очень странные дела. В затерянной лесной лаборатории таинственные ученые проводят уникальные эксперименты, связанные с бессмертием. Очередным подопытным становится бандит Коля (Павел Чинарев), которому оторвало голову. Однако каким-то образом он все еще моргает и подает другие признаки жизни. И вскоре превратится в некую реинкарнацию кубриковского доктора Стрейнжлава — с рукой, которая живет собственной жизнью и все время пытается навредить своему же телу.

«И снова здравствуйте!-3»: Не грози кондитеру

Но и это еще не все… Третий сезон с первых серий распадается на множество сюжетных линий, пока что не очень пересекающихся друг с другом (ну разве что герои уже знакомы по предыдущим частям). Пока Борис разбирается с рэкетирами, где-то параллельно страдает после увольнения из полиции за превышение должностных полномочий охотившийся на зомби-Мерзликина герой Кирилла Жандарова — утешить его пытается возлюбленная, она же бывшая жена Бориса (Аглая Тарасова). В опустевшем полицейском кабинете мучается угрызениями совести Володя (Дмитрий Журавлев), приклеивая к стулу портрет отбывшего на преждевременную пенсию напарника Константина (Жандаров), чью должность теперь занимает. Своеобразные экзистенциальный кризис переживает и Артем в любовной истории с Кристиной: та хочет замуж, а парень, все больше погружающийся в сомнительную пацанскую романтику, слишком крут для такого. Впрочем, всем мужчинами тут будто бы очень сильно мешают женщины: одна — излишней сентиментальностью, другая — подавляющей властностью, третья — и как только посмела? — беременностью.

«И снова здравствуйте!-3»: Не грози кондитеру

Хаотичное повествование в этот раз еще больше клонится в сторону научной фантастики — неизменным остается разве что теперь уже отточенное умение Бориса восставать из мертвых, с помощью которого он, к примеру, проверяет на пригодность оружие (тут стоит ждать появление как всегда слегка инфернального персонажа Игоря Грабузова, безмятежно поедающего чипсы). Остальные, впрочем, также совершенствуются в своей «отбитости», подчеркивая изначально сюрреалистичные предлагаемые обстоятельства. Флер 90-х, комичная романтизация бандитизма, витающая в воздухе и переходящая в одержимость любовь — в том числе к выпечке — во всем этом особое очарование «И снова здравствуйте!» и, пожалуй, секрет долголетия сериала, который держится на плаву также бодро, как и его главный герой.

Смотрите третий сезон сериала «И снова здравствуйте!» на Кинопоиске, Иви и в онлайн-кинотеатре Wink с 4 июля.

«И снова здравствуйте!-3»

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