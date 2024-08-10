Дело чести: «Хороший доктор», «Сигнал» и другие удачные адаптации популярных дорам

На телеканале КИНЕКО 12 августа – одновременно со всем миром – состоится премьера дорамы «Ваша честь». Это корейский ремейк знаменитого израильского сериала «Судья», который уже был адаптирован во многих странах, в том числе в России. Сын судьи, славящегося неподкупностью, сбивает человека и скрывается с места преступления. События принимают крутой оборот, когда выясняется, что пострадавший — сын местного криминального босса. Служителю Фемиды предстоит самый сложный выбор в жизни: спасти сына или остаться верным принципам. В американской версии главную роль сыграл Брайан Крэнстон, в российской – Олег Меньшиков, а в корейской – Сон Хен Джу. Последний известен поклонникам дорам по «Образцовому детективу» и «Сигналу» — одному из самых популярных проектов на родине, вдобавок — получившем зарубежную адаптацию. В последние годы сюжеты корейских сериалов нередко вдохновляются уже популярными в других странах проектами: совсем недавно там даже вышел ремейк российского «Мажора». Однако справедливо и обратное: дорамы всё чаще становятся основой для зарубежных сериалов. О пяти хитах Республики Корея, получивших иностранные ремейки, мы сегодня и решили вспомнить.
Растянувшаяся на семь сезонов история одаренного хирурга с аутизмом и синдромом саванта основана на одноименной дораме, которая вышла на экраны больше десяти лет назад, когда о людях с РАС, особенно в Южной Корее, вообще мало кто говорил с экрана. Доктора Пак Щи Он сыграла восходящая звезда Чу Вон
, который продолжает активно сниматься (недавно с ним вышла мистическая «Ночная фотостудия
»), а сам сериал полюбился зрителям не только внутри страны, но и за ее пределами. «Хороший доктор» в итоге получил несколько адаптаций — и самой популярной стала американская, с Фредди Хаймором
в главной роли. Интересно, что оригинальный проект уложился в 20 серий, в то время как версия канала ABC растянулась на 126, завершившись только в текущем году.
Медицинские дорамы вообще пользуются спросом для зарубежных адаптаций. Например, есть мнение, что и российский «Тест на беременность
» — неофициальный ремейк южнокорейского сериала «Доктора акушеры-гинекологи
», который выходил в 2010 году. Однако если все-таки говорить о ярких недавних случаях, то стоит выделить турецкую «Бахар», основанную на свежей дораме «Доктор Чха
». Героиня обоих сериалов, получив медицинское образованию, 20 лет была домохозяйкой и верной женой знаменитого хирурга, пока под влиянием трагическим обстоятельств не решила вернуться в профессию. Если для Кореи этот сюжет трудно назвать оригинальным, то в среде турецких сериалов «Бахар» выделяется: разговором не о запретной любви, но о знакомой российским зрителям по фильму «Москва слезам не верит
» истине, что в 40 лет жизнь только начинается. И Чха, и Бахар – обычные, но вполне современные женщины, готовые, пусть и под влиянием обстоятельств, поставить себя на первое место. При этом они обладают огромным сердцем: умением дарить любовь и заботу другим людям.
Дорамы и дизи близки в понимании психологического и мелодраматического, поэтому в Турции не стесняются адаптировать корейские сериалы, где на первый план всегда выходят взаимоотношения героев, причем решенные довольно целомудренно. Еще один недавний пример довольно успешного ремейка можно назвать «Доброту», основанную на сериале «Витрина. Дом королевы
», где на фоне богемного мира моды сталкиваются женская дружба и мужское предательство. Главная героиня, как и когда-то Бахар, променяла успешную карьеру на семейное счастье, передав супругу управлением дизайнерским домом, а тот — встретил новую фаворитку из числа модельеров. Женщина чувствует, как муж постепенно отстраняется и находит сочувствие у новой подруги, тоже переживающей личный кризис: она влюблена в женатого мужчину и не знает, что делать с этим чувством. В итоге женская дружба перерастает в запутанный любовный треугольник, где амбиции и хладнокровный расчет заслоняют все благие намерения, которыми, как известно, вымощена дорога в ад.
Сигнал, Япония
Дорамы отличаются жанровым разнообразием, так что способны заинтересовать не только мелодраматичными любовными историями с налетом телеформата выходного дня, но и захватывающими детективами и мистикой. Вспомним хотя бы культового «Олдбоя
» Пак Чхан Ука
, которого спустя десять лет переснял Спайк Ли
. Вышедший в 2016-м мистический детектив «Сигнал» тоже можно отнести к лучшим образцам жанра. В нем полицейский находит рацию, по которой может общаться с коллегой из прошлого, раскрывая дела, основанные на реальных Хвасонских серийных убийствах
. Почерк самого известного маньяка в истории современной Южной Кореи сравнивали с действиями американского Зодиака, кроме того — именно их использовал для «Воспоминаний об убийстве
» Пон Джун Хо
. «Сигнал» дает более расширенную версию событий и виртуозно миксует мистику с детективом, затрагивающим как прошлое, так и настоящее страны с её правоохранительными органами. Спустя два года после выхода южнокорейского «Сигнала» тот получил японский ремейк, а затем и полнометражный сиквел.
Недавно вышедшая российская адаптация корейского хита «Незнакомец
», который, правда, в отличие от большинства проектов, сразу же имел задел на последующие сезоны. В центре сюжета и корейской, и российской версии – следователь, неспособный испытывать чувства из-за травмы головы, перенесенной в детстве. Однажды безэмоциональный детектив оказывается в дуэте с коллегой, чтобы они вместе не только раскрывали преступления, но и боролись с коррупцией. Сценарий «Незнакомца» был написан под влиянием пословицы, мол, невозможно управлять людьми, которые ничего не хотят, и этот проект корейские критики охарактеризовали как сериал «для думающих людей» (что несколько идет вразрез с эмоциональной нацеленностью дорам). В российской версии главная роль досталась Илье Любимову
, а его партнершей стала Ксения Лукьянчикова
.
Корейский сериал «Ваша честь» на канале КИНЕКО c 12 августа.
«Ваша честь»
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