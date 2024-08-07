«Игры»: О, Спорт, ты — Мир накануне войны

Весь мир, кроме России, с восторгом смотрит и обсуждает Олимпиаду в Париже, а на Кинопоиске вышли первые серии проекта «Игры», посвященного подготовке Москвы к XXII летним Олимпийским играм в разгар противоречивой эпохи застоя. Постановщиком выступил Евгений Стычкин, уже не раз проявивший режиссерский талант. Правда, пока не известно, сможет ли новая история про Советский Союз повторить успех драматичного и острого «Нулевого пациента», рассказавшего о первой в стране эпидемии ВИЧ.
1979 год. В Олимпийский оргкомитет устраивается на работу сын номенклатурного чиновника Игорь Зорин (Григорий Верник
) — закончивший МГИМО мажор и прожигатель жизни, который без пиетета относится к официальной идеологии, но и собственными убеждениями не обзавелся. Властный отец (Алексей Серебряков
) ставит условие «либо работа, либо армия», поскольку устал отмазывать парня от милиции. В последний раз его задержали за то, что они с другом облили валерьянкой памятник Ленина, и все окрестные кошки сбежались, чтобы вылизать Ильича. По пути на собеседование Игорь проявляет смекалку и врожденную наглость, а вскоре занимает низшую ступень иерархии. Он начинает таскать папки за молодой руководительницей Ириной Александровной (Мария Карпова), которую считает идейной идиоткой и мымрой(тм), — сходство с Людмилой Прокофьевной
также сулит внезапное преображение. На работе Игорь держит ухо востро, вникает в особенности советской бюрократии, узнает о срывающихся сроках подготовки к Олимпиаде и заводит полезные знакомства.
Смотреть онлайн
«Игры» Евгения Стычкина
Параллельно развиваются два спортивных сюжета и один политический. Тяжелоатлет Дима Сибирцев (Станислав Демушин
), чей портрет, вероятно, украсит обложку олимпийского журнала, уходит с тренировки из-за семейных проблем. Похоже, что ему нужно оформлять опекунство над младшим братом Андрюхой, что вообще-то малосовместимо с интенсивной подготовкой к Олимпиаде. Тренер (Леонид Каневский
) крайне недоволен, ведь страна возлагает на Сибирцева большие надежды. Во второй серии появляется еще и гимнастка Лена (реальная олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова
), которая тоже вынуждена выслушивать упреки тренера. Но личные кризисы сборной ничто по сравнению с угрозой глобальной отмены: руководство СССР во главе с Брежневым (карикатурного генсека играет Юрий Стоянов
) готовит ввод войск в Афганистан, а западные страны грозят Москве бойкотом Олимпиады.
«История вдохновлена реальными событиями, но некоторые имена и обстоятельства изменены
», — предупреждает начальный титр. На самом деле из исторических деятелей в сериале кроме членов Политбюро – Брежнева, Громыко, Устинова, Косыгин, Андропов, Черненко – никого не осталось. Даже глава оргкомитета Олимпиады-80 Игнатий Новиков превратился в Виктора Ходакова (Игорь Костолевский
), правда, сохранив портретное сходство. Остальные герои по большей части выдуманы Стычкиным, который писал сценарий в соавторстве с группой драматургов. Как и в «Нулевом пациенте», рассказ о непростых для страны временах постепенно набирает обороты. Сконструированный системой мир вот-вот треснет: за фасадом большого праздника чирием вызревает международная и национальная катастрофа: участие Советского Союза в Афганской войне. Что эта линия будет расти намекает появление мирной семьи афганцев, чьи жизнь будет, судя по всему, разрушена.
Читать также
Рецензия на сериал «Нулевой пациент»
Главного наблюдателя Стычкин взялся сыграть сам. Его герой – журналист Энтони Плейн, похожий на молодого Радзинского. Западу хотелось заглянуть за железный занавес, и СССР пошел на встречу, впустив иностранцев в тайные чертоги. Одно из первых событий, на котором присутствуют иностранные журналисты – выбор символа Олимпиады-80: забавный эпизод, показывающий, как перед утверждением «ласкового Миши» комиссии пришлось отвергнуть десяток разномастных медведей. У Энтони непривычные советскому глазу костюмы песочного и шоколадного цветов, широкая улыбка и хороший русский язык. В отличие от коллег, которые считают, что «здесь средние века, и мы несем им цивилизацию», он, сын западных коммунистов, с симпатией относится к советским гражданам. Пока не понятно, насколько статичен персонаж Стычкина: предусмотрено ли развитие его характера, или он останется неизменным хроникером происходящих событий.
Зато грядущие перемены в жизни и характере ответственного работника Виталия Тимошкина (Вячеслав Чепурченко
, сыгравший здесь лучшую роль) просматриваются даже сквозь десятилетия, выходя далеко за рамки сериала. Внешне напоминающий молодого Дмитрия Пескова, он — образцовый карьерист, умеющий подстраиваться под начальство; пойдет далеко — и не исключено, что по головам. Пока же комсомолец Тимошкин ведет нового друга Игоря к девушкам, предлагающим сексуальные услуги по объявлению («Даем и берем уроки музыки
», в роли одной из подруг Александра Бортич
). Там, сняв дорогую рубашку, он с энтузиазмом поет под гитару крамольного Высоцкого
, которого очень скоро, в дни Олимпиады, Москва придет хоронить, несмотря на запреты. От Виталика ждем еще сюрпризов, а от главных героев – Ирины и Игоря – эволюции взглядов. Её, генеральскую дочь, вероятно, постигнет кризис веры в социализм, а он обязан по крайней мере повзрослеть. Пока все человеческие истории, кроме линии тяжелоатлета, не спешат раскрываться, отчего первым сериям не хватает динамики. Обращают на себя внимание и исторические несоответствия: к примеру, более поздние «андроповские» рейды по кинотеатрам в поисках тунеядцев. Так что по первому впечатлению гораздо серьезнее и интереснее выглядят сопровождающие подкаст и документальные «Игры. Экстра»
, в которых эксперты дают интересный и правдивый исторический контекст.
Подобрать фильм
48 кинобиографий известных спортсменов
Зато первые эпизоды щедры на фактуру. Хотя советскому времени в России посвящен каждый второй проект, большая их часть транслирует ностальгическую тоску по утраченной эпохе. «Игры» же, хотя и сняты в солнечно летних, но слегка стертых, приглушенных красках, не заигрывают с этой модой, старательно избегая штампов. Глубокое погружение в эпоху удается благодаря трудоемкой стилизации телерепортажей, включению документальной хроники, умной работе художников и костюмеров, грамотному подбору музыки: не только Высоцкий и Пугачева, но и инструментальные мелодии всяческих позабытых ВИА и песни про спорт, знакомые только тем, кому за 60. При этом монтаж современный и смелый, с активным использованием поликадра и резких склеек. Так что не будем торопиться с выводами, а посмотрим, как будет обостряться конфликт. Пока итогом первых серий можно назвать внятный антивоенный подтекст. Даже некоторые члены политбюро накануне исторического решения понимают, что драку легко начать и трудно закончить, а сила – это ответственность. Сильный тот, кто первым отойдет. К сожалению, судьба мира уже предрешена: за ошибки руководства страна заплатит дорогую цену.
Смотрите сериал «Игры» на Кинопоиске.
«Игры»
обсуждение >>