Мрачные карты Таро: «Избрание божества» — экспериментальный сериал культового геймдизайнера

Стартовал второй сезон «Избрания божества» — «королевская битва» в 3D, чью концепцию придумал знаменитый геймдизайнер Ёко Таро. Сериал, который буквально «все пропустили», может (п)оказаться требовательным к зрителю, но вместе с материалом тематического канала «Покебол с предсказанием», вышедшего после первого сезона, вы будете во всеоружии. Разобраться в сюжете, необычной манере студии Unend и авторском методе Таро вам поможет обзор Сергея Сергиенко.
Горо Оно
ничем особо не выделяется среди других школьников: тихий, спокойный, дружит с парой человек и невероятно фанатеет по айдолу Иё Футане
. Жизнь делает резкий и неожиданный поворот, когда ему на телефон приходит странное сообщение: ему предлагают загадать желание и вступить в гонку, чей победитель станет богом. Участие обсуждению не подлежит, а дополнительная проблема в том, что бог будет всего один: тот, кто сумеет выжить. Каждый кандидат получает особую силу, позволяющую вести войну с другими: Горо досталась Лалл
— маленькая волшебная то ли фея, то ли демон, способная призывать Писание Глупца, особую книгу, меняющую правила реальности. Цена высока: каждое переписывание мира ухудшает жизнь Горо. Теперь юноше предстоит понять, как не погибнуть в странной игре, сохранив человеческое лицо и не растеряв по пути и без того немногочисленных друзей.
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В целом, описание уже настораживает многочисленными клише: совершенно очевидно, что перед нами очередная вариация «королевской битвы» с высокими ставками и смертоносными правилами. В сумме с трехмерной графикой это заочно для многих поставило крест на проекте, однако были и те, кто повелся на авторский состав
. В том числе и автор этих строк — большой поклонник Ёко Таро
.
Начну немного издалека: Таро — без шуток гениальный геймдизайнер, который… совершенно не умеет делать игры. За его авторством вышло не то чтобы много проектов, и чисто с геймплейной точки зрения почти все они оставляют желать лучшего. Например, Drakengard, с которой во многом и начался его полноценный творческий путь, совершенно не впечатляла геймплейно, так как фишка была в другом. В одной из публичных лекций дизайнер признался, что для него игры — просто способ рассказать историю, поэтому геймплей не так уж важен. Это функция, а не самоцель во всех его работах — и о необычном подходе Таро хочется поговорить отдельно.
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Он практикует метод, который называет «реверсивным созданием сценария»: сначала геймдизайнер придумывает финал, а, уже отталкиваясь от него, расписывает всё остальное. Из катарсической точки Таро создает набор ключевых моментов, вызывающих нужные эмоции, и только потом добавляет логичную подводку. Это позволяет сосредоточиться на важных для Таро идеях, донести которые — всегда главнейшая задача. В итоге каждый, кто играл в его проекты, не может не согласиться с тем, что именно истории и цепляют больше всего. Причем цепляют так, как мало кому удается.
В Drakengard фокус сосредоточен на Кайме — безумном воине, чей разум помутился от постоянных сражений. В NieR
протагонистом становился безымянный юноша, в праведном порыве обрекающий на гибель человечество. Даже в мобильной SINoALICE
— банальной, казалось бы, гаче — находится место трагическим переживаниям: героини сказок отправляются на поиски авторов, но по пути встречают только страдания. Акцент на болезненности занимает важное место в историях Таро, хотя сам он не считает свои сюжеты слишком уж депрессивными, хотя и признает, что определенная мрачность в них и правда присутствует.
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Естественно, когда стало известно, что Ёко Таро планирует создать аниме, фанаты попросту не смогли пройти мимо. Даже несмотря на то, что он здесь отвечает за идею, в то время как сценарий написан другим человеком. Вероятнее всего, именно JIN
и стоит винить за определенные просадки в повествовании. За слоем странного юмора и местами затянутых диалогов скрывается очень типичная для Таро история о сломленных людях, которые вынуждены пачкать руки в крови, тщетно стараясь плохое сделать если не лучше, то хотя бы не хуже. В этом плане Горо — типичный герой для автора: он всеми силами пытается спасти ситуацию, продолжая чудовищно страдать в процессе и сталкиваясь с непониманием даже тех, кому стремится помочь. Непрошеная благодетель выходит боком всем: Горо всё больше теряет себя, а другие лишаются шанса победить в соревновании. С самого начала очевидно, что никакого хеппи-энда быть не может.
За 12 серий «Избрание божества
» успевает грубо очертить несколько важных персонажей: кому-то дается больше времени на раскрытие, а кто-то остается почти картонкой с зачатками характера и мотивов. Однако каждый уже прошел персональный ад, и это тоже важный для Таро мотив: он любит создавать ситуации и персонажей, вызывающих сильнейшее отторжение, а потом менять восприятие просто вываливая на зрителя контекст. Эффект обычно ошеломляющий: получившие истинную концовку оригинальной NieR вряд ли когда-нибудь забудут сцену в бальном зале. «Избрание божества» пытается провернуть подобное — но, увы, не справляется: то ли не хватает хронометража, то ли проблема и правда в сценарии, но нужный эмоциональный накал не достигается, и, как следствие, история не оставляет совсем уж яркого впечатления.
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Тем интереснее смотреть шоу, зная фирменные приемы Таро и догадываясь, что и как здесь должно быть на самом деле. По всему чувствуется, что потенциал у проекта куда больше, чем вышло в результате. Впрочем, огрехи можно списать на то, что в этот раз реализация сериала — и есть «геймплей», который почти всегда выходит так себе. Получится ли у авторов во втором сезоне выровнять историю и сделать ее интереснее, добавив каждому герою глубины, а конфликту — объема, узнаем осенью. Хочется верить, что Таро справится: постер, обыгрывающий финал первого сезона, уже интригует.
«Избрание божества». 2 сезон. Трейлер на японском языке
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