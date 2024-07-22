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«Санни»: Горе от умной колонки

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22 июля 2024
На Apple TV+ выходит «Санни» — научно-фантастическое драмеди про американку в Японии, напоминающее и «Бегущего по лезвию», и сериал «Черное зеркало». Одним из продюсеров, а также исполнительницей главной роли стала звезда ромкомов и ситкомов Рашида Джонс, так что новый сериал не лишен юмора, хоть и весьма апокалиптичного — его основным источником на экране становится домашний робот по имени Санни, который то ли пытается помочь своей хозяйке разгадать тайну жизни и смерти ее мужа и сына, то ли убить ее.

«Санни»: Горе от умной колонки

Американка Сьюзи (Джонс) давно живет в Японии — когда-то она переехала сюда, следуя за мечтой о таинственной и прекрасной Азии и желая начать все сначала. Совсем того не ожидая, познакомилась с японцем Масой Сакамото (Хидэтоси Нисидзима), за которого вышла замуж и от которого родила прекрасного сынишку по имени Дзен. Идеальная жизнь рушится в одночасье — самолет, на котором отправились в путешествие Маса и Дзен, падает. Тела обоих пока не найдены, шансов мало, но в сердце Сьюзи теплится надежда. Всего через несколько дней после трагедии на пороге дома женщины объявляется незнакомец, якобы коллега Сакамото, и преподносит подарок — домашнего бота, робота Санни, созданного мужем специально для Сьюзи. Выглядит создание мило, но героиня в недоумении и недоверии, ведь ее Маса делал холодильники — откуда взялся робот? Попытки выяснить, какой на самом деле работой занимался супруг, приводят Сьюзи к неожиданным открытиям и множат опасения, что безобидные домашние роботы на самом деле — кровожадные убийцы. И что ее милейший муж занимался разработкой темных кодов для превращения помощников в монстров.

«Санни»: Горе от умной колонки

Авторы «Санни» не изобретают велосипед — не пытаются решить, мягко говоря, не оригинальную тему взаимодействия человека и робота как-то совсем уже по-новому. Тем не менее в сериале, несомненно, есть, за что зацепиться — прежде всего глазу. Начиная от самого андроида, очень динамичного, ироничного, умеющего ловко считывать эмоции и вести себя по-человечески — конечно, с оговорками, добавляющими необходимого и вполне естественного страха, который еще и является сюжетообразующим. И заканчивая в целом антуражем и декорациями — неоновая уличная Япония, живущая в правдоподобном и явно недалеком будущем, технологичная и действительно фантастическая, соседствует с Японией традиционной. Ее олицетворением становится свекровь Сьюзи, мать Масы, своеобразное отношение которой и к невестке, и даже к гибели сына и внука — слишком уж холодное и прагматичное по европейским меркам — проливает свет на совершенно иную культуру.

Важны детали — от всевозможных гаджетов, вроде языкового переводчика, вставив который в ухо, можно больше не напрягаться и не учить другой язык, или же заменившей смартфоны многофункциональной коробочки с функцией телефона, того же переводчика, интернет-браузера и много другого. Сюда же относятся постепенно выплывающие на свет подробности жизни Масы до встречи со Сьюзи — оказывается, на протяжении нескольких лет он был хикикомори, отшельником, отринувшим любую социальную жизнь и изолировавшемся в своей комнате в родительском доме. Явление уникальное для Японии, явно оказавшее влияние на последующую жизнь героя, истинную суть которой он скрывал от самого близкого человека.

«Санни»: Горе от умной колонки

Загадка эта интригует — тут и тайные подвалы корпорации, в которой трудился Сакамото, и странные отзывы о нем коллег (Сьюзи будто жила с совершенно другим человеком), и подпольные бои роботов, и те самые темные инструкции, о существовании которых девушка узнает едва ли не случайно, разговорившись с барменшей. Последняя, судя по всему, станет напарницей героини в ее квесте. Санни, озвученная женским голосом (Джоанна Сотомура) не отстает, везде следуя за хозяйкой и, вроде как, помогая ей — но страх перед машиной, которую хоть и сложно, но, как и все прочие, можно взломать, не отступает. Законы робототехники Айзека Азимова – те, по которым робот не может навредить человеку, - кажется, давно пошатнулись. По крайней мере, в этой истории, где боты с характером оставляют за собой кровавые следы.

Смотрите сериал «Санни» на Apple TV+.

«Санни». Трейлер с русскими субтитрами

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