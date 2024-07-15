Шутки за 30: «Ира» — комедия о проблемах, с которыми не пойдешь в МФЦ

На ТНТ выходит сериал «Ира» — один из лучших прошлогодних проектов Okko, незаслуженно обделенный вниманием критиков и зрителей. Главную роль в истории о 32-летней москвичке, которая никак не может повзрослеть, исполнила Ингрид Олеринская, ярко напомнившая о своем выразительном комедийном таланте. Снял сериал режиссер-дебютант Алим Бесчоков, ранее — сценарист на проектах «Гусар», «Универ. 10 лет спустя» и «Неличная жизнь». «Иру» он написал сам от и до, позаимствовав из британской «Дряни» эффектный метод разрушения четвертой стены через обращение героини прямо в камеру. О чем рассказывает Ира зрителям, читайте в нашем обзоре.
Иру (Олеринская) всё бесит, потому что ее жизнь – одно сплошное недоразумение. Первым делом - скучная работа в МФЦ с вечными идиотскими запросами клиентов – дедуль, бабуль, мигрантов, матерей с младенцами. Дома — истерики парня Сережи (Григорий Калинин
), вечного нытика и сценариста ужасного сериала «Жирная Зоя». Родители тоже не идеальны: колючая мать-ханжа (Светлана Камынина
) после развода ударилась в религию, отец (Андрей Федорцов
) – преподаватель таможенного права – женился на студентке и обзавелся на старости лет неразличимыми близнецами Тошей и Гошей. Есть еще неприятный брат Миша (Михаил Тройник
) — высокомерный жлоб с синдромом старшего ребенка. В общем, всё как у людей. В прежние времена Иру спасала возможность уйти в алкогольный отрыв с подругой в баре, но теперь Катюха (Алена Бутылкина
) родила орущего карапуза и преисполнилась радостью материнства. Она говорит, что по-хорошему Ире тоже следует родить. Что ж, кажется, накаркала.
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Первый сезон сериала «Ира» целиком
Обо всем этом в подробностях Ира начинает рассказывать зрителям, сидя на унитазе. Просто у нее образовалась пара минут, пока дозревает тест на беременность. Совсем недавно, когда Сережа в очередной раз психанул и, собрав вещи, ушел из дома, она напилась и случайно переспала с коллегой Феликсом (Иван Купреенко
). Теперь — изливает наболевшее, попутно комментируя насущные и мировые проблемы: гендерное неравенство, отношения с родителями и, разумеется, мужчин, своих и чужих, от которых, вообще-то одни неприятности. Нацизм, репрессии или — вон чё! – нежелательная беременность. Иронично и неспешно Ира описывает всё, что с ней происходит, вспоминает эпизоды из детства (маленькую героиню превосходно играет Алиса Клагиш
), и монолог превращается для нее в исповедь пополам с сеансом психотерапии.
Искренность Иры вызывает симпатию, да и в целом она — отличная: рассудительная молодая женщина, остроумная, умеющая точно формулировать, не впадающая в панику от неудач и владеющая ценным навыком – держать себя в руках, пуская кровь раздражающим людям исключительно в фантазиях. Мысленно она обыгрывает не только членовредительство, но и множество абсурдных ситуаций из серии «А что, если?», примеряя на себя роли разных персонажей или, к примеру, находя на антресолях мини-цивилизацию огурцов из забытых банок. И всё же магистральная тема рефлексии – ужас предстоящего материнства и дополнительная интрига: Ира понятия не имеет, кто из двух недавних партнеров – отец будущего ребенка. Смена статуса пугает настолько, что она сперва собирается сделать аборт, несмотря на уговоры симпатичного врача Вадима Джабраиловича (Максим Стоянов
). Решение сохранить беременность приходит в последний момент, хотя Ира убеждена, что у этого состояния только один плюс: год без месячных. Да, в сериале обсуждаются месячные, преимущество меструальных чаш перед неэкологичными прокладками, а также контрацепция и секс, хотя последнего в кадре нет, как и обнаженных частей тела (максимум – неаппетитная верхушка вываливающихся из штанов ягодиц Феликса).
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Интервью с Ингрид Олеринской
«Ира» — нестандартный, ярко-написанный и отлично сыгранный сериал со множеством очень смешных эпизодов. Общее ироничное настроение поддерживают не только игра Олеринской, но и весь ансамбль исполнителей. Чего стоит хотя бы Марина Клещева
в микро-образе работницы регистратуры женской консультации по месту прописки. Задорное разнообразие вносят интертитры – текстовые комментарии прямо из подсознания Иры: вылезающие ценники на детские вещи или пикантные подробности про каждого нового персонажа; короче, всё то, что хотела бы сообщить зрителям героиня. Скажем, про Сережу – что он любит стоять у зеркала голым и авторское кино. Что до идей авторов сериала, то, в первую очередь, это призыв посмеяться над собственной инфантильностью, нежеланием расставаться с юностью к поколению 30-летних. К тем, для кого напускной цинизм и всеохватывающая ирония – защита от скучной взрослости, серьезных отношений и уж тем более отцовства и материнства.
Ира пытается принять суровую реальность, где она будет нести ответственность не только за себя, как неизбежный факт. До родов еще очень далеко — пока это теоретический страх, потому что дети орут, а те, кто постарше, – бегают и орут (и не устают). Целых десять серий, так уж получается, ничем не заканчиваются – она едва успевает рассказать о себе, разобраться с Феликсом и его женой (Юлия Волкова
) да закрутить роман с гинекологом. И даже не выходит из первого триместра беременности. Так что продолжение следует — тем более финал неожиданно выдает мощный задел на второй сезон.
Сериал «Ира» смотрите на ТНТ с 15 июля.
«Ира»
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